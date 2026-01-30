Naši Portali
VIDEO Evo što su nam rekli dobitnici nagrada za najbolje kratke priče Večernjeg lista!

Dodjela nagrade Večernjeg lista za najbolju kratku priču "Ranko Marinković" u Hrvatskom državnom arhivu
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
30.01.2026.
u 15:02

U četvrtak su u Hrvatskom državnom arhivu svečano dodijeljene nagrade Večernjakovog natječaja za kratku priču "Ranko Marinković", koje su pripale Tugi Tarle, Marini Kuvedžić, Suzani Matić i Dinku Krehu. Kako je sve to izgledalo, pogledajte u videu

U Hrvatskom državnom arhivu ovog četvrtka su svečano dodijeljene nagrade autorima najboljih priča objavljenih u 59. kolu Večernjakova natječaja za kratku priču "Ranko Marinković". Treću nagradu podijelile su Tuga Tarle i Marina Kuvedžić, drugu nagradu dobila je Suzana Matić, a prvu Dinko Kreho. 

Na nagradni natječaj pristiglo je više od 800 priča, od kojih je 51 objavljena u subotnjem prilogu Obzor. Četiri dobitničke je priče odabrao žiri u sastavu: predsjednica žirija, akademkinja Helena Sablić Tomić, hrvatska književna teoretičarka i kritičarka, Seid Serdarević, književni kritičar i glavni urednik izdavačke kuće Fraktura, Maja Car, novinarka Večernjeg lista, i Milena Zajović, urednica Kulture Večernjeg lista. 

Sve nagrađene priče, i još stotine drugih, možete pročitati na stranicama Večernjeg lista. Prvonagrađena je priča Dinka Kreha "Tamo, u mraku"drugo mjesto je pripalo priči "Restlovi" Suzane Matić, a treća nagrada, ravnopravno, pričama "Luzeri" Tuge Tarle i "Tako lijepo jutro..." Marine Kuvedžić. Kako nam je bilo na dodjeli i kako su autori reagirali na ova priznanja, možete pogledati u videu. 

Dodijelili smo nagrade ‘Ranko Marinković’ za najbolju kratku priču Večernjeg lista!
Ključne riječi
Suzana Matić Tuga Tarle Marina Kuvedžić dinko kreho književnost Ranko Marinković kratka priča

