Lijepi li se vaša stolica za WC školjku? Evo što to govori o vašem zdravlju

Možda o svojoj stolici ne razmišljate kao o temi vrijednoj pažnje, ali svaki odlazak na WC zapravo može puno otkriti o vašem zdravlju. Jednostavno — ono što jedemo i kako naše tijelo funkcionira na kraju završi u školjci, pa stoga ponekad vrijedi pogledati prije nego što pustimo vodu.

Ako ste primijetili da vam se stolica lijepi za WC školjku, to može biti znak da tijelo nešto pokušava reći. Kako piše HuffPost, iako ponekad nema razloga za brigu, tu i tamo vrijedi obratiti pozornost na promjene. U nastavku gastroenterolozi tumače što znači kada stolica postane ljepljiva — i kada je vrijeme za posjet liječniku.

Stolica se lijepi za školjku, ali izgleda normalno: Ponekad je ovo potpuno bezazleno — jednostavno normalna varijacija. No ljepljiva stolica može ukazivati i na prehranu bogatu masnoćama, nezadovoljenu potrebu za vlaknima, lošiju apsorpciju masnoća (steatoreju), celijakiju ili probleme s gušteračom te nuspojave lijekova

Ako vam se to događa na tjedan dana povećajte unos vlakana (voće, povrće, cjelovite žitarice), vode i smanjite masnu, ultra-procesiranu hranu. Ako se nakon tjedan dana ništa ne promijeni — nazovite liječnika.

Stolica je ljepljiva, crna ili katranasta: Crna stolica može biti posljedica dodataka željeza ili lijekova poput Pepto-Bismola. No tamna, katranasta stolica (medicinski: melena) može biti znak krvarenja iz probavnog sustava, najčešće iz želuca ili tankog crijeva. Ako je crna, masna ili sluzava, traje duže vrijeme te je popraćena općom slabošću potrebno je kontaktirati liječnika.

Stolica je crvena: Crvena stolica može biti posljedica hrane poput cikle, rajčica, crvenog mesa, crvenog sladića i namirnica bogatih željezom. Ali ako je stolica izrazito crvena, tekuća ili izgleda kao krv — posebno uz bolove, vrtoglavicu, ubrzan puls ili tamno povraćanje — treba hitno potražiti liječničku pomoć. Dakle, ako crvena stolica potraje i nakon što ste promijenili prehranu, vrijeme je za pregled.

Kako izgleda “idealna” stolica?

Liječnici vole reći da savršena stolica izgleda poput glatke, mekane “kobasice”, lako izlazi, srednje do tamnosmeđe je boje i polako tone (ne pluta stalno). Također, povremene promjene su normalne — važniji je trend kroz vrijeme nego jedan “čudan” dan.

Kada se zabrinuti?

Nazovite liječnika ako:

promjene traju više od tjedan dana

stolica izgleda crno/katranski

vidite krv

javljaju se bolovi, gubitak težine, slabost ili mučnina

ste zabrinuti — i želite sigurnost

Možda nije najromantičnija tema — ali stolica je jednostavan i besplatan zdravstveni “signal”. Ne morate opsesivno analizirati svaki odlazak u WC, no osluškivanje vlastitog tijela nikad nije loša ideja. Na kraju, kako kaže jedan od liječnika: “Ne gledajte jedan dan — gledajte navike kroz vrijeme.”

