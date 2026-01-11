Naši Portali
Čuli ste ih barem jednom u životu: Ovo su najpopularnije isprike za bijeg od seksa

shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
11.01.2026.
u 17:19

Glavobolja čak i nije na prvom mjestu...

U istraživanju koje je nedavno provedeno otkriveno je da je najčešća isprika za izbjegavanje seksa 'Preumoran/na sam'. 'Boli me glava' je isprika koja je sada pala na treće mjesto, odnosno ispod isprike 'Nisam raspoložen/a'. Istraživanje pokazuje da su druge bijele laži: 'Moram ustati rano ujutro' i 'Prezazuzet/a sam poslom', piše Metro

U istraživanju koje je obuhvatilo 4.000 odraslih osoba otkriveno je da svaka peta osoba redovito ima ispriku za izbjegavanje seksa. Svaka sedma osoba izjavila je da je često previše iscrpljena te da ne može uživati u seksu. "Glavobolja kao isprika više nije najčešća. Umor je sada najveći krivac za izbjegavanje seksa. Svi puno radimo i zabrinuti smo za mnoge stvari, a to sve očito uzima danak u spavaćoj sobi", izjavio je glasnogovornik istraživačke internetske stranice OnePoll.com.

Istraživanjem je otkriveno i da isprike češće imaju muškarci nego žene. Priznalo je to njih 27 posto, u usporedbi s tek 18 posto žena. Većina žena isprike je imala zbog umora, a tri četvrtine njih priznale su da su im partneri jednostavno bili dosadni i one se nisu htjele zamarati.

Svaki treći muškarac priznao je da seks izbjegava jer mu partnerica više nije uzbudljiva, a taj je razlog za izbjegavanje seksa navela i svaka peta žena. Istraživanje je pokazalo i da se svaka četvrta žena pretvara da spava kako se ne bi morala seksati. To radi i svaki peti muškarac. Svaki četvrti muškarac priznao je i da izbjegava ići u krevet na spavanje u isto vrijeme kada ide i partnerica kako bi izbjegao eventualni prijedlog za seks. Isto je priznala i svaka peta žena.
