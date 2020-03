Čaj od šipka – dobrobiti, priprema, nuspojave i gdje kupiti

U Europi je najzastupljeniji i najviše istražen je Rosa canina, tj. divlja ruža.



Čaj od šipka već dugo je dio tradicionalne kulture pijenja čaja u Hrvatskoj, a u zadnjih nekoliko godina postao je osobito poželjan zbog relativno novootkrivene velike količine antioksidansa.



Čaj od šipka povezuje se s nekim povoljnim učincima na ljudski organizam:

antioksidacijski učinak,

antimikrobni učinak,

protuupalni učinak,

antidijabetički učinak,

antikancerogeni učinak.



Čaj od šipka – sastav

Šipak se odlikuje bogatstvom antioksidansa. Među njima se ističu:

vitamin C,

vitamin E,

vitamini B skupine,

karotenoidi,

polifenoli.



Ipak, u čaju od šipka nisu prisutni svi navedeni sastojci, već se u njemu nalaze samo oni koji su topljivi u vodi. To su vitamin C, vitamini B skupine i polifenoli. Među njima se ističe vitamin C poznat i pod nazivom askorbinska kiselina.



Vitamin C vrlo je važan sastojak u hrani kojega se mora unositi prehranom. On organizmu omogućuje:

borbu protiv oksidacijskog stresa koji se povezuje s nastankom mnogih kroničnih nezaraznih bolesti,

održavanje jakog imunosnog sustava,

produkciju neurotransmitera serotonina – hormona sreće,

pokazao se korisnim kod usporavanja napretka Alzheimerove bolesti,



Količina vitamina C u čaju od šipka može znatno varirati, a ovisi o brojnim čimbenicima, poput uvjeta uzgoja i načina pripreme. Uz vitamin C, polifenoli čine veliki dio antioksidacijskih sastojaka u čaju od šipka.



Čaj od šipka – dobrobiti

Čaj od šipka povezuje se s mnogobrojnim pozitivnim učincima. Slijedi njihov pregled.

Čaj od šipka u ublažavanju menstrualne boli

Čaj od šipka u nekim se dijelovima svijeta tradicionalno koristi za ublažavanje menstrualnih bolova.



Tajvansko istraživanje objavljeno 2005. godine u časopisu Journal of Midwifery & Women’s Health utvrdilo je da konzumiranje 2 šalice čaja od šipka dnevno, tj. 600 mL, mogu djelovati na smanjenje menstrualnih bolova i anksioznosti tijekom menstruacije.



Istraživanje je provedeno na 130 adolescentica, a čaj od šipka pile su tjedan dana prije menstruacije i 5 dana nakon početka menstruacije.



Čaj od šipka i mršavljenje

Čaj od šipka zbog svojeg protuupalnog učinka i prisutnosti tilirozida mogao bi pomoći kod mršavljenja.



Pretilost predstavlja svjetski zdravstveni problem. Posljedice pretilosti uključuju različite bolesti, među kojima se ističu:

kardiovaskularne bolesti,

rak,

dijabetes.



Čaj od šipka može imati povoljan učinak iz dva razloga. Prvi je protuupalni učinak. Pretilost dovodi do pojave stalnog upalnog stanja organizma pa bi zbog toga protuupalni sastojci mogli djelovati blagotvorno.



Uz to, čaj od šipka sadrži karakterističan sastojak tilirozid za kojega je pokazano antiobesogeno djelovanje. To je polifenol za kojega se pokazalo da smanjuje nakupljanje masti u masnim stanicama i potiče sagorijevanje masti.



Istraživanje objavljeno 2015. godine u časopisu Diabetes, metabolic syndrome and obesity: targets and therapy pokazalo je da unos 100 mg ekstrakta šipka u obliku tablete dovodi do smanjenja visceralnog masnog tkiva bez ikakvih neželjenih pojava.



Međutim, treba uočiti da su ispitanici u istraživanju unosili tablete ekstrakta, a ne čaj od šipka, tj. ne zna se kakav je učinak unosa čaja te koju količinu je potrebno unositi za postizanje poželjnih učinaka.



Dakle, čaj od šipka mogao bi biti koristan u procesu mršavljenja. Ipak, pri tome se ne smije zanemariti važnost pravilne prehrane.



Čaj od šipka i visok tlak

Ne postoji mnogo dokaza za učinak čaja od šipka na smanjenje krvnoga tlaka. Neki pretpostavljaju da bi zbog svog diuretičkog učinka i prisutnosti antioksidansa čaj od šipka mogao povoljno utjecati na osobe s hipertenzijom.



Za sada se provedena jedna studija koja je uključivala pretile ljude. Oni su tijekom 6 tjedana unosili 40 g praha šipka, odnosno mljevenog šipka. Skupina skandinavskih znanstvenika zaključila je da “dnevni unos 40 g mljevenog šipka može značajno smanjiti kardiovaskularni rizik kod pretilih osoba uslijed učinka na smanjenje sistoličkog krvnog tlaka i razine kolesterola u plazmi.”



Spomenuto istraživanje objavljeno je 2012. godine u časopisu European Journal of Clinical Nutrition.



Ostale dobrobiti čaja od šipka

Čaj od šipka koristi se već vrlo dugo kao narodni lijek za mnoga stanja. Iako hrana ne može zamijeniti djelovanje lijekova, čaj od šipka pokazao se blagotvornim u prevenciji i tretiranju mnogih bolesti. Za to je osobito odgovorna količina antioksidansa u čaju od šipka.



