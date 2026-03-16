ZAVRŠENA SVEČANA DODJELA

FOTO Najbolji film 98. Oscara je 'Jedna bitka za drugom' Paula Thomasa Andersona

VL
Autor
Tia Špero
16.03.2026.
u 03:48

98. dodjela nagrada Američke akademije u Los Angelesu došla je svom kraju. Kroz večer nas je vodio komičar Conan O'Brien, a kako se sve odvijalo, iz minute u minutu, možete pročitati ovdje

  • Oscara za najbolji film dobila je "Jedna bitka za drugom"
  • Michael B. Jordan nagrađen za najbolju glavnu mušku ulogu
  • Jessie Buckley prva je Irkinja s Oscarom za glavnu žensku ulogu

Večeras je, u ponoć po našem vremenu, započela 98. po redu dodjela Oscara, a ceremoniju vodio je komičar Conan O'Brien. Zvijezde prodefilirale crvenim tepihom Dolby Theatrea u Los Angelesu, a u središtu pozornosti bio je rijetko viđen dvoboj za titulu najboljeg filma. S jedne strane bio je vampirski horor "Grešnici" redatelja Ryana Cooglera, koji je srušio sve rekorde sa čak šesnaest nominacija, a s druge strane politička drama "Jedna bitka za drugom" Paula Thomasa Andersona s trinaest nominacija.

Na koncu, nagradu za najbolji film odnijela je "Jedna bitka za drugom" Paula Thomasa Andersona, koja je osvojila ukupno šest Oscara, za najbolji adaptirani scenarij i režiju, montažu Andyja Jurgensena, casting Cassandre Kulukundis i sporednu ulogu Seana Penna. No, ni "Grešnici" s četiri Oscara nisu ostali praznih ruku - za najbolju glavnu mušku ulogu Michaela B. Jordana, originalni scenarij Ryana Cooglera, fotografiju Autumn Durald i glazbu Ludwiga Göranssona. Tri Oscara dobio je "Frankenstein" Guillerma del Tora, dva Netflixovi "KPop lovci na demone", a najboljim međunarodnim filmom proglašen je "Sentimentalna vrijednost" Joachima Triera. 


 

03:36 Oscara za najbolji film odnijela je "Jedna bitka za drugom" Paula Thomasa Andersona. Nakon čak četrnaest nominacija, PTA upravo dobio je svog trećeg Oscara - za režiju, adaptirani scenarij i najbolji film

03:30 Jessie Buckley postala je prva irska glumica koja je osvojila nagradu za najbolju glavnu žensku ulogu i tako zaokružila svoj izvanredni niz nagrada. Oscara je dobila za ulogu Agnes Shakespeare u filmu "Hamnet", a izgleda da joj nije naštetio "skandal" kada je viralan postao klip u kojem priznaje da ne voli mačke 

03:20 Oscara za najboljeg glavnog glumca dobio je Michael B. Jordan za dvostruku ulogu blizanaca Smokea i Stacka u "Grešnicima" Ryana Cooglera

03:16 Paul Thomas Anderson dobio je svog drugog Oscara večeras, a i u životu, za režiju filma "Jedna bitka za drugom". Posvetio ga je pokojnom prijatelju

03:09 Lionel Richie uručio je Oscara za najbolju pjesmu EJAE, autorici hit-pjesme Golden iz filma "KPop Demon Hunters". Kao i ranije redateljicu istog filma, organizatori su je poprilično drsko prekinuli usred govora, dok su drugima dali ipak više vremena

03:03 "Sloboda Palestini", kazao je glumac Javier Bardem, najavljujući Oscara za najbolji međunarodni film. No nagradu ipak nije dobio "Glas Hind Rajab", tuniski kandidat, film o tragičnoj sudbini palestinske djevojčice, već "Sentimentalna vrijednost" Joachima Triera

