Afera koja završava brutalnim ubojstvom sjekirom i nova sezona romantične drame 'Virgin River': Ovo je 10 serija koje Hrvati najviše gledaju

Ovotjedna ljestvica potvrđuje da Hrvati vole napetost – čak polovica naslova na listi su trileri ili kriminalističke drame, od kojih su mnoge inspirirane stvarnim događajima. No, tu su i provjereni romantični favoriti, epske avanture i dokumentarci koji nas vode u daleke svjetove, bilo da je riječ o prapovijesti ili hodnicima moći.

Na samom vrhu gledanosti nalazi se napeta kriminalistička drama "Ljubav i smrt" (Love & Death), koja potvrđuje fascinaciju publike istinitim zločinima. Temeljena na šokantnom slučaju koji je potresao Ameriku, serija nas vodi u Teksas kasnih sedamdesetih godina i naizgled idiličan život Candy Montgomery, kućanice iz predgrađa koju maestralno glumi Elizabeth Olsen. Gušeći se u monotoniji bračnog života i crkvenih druženja, Candy započinje pomno isplaniranu aferu s Allanom Goreom (Jesse Plemons), suprugom svoje najbolje prijateljice. No, ono što počinje kao pokušaj bijega od svakodnevice ubrzo eskalira u krvavi kaos koji završava brutalnim ubojstvom sjekirom. Serija duboko zaranja u psihologiju likova, istražujući potisnute frustracije i strasti koje ključaju ispod površine savršene američke obitelji, te postavlja mučno pitanje kako je obična žena, majka i susjeda mogla počiniti tako stravičan zločin.

Odmah iza nje, na drugom mjestu, plovi dugoočekivana druga sezona igrane adaptacije globalnog fenomena "One Piece". Mladi gusar Monkey D. Luffy i njegova šarolika posada "Slamnatih šešira" nastavljaju svoju epsku potragu za legendarnim blagom kako bi Luffy postao Kralj pirata. Nova sezona napokon ih vodi u opasne i nepredvidive vode Grand Linea, gdje ih čekaju novi otoci, bizarni protivnici i legendarni likovi koje su fanovi nestrpljivo iščekivali. Uz vjernost izvornom materijalu koji je osvojio milijune, serija uvodi ključne figure poput medicinara Tonyja Tonyja Choppera, hibrida soba i čovjeka, te zagonetne arheologinje Nico Robin, dok se posada suočava s moćnom i tajnovitom organizacijom Baroque Works. Vrhunski vizualni efekti i nepokolebljivi duh avanture i prijateljstva jamče da će i ova sezona oduševiti kako stare fanove, tako i nove gledatelje.

Top tri zaokružuje povratak u omiljeni idilični gradić u sedmoj sezoni romantične drame "Virgin River". Nove epizode donose nove emocionalne preokrete za stanovnike ovog mirnog mjesta u sjevernoj Kaliforniji. Nakon dugog i teškog puta, Mel i Jack napokon se pripremaju za roditeljstvo, no njihov put do obiteljske sreće i dalje je pun neočekivanih prepreka. Istovremeno, ostatak zajednice suočava se s vlastitim izazovima, od dramatičnih medicinskih slučajeva koji testiraju granice Docove klinike do povratka starih ljubavi koje prijete poremetiti teško stečeni mir. Serija nastavlja osvajati gledatelje svojom prepoznatljivom toplinom, prekrasnim pejzažima i dirljivim pričama o iscjeljenju, novim počecima i tajnama iz prošlosti koje bi mogle zauvijek promijeniti dinamiku grada.

Napetost se nastavlja i na četvrtom mjestu s trilerom "That Night", koji postavlja uznemirujuće pitanje: koliko ste daleko spremni ići da zaštitite vlastitu obitelj? Odmor triju sestara u Dominikanskoj Republici pretvara se u noćnu moru kada jedna od njih slučajno usmrti čovjeka automobilom. Umjesto poziva policiji, donose kobnu odluku o zataškavanju, što pokreće lavinu mračnih tajni i testira njihovu odanost do krajnjih granica.

Provokativna drama "Vladimir" na petom je mjestu, a u njoj Rachel Weisz briljira kao profesorica književnosti čiji se život raspada dok joj suprug prolazi kroz javni skandal. Spas pronalazi u opasnoj i mračnoj opsesiji prema mlađem kolegi, karizmatičnom piscu Vladimiru, uvlačeći se u igru moći i žudnje koja prijeti uništenjem.

Na listi se našao i spektakularni dokumentarac "Dinosauri" (The Dinosaurs), pod producentskom palicom Stevena Spielberga i uz naraciju Morgana Freemana. Kroz četiri epizode, ova serija oživljava prapovijesne divove uz pomoć najnaprednije CGI tehnologije, nudeći nezaboravno vizualno putovanje u doba kada su gmazovi vladali Zemljom.

Odmah iza njega je još jedan dokumentarni hit, "Dinastija Murdoch" (Dynasty Of Murdochs), koji nudi beskompromisan uvid u unutarnje borbe jedne od najmoćnijih medijskih obitelji na svijetu, otkrivajući kako su obiteljske intrige i nemilosrdna borba za nasljeđe oblikovale globalnu politiku i inspirirale hit seriju "Nasljeđe".

Osmo mjesto zauzima radikalni društveni eksperiment "Age of Attraction", u kojem samci različitih generacija traže ljubav, no godine su strogo čuvana tajna. Može li prava kemija premostiti generacijski jaz ili su brojke ipak presudne? Na devetom mjestu je nezaobilazni "Bridgerton", čija se četvrta sezona fokusira na potragu za ljubavlju Benedicta Bridgertona, donoseći još više raskošnih kostima, strastvenih romansi i skandala pod budnim okom Lady Whistledown.

Ljestvicu zaključuje potresna danska dokumentarna serija "Prijatelj ubojica" (A Friend A Murderer), koja prati svjedočanstva troje prijatelja koji otkrivaju da je osoba kojoj su najviše vjerovali zapravo brutalni ubojica, postavljajući jezivo pitanje koliko doista poznajemo one koji su nam najbliži.