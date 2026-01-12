'Pakao, horor i užas': Voditelj progovorio nakon borbe za život, optužio slovensku bolnicu

Poznati bosanskohercegovački novinar i urednik, 63-godišnji Senad Hadžifejzović nakon nekoliko tjedana odsutnosti s televizijskih ekrana prvi puta se javno oglasio, i to videom, otkrivši razloge zbog kojih je bio odsutan iz javnosti. Kako je objasnio, rutinski liječnički pregled u Sloveniji pretvorio se u dramatičnu borbu za život, iskustvo koje je opisao kao "pakao, horor i užas". Hadžifejzović ističe da se sve dogodilo u medicinskoj ustanovi u Sloveniji kojoj je, kako kaže, imao potpuno povjerenje više od dvadeset godina. "Jedna obična kontrola pretvorila se u horor, pakao i užas. Gori scenarij ne bi smislio ni najbolji autor horor-filmova", rekao je Hadžifejzović, dodajući da će o svim detaljima govoriti tek nakon što cijeli slučaj analiziraju najkompetentniji stručnjaci.

Naglasio je da, kao novinar, osjeća profesionalnu i moralnu obavezu javno progovoriti o onome što mu se dogodilo, ne samo zbog sebe, nego i zbog drugih. "Ja sam novinar. Bio sam na mjestu događaja i bio sam njegov središnji dio. Nakon ovakvog iskustva imam obavezu javno progovoriti, kako se nikome više ne bi dogodilo ono što sam ja doživio - a tko zna koliko ljudi možda nije preživjelo sličnu situaciju", poručio je. Istaknuo je da je riječ o situaciji u kojoj mu je život bio izravno ugrožen te da je, nakon svega što je prošao u toj zdravstvenoj ustanovi, uslijedila stvarna borba za preživljavanje u drugim slovenskim medicinskim centrima.

Hadžifejzović je također otkrio da su mu brojni vrhunski liječnici i kirurzi izričito rekli da će učiniti sve što mogu, ali da mu ne mogu jamčiti ishod. "To je najstrašnija rečenica koju možete čuti - kad vam kažu da će učiniti sve, ali da misle da je možda kasno. Praktički vam kažu da ste mrtvi, ali da će ipak pokušati", rekao je. Unatoč tomu, zahvaljujući brzoj reakciji i stručnosti liječnika, njegov je život, kako tvrdi, spašen u samo 24 sata.