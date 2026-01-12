Hrvati bez dlake na jeziku otkrili što im smeta kod dijaspore: 'To licemjerje je nepodnošljivo'

"Da čujem što vi mislite", kratko je napisao korisnik Reddita i postavio pitanje koje pogađa u srž jedne od najvećih hrvatskih društvenih dilema: "Zašto Hrvati bježe iz Hrvatske, ali se i dalje vraćaju svako ljeto?". Pitanje, iako naizgled jednostavno, pokrenulo je žustru raspravu koja je oslikala svu kompleksnost odnosa između domovine i njezine dijaspore, miješajući osjećaje ljubavi, frustracije, nostalgije i čistog pragmatizma.

Među desecima odgovora, jedan se posebno istaknuo kao sažetak cijele situacije i zaradio najviše odobravanja zajednice: "Jer je ovdje lijepo bit, al im nije lijepo ovdje radit". Drugi korisnik nadovezao se s poznatom izrekom koja savršeno opisuje taj sentiment: "Voli svoju zemlju, mrzi svoju državu", aludirajući na frustraciju birokracijom, korupcijom i osjećajem da sustav ne radi u korist "malog čovjeka".

Komentatori su istaknuli i čisto ekonomske razloge. "Lipše je biti u Hrvatskoj s 5000€ nego s 1000€", napisao je jedan korisnik, sažimajući financijsku računicu mnogih. Ljetni povratak s inozemnom plaćom omogućuje uživanje u svemu što Hrvatska nudi bez svakodnevnog stresa i borbe s domaćim primanjima. Drugi su isticali društvene i obiteljske veze, uz šaljivi komentar koji sve svodi na osnove: "Zato jer ti čudni homo sapiens primati originalno dođu iz zajednice koja se primarno zove obitelj". Nije zanemaren ni kulturološki aspekt "pokazivanja" uspjeha, gdje "dobro vozilo koje je u Njemačkoj beznačajno, na Balkanu se smatra čudom".

Od ulaska u Europsku uniju 2013. godine, Hrvatska se suočila sa značajnim valom iseljavanja. Iako se često kao glavni razlog navode veće plaće, brojne analize i iskustva iseljenika pokazuju da su motivi složeniji. Osjećaj nepravde, klijentelizam, nedostatak perspektive i nepovjerenje u institucije faktori su koji često prevagnu.

Rasprava je otkrila i tenzije koje postoje. Pojedini korisnici izrazili su negodovanje prema onima koji "pljuju po Hrvatskoj pa kad odu vani ističu se kako su oni ponosni Hrvati", nazivajući to licemjerjem. Drugi problem vide u stavu dijela povratnika koji "misle da su superiorniji zato što žive u državi s boljim standardom".