02:50 Direktorica fotografije filma "Grešnici" Autumn Durald postala je prva žena u povijesti Oscara koja je nagrađena za najbolju fotografiju. Pozvala je sve žene u dvorani da ustanu i posvetila im ovu nagradu

02:46 Oscar za najbolju montažu otišao je u ruke Andyja Jurgensena, montažera filma "Jedna bitka za drugom"


02:35 Nagradu za najbolji zvuk dobio je film "F1" i Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Juan Peralta, Gary Rizzo i Gareth John

02:31 Treći Oscar u karijeri švedskog skladatelja Ludwiga Göranssona, skladatelja soundtracka filma "Grešnici"

02:19 Najbolji dugometražni dokumentarac je "Gospodin Nitko protiv Putina" Davida Borensteina i Pavela Talankina, moćan film o ruskom učitelju koji dokumentira pretvaranje svoje škole u centar za novačenje

02:16 Oscar za kratkometražni dokumentarac dobio je film "Sve prazne sobe", dirljiva priča o školskim pucnjavama redatelja Joshue Seftela. Govor je održala i majka jedne od ubijenih djevojčica, 9-godišnje Jackie, čija se obitelj i soba pojavljuju u filmu

02:07 Najnoviji nastavak Avatara, Vatra i prah osvojio je nagradu za najbolje vizualne efekte

02:04 Trećeg Oscara večeras, za najbolju scenografiju, dobio je "Frankenstein" i scenografkinja Kate Hawley

01:47 Oscari odaju počast filmašima koji su nas napustili u posljednjih godinu dana, poput Diane Keaton, Catherine O'Hara, Vala Kilmera, Roberta Duvalla, Roberta Redforda... Billy Crystal, zvijezda filma "Kad je Harry sreo Sally", emotivno se oprostio od redatelja Roba Reinera i njegove supruge Michelle, koje je krajem prošle godine ubio njihov vlastiti sin. Govor posvećen Robertu Redfordu je održala Barbra Streisand, koja je izvela i dio pjesme iz kultnog filma "The Way We Were" u kojem je glumila uz Redforda

01:36 Oscar, također svoj prvi, za najbolji originalni scenarij dobio je Ryan Coogler za "Grešnike". Ovo je i prvi Oscar večeri za film s najviše nominacija

01:32 Oscara za najbolji adaptirani scenarij dobiva “Jedna bitka za drugom” redatelja i scenarista Paula Thomasa Andersona, temeljen na romanu "Vineland" Thomasa Pynchona. Nakon više nominacija, ovo je Andersonov prvi zlatni kipić u karijeri

01:21 Sean Penn dobio je svog trećeg Oscara, i to itekako zasluženo, za najbolju sporednu ulogu u filmu "Jedna bitka za drugom". No, glumac se nije pojavio na dodjeli da primi svoju nagradu

01:15 Još jedan povijesni trenutak na Oscarima! Čak dva filma dobila su Oscara za najbolji kratkometražni igrani film. Prvi od njih je "The Singers", a drugi "Dvoje ljudi izmjenjuje slinu". Do sada se takvo izjednačenje dogodilo samo šest puta u 98 godina, a prvi put u ovoj kategoriji. Mnogi Hrvati večeras su razočarani što se takvo nešto nije dogodilo prošle godine kada je nominiran bio naš "Čovjek koji nije mogao šutjeti"

01:04 Dodijeljen je prvi povijesni Oscar za casting! Otišao je u ruke casting direktorici filma "Jedna bitka za drugom" Cassandri Kulukundis. Ovo je bilo prvo veliko iznenađenje večeri, jer favorit bili su "Grešnici"

00:54 I Oscara za šminku i frizuru odnio je Del Torov “Frankenstein”, za dočaravanje Frankensteinovog čudovišta. Umjetnik Mike Hill zahvalio se glumcu Jacobu Elordiju koji je čak 400 sati strpljivo sjedao u stolici za šminku

