Kino Kinoteka

Gledamo ciklus filmova Line Wertmüller: Seks, politika, ljubav anarhija

16.03.2026.
u 16:00

U Kinu Kinoteka od 18.03. do 3.04. prikazuje se izbor od osam filmova iz bogatog opusa jedne od najpoznatijih redateljica 1970-ih, sastavljen od satira na talijanski mentalitet i društvo, koje i dalje zabavljaju i provociraju

Lina Wertmüller spada među filmaše koji su obilježili 1970-e. Bila je jedna od najistaknutijih i komercijalno najuspješnijih talijanskih redateljica, prva žena nominirana za Oscara za režiju (Pasqualino ljepotan, 1975) podjednako slavljena i osporavana diljem svijeta. Uvijek s naočalama izraženih bijelih okvira (navodno je posjedovala 5000 rezervnih pari), svoje je stavove izražavala u bujicama artikuliranih, poticajnih, a povremeno i kontradiktornih tvrdnji. Kritičar Gideon Bachmann prozvao ju je „ženskim ekvivalentom ljetnog pljuska“, a isto vrijedi i za filmove koji su je proslavili, ukrašene raskošnim i slikovitim naslovima te napučenima brbljavim, glasnim i impulzivnim likovima.

Ciklus Lina Wertmüller: Seks, politika, ljubav, anarhija priukazju se u Kinu Kinoteka od 18.03. do 3.04., a uključuje osam filmova iz vrhunca njezine karijere: zamišljen je kao uvod u opus te poziv na užarenu polemiku s redateljicom koja ima mnogo toga za reći.
Wertmüller je u kinematografiju ušla kao asistentica Federicu Felliniju na Osam i pol (1963). Ovo poznanstvo otvorilo joj je vrata za režiju dugometražnog prvijenca Gušteri (1963), nagrađenog u Locarnu, kao i za niz projekata za film i televiziju u kojima je brusila zanat pišući i/ili režirajući. Međunarodnu prepoznatljivost stekla je svojim četvrtim filmom Metalac Mimi, povrijeđene časti (1972), gordijskim čvorom seksa, politike, ljubavi i anarhije koji je nastavila zapetljavati u nastavku karijere.

Zaplete je gradila na problemima svoga vremena i društva: razlikama između sjevera i juga Italije, nepomirljivim ideološkim stavovima, nasljeđu fašizma, korupciji, mafiji i utjecaju modernizacije na tradicionalnu obitelj, rodne uloge i muško-ženske odnose. Snimala je filmove o snalažljivim likovima koji će učiniti sve da prežive, pa čak i pogaziti vlastite ideale. Pritom nije štedjela ni muškarce niti žene, zbog čega su je proglašavali feministicom i reakcionarkom. 

Talijanska kritika s visoka je gledala na njezin vulgarni, nerijetko groteskni stil humora, kojim je aktualne teme željela približiti običnom puku, a pritom izbjeći dociranje. Vjerovala je da su njezini filmovi pristupačni, ali ne i eskapistički te da su gledatelji dovoljno inteligentni da sami donesu vlastite zaključke, makar oni bili potpuno suprotni njezinim namjerama. Preferirala je kvalitetnu raspravu ispred pojednostavljenih odgovora na kompleksne životne probleme, što je često rezultiralo svađom s dojučerašnjim saveznicima. Komentirajući intervjue koje je dala na promotivnoj turneji za svoj američki debi Kraj svijeta u našem starom krevetu jedne kišne noći (1978) kritičar The New York Timesa Vincent Canby svojevremeno je napisao da je „uspješno sabotirala vlastite pristaše i potvrdila mišljenja najgorih kritičara“.

Wertmüllerini filmovi osvajaju vitalnošću, energijom i potpunim nedostatkom političke korektnosti, koja nije ništa izgubila na moći da iznenadi, šokira i uvrijedi. Louis C.K., Amy Heckerling, Spike Lee, Pedro Almodóvar i Ruben Ostlund samo su neki od filmaša koji je navode kao inspiraciju ili u čijim se radovima osjete tragovi njezina stila, stoga je prava šteta da je u široj javnosti danas pomalo zanemarena.

Ključne riječi
Lina Wertmueller Lina Wertmüller Kinoteka Kino Kinoteka film

mlaka dodjela

Na Oscarima se nije dogodilo ništa zanimljivo još od šamara Willa Smitha

Iako se šuškalo o mogućim prosvjedima zbog napada SAD-a na Iran i otkazivanja crvenog tepiha te iako se hollywoodske zvijezde vole koristiti ovakvim događajima za svoj performativni aktivizam, na tom se planu nije dogodilo gotovo ništa. Nekoliko rutinskih pošalica voditelja Conana O'Briena na račun Trumpove administracije i jedan jedini usamljeni usklik "Sloboda Palestini", koji je publici i gledateljima uputio Javier Bardem

satirične nagrade

Ovo su najgori filmovi i glumci godine: Ice Cube i 'Snjeguljica' pomeli Zlatne maline

Dok se Hollywood priprema za dodjelu Oscara, filmski svijet tradicionalno je odao počast i onim najgorim ostvarenjima u protekloj godini. Na 46. dodjeli Zlatnih malina apsolutni pobjednik ili možda gubitnik, je znanstveno-fantastični promašaj "Rat svjetova", Disneyjev igrani remake "Snjeguljice" također pokupio nekoliko nimalo laskavih trofeja, a Scarlet Rose Stallone nastavila je tatinu tradiciju sa Zlatnom malinom za najgoru sporednu ulogu

