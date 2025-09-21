Naši Portali
otkriva i koje je najbolje za vas

Gastroenterolog s Harvarda otkrio koje voće nikada ne jede: 'Puno je šećera, a nema gotovo uopće vlakana'

Ana Hajduk
21.09.2025.
u 07:03

Sadrže previše šećera, a premalo vlakana i rezistentnog škroba – tvari koje hrane dobre crijevne bakterije.

Vodeći liječnik za bolesti probavnog sustava, dr. Saurabh Sethi s Harvarda, sastavio je listu deset uobičajenih vrsta voća – rangiranih od najboljih do najgorih za zdravlje crijeva. Njegovo otkriće iznenadilo je mnoge jer jedno od najpopularnijih voća stavlja na samo dno ljestvice, piše Daily Mail

Iako ih milijuni ljudi jedu za doručak, dr. Sethi upozorava da prezrele banane sadrže previše šećera, a premalo vlakana i rezistentnog škroba – tvari koje hrane dobre crijevne bakterije. Zbog toga ih naziva pravim “čokoladnim pločicama u kori”. S druge strane, blago zelene banane puno su bolji izbor jer sadrže više vlakana, potiču sitost i pomažu u regulaciji probave.

Na vrhu liste nalaze se borovnice i šipak – prave nutritivne bombe. Bogate su antioksidansima i polifenolima, tvarima koje smanjuju upale u tijelu, štite srce i smanjuju rizik od kroničnih bolesti poput dijabetesa i raka. Jedna studija pokazala je da osobe koje redovito jedu hranu bogatu polifenolima imaju i do 46 % manji rizik od razvoja srčanih bolesti.

Dr. Sethi posebno ističe kivi kao izvor topljivih vlakana. Ona u crijevima stvaraju gel koji ublažava zatvor i potiče redovitu stolicu. Redovita probava nije važna samo za udobnost, već i za dugoročno zdravlje crijeva jer smanjuje kontakt sluznice s potencijalno štetnim tvarima.

Jabuke, kruške i dinje dobile su srednje ocjene – dobre su za hidrataciju i opskrbu vitaminima, ali nisu jednako moćne za crijeva kao bobičasto voće. Grožđe i naranče prošle su nešto lošije: iako sadrže vitamine i minerale, imaju relativno malo vlakana i specifične rizike.

Iako su pune vitamina C i folata, istraživanja su pokazala da prevelika konzumacija citrusa može povećati rizik od raka kože zbog fotosenzibilizirajućih svojstava. To ne znači da ih trebate izbaciti, ali pretjerivanje se ne preporučuje. Ako želite sretna i zdrava crijeva, dr. Sethi preporučuje da češće posežete za borovnicama, šipkom i kivijem, a da prezrele banane ostavite – ili za kolače, ili uopće izvan svog tanjura.

ZA
zagabria3
09:01 21.09.2025.

Svake godine novo mišljenje, različito od lani. Ako još pričekamo doznat ćemo da je zapravo pušenje i dimljeni špek zdravo

OS
Ostrež
08:45 21.09.2025.

Nek se Sarubah rađe vrati u svoj bangladeš liječit oboljele od tifusa i kolere

ĆI
Ćirosine
07:50 21.09.2025.

Pa normalno da ako je trulo voće da ga nećeš jesti ali govoriti da neko voće je loše zs nas to može samo neznalica.Ali doktori znaju samo tablete prepisivati a o hrani ništa ne uče