00:51 Očekivano, Oscara za najbolju kostimografiju dobio je “Frankenstein”. Nominirani su bili i “Avatar Fire and Ash”, “Marty Supreme”, “Hamnet” i “Sinners”, ali nisu imali šanse

00:35 Najbolji kratkometražni animirani film je kanadski "Djevojka koja je plakala bisere". Nagradu su primili autori Chris Lavis i Maciek Szczerbowski  Nominirani su bili “Butterfly”, “Forevergreen”, “Retirement Plan” i “The Three Sisters”

00:32 Oscar za najbolji dugometražni animirani film otišao je u ruke autorima Netflixovog hita “KPop Demon Hunters", Maggie Kang, Chrisu Appelhansu i Michelle L.M. Wong. Nominirani su bili “Arco”, “Little Amélie or the Character of Rain” i “Zootopia 2” 

00:20 Prvog Oscara večeri dobila je legendarna glumica Amy Madigan za sporednu ulogu tete Gladys u filmu "Trenutak nestajanja" (Weapons). Nominirane su bile Elle Fanning i Inga Ibsdotter Lilleaas za “Sentimental Value” te Wunmi Mosaku za “Sinners”

00:00 Dodjelu 98. nagrada Oscar započeo je komičar Conan O'Brien, nizom urnebesnih skečeva, prerušen u protagonisticu filma "Trenutak nestajanja" koju tumači nominirana glumica Amy Madigan. Dodjelu trenutno gleda, otkrio je, milijardu ljudi diljem cijelog svijeta. Ovo je posljednji put, našalio se O'Brien, da ljudsko biće vodi Oscare a nije propustio priliku i da podbode Trumpovu administraciju u svom uvodnom govoru kazavši da "alternativnu dodjelu Oscara"  vodi Kid Rock. Bacio je foru i na račun Timotheéja Chalameta, koji je pao u nemilost zbog izjave da su "opera i balet" na aparatima

Popis nagrađenih po kategorijama:

Najbolji glumac u sporednoj ulozi

Sean Penn, “One Battle After Another”

Najbolji casting

“One Battle after Another”

Najbolja kostimografija

“Frankenstein”

Najbolja glazba

“Sinners” 

Najbolja šminka i frizura

“Frankenstein”

Najbolji kratki igrani film

“The Singers”
“Two People Exchanging Saliva”

Najbolja glumica u sporednoj ulozi

Amy Madigan, “Weapons”

Najbolji adaptirani scenarij

“One Battle After Another” Paul Thomas Anderson

Najbolji originalni scenarij

“Sinners”

Najbolji kratki animirani film 

“The Girl Who Cried Pearls”

Najbolja pjesma

“Golden” iz “KPop Demon Hunters”

Najbolji dugometražni dokumentarac

“Mr. Nobody against Putin”

Najbolji kratki dokumentarac

“All the Empty Rooms”

Najbolji međunarodni film

Norveška, “Sentimental Value”

Najbolji dugometražni animirani film

“KPop Demon Hunters” (Netflix) 

Najbolja scenografija

“Frankenstein”

Najbolja montaža

“One Battle After Another”

Najbolji zvuk

“F1”

Najbolji vizualni efekti

“Avatar: Fire and Ash”

Najbolja fotografija

“Sinners”

Najbolji glumac u glavnoj ulozi

Michael B. Jordan, “Sinners”

Najbolja glumica u glavnoj ulozi

Jessie Buckley, “Hamnet”

Najbolja režija

Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another”

Najbolji film

“One Battle After Another”

Jessie Buckley Timothée Chalamet Michael B. Jordan Ryan Coogler Paul Thomas Anderson Jedna bitka za drugom Grešnici film oscari 2026 Oscari Oscar

Avatar NuMe
NuMe
00:24 16.03.2026.

Neduhovit uvod, osim fore s Kid Rockom. Nedostaje mi slobodan mozak i oštar jezik Ricky Gervaisa