Antikancerogena aktivnost ekstrakta šipka, tj. divlje ruže, dokazana je u laboratoriju na stanicama nekoliko vrsta raka, što se pripisuje njegovom antioksidacijskom učinku. Međutim, postoji mogućnost da čaj od šipka potiče rast stanica estrogen-ovisnog raka dojke, što mu nije poželjno svojstvo.



Čaj od šipka i mljeveni sušeni šipak zbog svog protuupalnog učinka pokazali su se djelotvornima u smanjivanju simptoma reumatoidnog artritisa. Za antioksidanse se pretpostavlja da bi mogli imati ulogu u zaštiti protiv štetnih učinaka oksidacijskog stresa do kojega bolest dovodi.



Zahvaljujući velikoj količini antioksidansa, čaj od šipka mogao bi usporiti propadanje koštanog tkiva i nastanak osteoporoze te potaknuti stvaranje kosti.



Čaj od šipka potiče obnavljanje stanica gušterače koje su zaslužne za lučenje inzulina zbog čega bi mogao imati učinak na odgađanje razvoja dijabetesa. Također, unos antioksidansa može pomoći u sprječavanju pojave komplikacija dijabetesa.



Zbog antioksidacijskih i protuupalnih svojstava čaj od šipka koristan je dodatak prilikom liječenja akutne ozljede bubrega. Upravo zbog toga istraživanja su pokazala pozitivan učinak i kod bolesti jetre pri čemu je unos ekstrakta šipka doveo do sniženja razine jetrenih enzima.



Čaj od šipka te aromaterapija s eteričnim uljem šipka pokazali su neuroprotektivno djelovanje, što može biti korisno za neke neurološke bolesti i stanja, poput:

Alzheimerove bolesti,

epilepsije,

narušenog pamćenja,

anksioznosti i depresije.



Iako i dalje nije do kraja razjašnjen način djelovanja čaja od šipka, on se pokazao korisnim u tretiranju proljeva ili dijareje. Sastojci iz čaja od šipka usporavaju prolazak sadržaja kroz crijeva čime se povećava apsorpcija tekućine i elektrolita.



Iako je za sada dokazano samo na pokusnim životinjama, čaj od šipka ima potencijal spriječiti nastanak čira na želucu uslijed sprječavanja erozije sluznice želuca.



Naposljetku, čaj od šipka može biti djelotvoran u sprječavanju pojave prehlade. U istraživanju objavljenom 2018. godine u časopisu Journal of Herbal Medicine skupina znanstvenika iz Danske i Norveške došla je do zaključka da unos 2 g tekućeg ekstrakta šipka smanjuje pojavnost prehlade za 18 %.



Međutim, takav se učinak vjerojatno može postići isključivo unosom ekstrakta ili tinkture. Za čaj od šipka istraživanja još nisu provedena.



Čaj od šipka – priprema

Čaj od šipka obično se priprema korištenjem čaja u filter vrećicama ili iz čaja od šipka u rinfuzi. Prilikom pripreme čaja mogu se koristiti i svježi pseudo-plodovi šipka koje je prethodno potrebno dobro oprati pod mlazom vode.

Osim toga, šipak možete i sami osušiti kod kuće. Više informacija o tom postupku možete pročitati u članku Sušenje šipka za čaj – kako osušiti i pripremiti čaj od divljeg šipka. Prilikom branja šipka, obratite pozornost na njegov položaj. Prevelika blizina ceste kao i mogućnost korištenih pesticida povećat će količinu nepoželjnih sastojaka u čaju od šipka.



Čaj od šipka iz svježeg šipka priprema se na sljedeći način:



Stavite 4-8 opranih pseudo-plodova šipka u šalicu proključale vode.

Pustite neka čaj odstoji 10-15 minuta.

Procijedite čaj.



Čaj od šipka iz sušenog šipka priprema se na sljedeći način:

Stavite 1-2 žličice sušenog šipka u šalicu proključale vode.

Pustite neka čaj odstoji 10-15 minuta.

Procijedite čaj.



Znanstvenici su utvrdili da je optimalan način pripravljanja čaja od šipka namakanjem pseudo-plodova šipka u trajanju 6-8 minuta u vodi temperature oko 85°C. Pri tome su dobili najvišu koncentraciju antioksidacijskih sastojaka. Ipak, proključala voda osigurava veću mikrobiološku sigurnost.



Čaj od šipka – gdje kupiti?

Čaj od šipka može se kupiti u bilo kojem supermarketu, kao i u prodavaonicama ekološke hrane.

Čaj od šipka može se kupiti u filter vrećicama ili kao čaj od šipka u rinfuzi, kao cijeli plod ili mljeveni šipak.



Čaj od šipka – nuspojave

Za čaj od šipka nisu dokazane nikakve ozbiljne nuspojave kod zdravih odraslih osoba. Međutim, zbog nedostatka dokaza o njegovoj mogućoj štetnosti, trudnicama i dojiljama ne preporučuje se konzumacija bez prethodnog savjetovanja s liječnikom ili ljekarnikom.



Zbog visoke koncentracije vitamina C, kod nekih bi pojedinaca mogao povećati rizik od pojave bubrežnih kamenaca.



Diuretički učinak čaja od šipka mogao bi povećati koncentraciju litija u tijelu pa se ne preporučuje unos osobama koje koriste terapiju litijem. Litij se koristi u terapiji nekih psihijatrijskih poremećaja.



Naposljetku, ako sami sušite svoj šipak za čaj, koristite šipak koji nije šprican ili blizu velikih prometnica kako biste smanjili količinu pesticida i drugih potencijalno štetnih sastojaka u čaju.