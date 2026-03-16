FOTO Ministrica Nina Obuljen Koržinek obišla buduću knjižnicu u Dubrovniku: 'Dvadesetak knjižnica trenutno je u obnovi ili izgradnji'
Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek u Dubrovniku je u ponedjeljak obišla prostor buduće knjižnice u sklopu nekadašnje Tvornice ugljenografitnih i elektrokontaktnih proizvoda (TUP), a tom prilikom je istaknula da se diljem Hrvatske obnavlja ili gradi dvadesetak knjižnica
"Podržavamo i potičemo razvoj knjižnične mreže diljem Hrvatske. U mom mandatu je dosad obnovljeno ili izgrađeno više od trideset knjižnica, a u ovom trenutku ih je dvadesetak u obnovi ili izgradnji. Jako nam je važno poboljšavati infrastrukturu“, rekla je Obuljen Koržinek i podsjetila da je baš u Dubrovniku započeo program "Rođeni za čitanje“, koji je poslije postao nacionalni program. "Vjerujem da će novi prostori privući nove korisnike Dubrovačkih knjižnica, a posebno što ova zgrada ima ambiciju postati živi prostor kulture, kulturnih i kreativnih industrija", dodala je.
"Konstruktivni i završni radovi su gotovi, a preostalo je opremanje. Očekujem da će sve biti završeno do sredine ljeta. Dubrovačke knjižnice su odradile svoj dio posla u preseljenju gruškog ogranka. U ranu jesen će ovaj prostor vrvjeti životom, djecom i odraslim članovima knjižnice“, rekao je Franković i najavio da će se ogranak Lapad smjestiti u zgradi nekadašnjeg ugostiteljskog objekta kod teniskih terena
Ministrica Obuljen Koržinek prije obilaska je u Dubrovniku predsjedala zajedničkom sjednicom upravnog i izvršnog odbora Upravljačke komisije za provođenje Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a "Starim gradom Dubrovnikom“. "Dubrovnik je prvi usvojio takav sustavni plan upravljanja, koji pokriva sva područja djelovanja - od samog upravljanja baštinom do upravljanja rizicima, prometom i turističkim tijekovima. Plan se jako dobro ostvaruje, što smo danas zaključili i mi kao institucionalni članovi upravljačkih tijela i predstavnici građana. U ovoj godini očekujemo cijeli niz aktivnosti“, rekla je i najavila novi zakon za obnovu Dubrovnika
Obuljen Koržinek najavila je i nastavak financiranja obnove palače Sponza u kojoj je sjedište Hrvatskog državnog arhiva, gdje će se osmisliti i prezentacijski centar, kao i obnovu orgulja u franjevačkom samostanu Male braće. Dodala je i da su radovi na Orlandovom stupu pri završetku pa se uskoro očekuje skidanje plašta, dok će skela ostati do završetka finih radova. "Po preporuci konzervatora, bit će potrebno Orlandov stup zaštititi i ograničiti pristup pa ćemo vidjeti koje je rješenje najbolje“, rekla je.