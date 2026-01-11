Otišao je na rutinsku operaciju, a onda mu se život pretvorio u pakao. Sad želi umrijeti

Uspješni francuski glumac i redatelj Arnaud Denis (42) proživljava nezamislivu agoniju nakon, kako se činilo, benigne operacije preponske kile (bruha) 2023. godine. Tijekom zahvata ugrađena mu je sintetička mrežasta proteza, implantat koji mu je trebao poboljšati kvalitetu života, no umjesto toga označio je početak svakodnevne patnje. Ubrzo nakon operacije počeo je osjećati teške i kronične simptome, uključujući nesnosne bolove koji su se širili tijelom, drastično mu ograničavajući pokretljivost i utječući na držanje. Progresivni gubitak fizičkih sposobnosti postajao je sve očitiji, a njegovo se stanje značajno pogoršalo do listopada 2023., što je dovelo do hospitalizacije. Sam je svoje stanje opisao kao da mu tijelo više ne odgovara, a svakodnevicu su mu preuzeli strah i iscrpljenost, uspoređujući svoju patnju s onom terminalnog bolesnika oboljelog od raka.

Posljedice su bile razorne. Denis je u tri mjeseca izgubio čak 17 kilograma, smršajući s 86 na samo 69 kilograma, a počeo je patiti i od tinitusa, gubitka sluha, smetnji vida i teške nesanice. Mjesecima je obilazio liječnike koji nisu imali odgovore, ne uspijevajući povezati njegove simptome s operacijom, a neki su čak sugerirali da je njegova bol psihološke prirode. U očajničkom pokušaju da si pomogne, u travnju 2024. otputovao je u Sjedinjene Države kako bi mu specijalizirani kirurg uklonio sporni implantat. Operacija ga je stajala između 40.000 i 50.000 eura. Iako je nakon zahvata osjetio djelomično olakšanje, poput mogućnosti da normalnije jede i smanjenih probavnih smetnji, njegovo se opće stanje nije značajno popravilo, a kronična bol je ostala.

Suočen s neuspjehom liječenja i stalnim pogoršanjem zdravlja, Arnaud Denis poduzeo je posljednji korak. Pokrenuo je proces za potpomognuto samoubojstvo u Belgiji, gdje je eutanazija legalna. Već ima zakazan termin za preliminarni razgovor krajem siječnja 2026. godine. - Čovjek duboko u sebi zna kada je osuđen - izjavio je za francuske medije, dodajući kako mu liječnici više nemaju što ponuditi. Njegova je želja, kako kaže, izbjeći završetak života u bolnici, priključen na cjevčice i aparate. - Više ne mogu izaći iz kuće. Nemam društveni život. Više uopće nemam života. Izgubio sam sve što čini čovjekovo dostojanstvo - povjerio se za L’Est Républicain.

FOTO Prepoznajete li slavnog glumca s fotografije? Kao dječak je radio na groblju, život ga nije mazio

Osim osobne borbe, Arnaud Denis odlučio je svoju priču iskoristiti kako bi podigao svijest o problemima povezanim s određenim kirurškim protezama. Postao je jedan od glasnogovornika francuskih pacijenata koji su prošli sličnu kalvariju nakon ugradnje implantata za kilu. Prikupio je oko 200 svjedočanstava ljudi sa sličnim iskustvima i planira podnijeti tužbu protiv nepoznatih osoba za nanošenje tjelesnih ozljeda iz nehaja. Razmatra i pojedinačne tužbe protiv kirurga koji mu je ugradio implantat, proizvođača proteze te Nacionalne agencije za sigurnost lijekova i zdravstvenih proizvoda (ANSM).