ISKRENO

Hrvati bez dlake na jeziku otkrili što im smeta kod dijaspore: 'To licemjerje je nepodnošljivo'

Zagreb: Autobusni kolodvor
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
12.01.2026.
u 11:00

Među desecima odgovora, jedan se posebno istaknuo kao sažetak cijele situacije i zaradio najviše odobravanja zajednice

"Da čujem što vi mislite", kratko je napisao korisnik Reddita i postavio pitanje koje pogađa u srž jedne od najvećih hrvatskih društvenih dilema: "Zašto Hrvati bježe iz Hrvatske, ali se i dalje vraćaju svako ljeto?". Pitanje, iako naizgled jednostavno, pokrenulo je žustru raspravu koja je oslikala svu kompleksnost odnosa između domovine i njezine dijaspore, miješajući osjećaje ljubavi, frustracije, nostalgije i čistog pragmatizma.

Među desecima odgovora, jedan se posebno istaknuo kao sažetak cijele situacije i zaradio najviše odobravanja zajednice: "Jer je ovdje lijepo bit, al im nije lijepo ovdje radit". Drugi korisnik nadovezao se s poznatom izrekom koja savršeno opisuje taj sentiment: "Voli svoju zemlju, mrzi svoju državu", aludirajući na frustraciju birokracijom, korupcijom i osjećajem da sustav ne radi u korist "malog čovjeka".

Zašto Hrvati bježe iz Hrvatske, ali se i dalje vraćaju svako ljeto?
byu/Senior-Sun-6101 incroatia

Komentatori su istaknuli i čisto ekonomske razloge. "Lipše je biti u Hrvatskoj s 5000€ nego s 1000€", napisao je jedan korisnik, sažimajući financijsku računicu mnogih. Ljetni povratak s inozemnom plaćom omogućuje uživanje u svemu što Hrvatska nudi bez svakodnevnog stresa i borbe s domaćim primanjima. Drugi su isticali društvene i obiteljske veze, uz šaljivi komentar koji sve svodi na osnove: "Zato jer ti čudni homo sapiens primati originalno dođu iz zajednice koja se primarno zove obitelj". Nije zanemaren ni kulturološki aspekt "pokazivanja" uspjeha, gdje "dobro vozilo koje je u Njemačkoj beznačajno, na Balkanu se smatra čudom".

Od ulaska u Europsku uniju 2013. godine, Hrvatska se suočila sa značajnim valom iseljavanja. Iako se često kao glavni razlog navode veće plaće, brojne analize i iskustva iseljenika pokazuju da su motivi složeniji. Osjećaj nepravde, klijentelizam, nedostatak perspektive i nepovjerenje u institucije faktori su koji često prevagnu. 

Rasprava je otkrila i tenzije koje postoje. Pojedini korisnici izrazili su negodovanje prema onima koji "pljuju po Hrvatskoj pa kad odu vani ističu se kako su oni ponosni Hrvati", nazivajući to licemjerjem. Drugi problem vide u stavu dijela povratnika koji "misle da su superiorniji zato što žive u državi s boljim standardom". 

RO
Rope22
11:11 12.01.2026.

Naslov je u potpunosti u suprotnosti s komentarima. Kao i obično.

SP
Spezzi
11:21 12.01.2026.

Hrvastku smo oslobodili, ali ju nismo sagradili lijepu kao u snovima. To će možda napraviti iduća generacija, a ovi koji uporno kopaju jame između iseljene i domovinske Hrvatske nadam se da će biološki nestati. Trenutno je previše jugo nacionalista u RH i ne daju joj da diše. Kako izgleda ona bolja strana države kad ju vode oni koji ju vole može se vidjeti npr u Zlatku Daliću i njegovim "ministrima", malobrojni smo, ali s velikim srcem smo najbolji na svijetu. I dok takvi ne preuzmu državu, neće biti pomaka. oni koji ju vide kao nekakvu jugo državu sigurno znaju samo uzimati od nje, a ne bi dali ni koru starog kruha.

PE
peparda
11:26 12.01.2026.

Medijski lešinari, manipulirate i time indirektno pljujete po Hrvatskoj! To pitanje postavljeno je Hrvatima koji su zadnjih godina otišli raditi po Europi, a ne dijaspori! Samo pitanje vam to govori, ali vi namjerno manipulirate!! Dijaspora su oni koji su desetljećima po svijetu, Europi, čiji su unuci, djeca tamo rođeni! Odgovori dijaspore bi bili sasvim drugačiji!! Potomci komunističkih glavešina, koji su na vlasti, postali lopovskom privatizacijom tajkuni, bogataši, im na sve moguće načine otežavaju i onemogućuju povratak, jer se boje za svoje sinekure i položaje u društvu, u Državi Hrvatskoj!! Mnogim bogatim Hrvatima iz dijaspore se namjerno onemogućavalo i još se onemogućava, povratak i sudjelovanje u privatizaciji, kupnji firmi!!

