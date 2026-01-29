FOTO Pogledajte tko su dobitnici 59. kola Večernjakovog natječaja za kratku priču 'Ranko Marinković'

Na svečanosti u Hrvatskom državnom arhivu u četvrtak su dodijeljene nagrade autorima najboljih priča objavljenih u 59. kolu Večernjakova natječaja za kratku priču "Ranko Marinković"
Na svečanosti u Hrvatskom državnom arhivu u četvrtak su dodijeljene nagrade autorima najboljih priča objavljenih u 59. kolu Večernjakova natječaja za kratku priču "Ranko Marinković"
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Prvom nagradom na 59. natječaju za kratku priču "Ranko Marinković" ovjenčan je prevoditelj i književnik Dinko Kreho za priču "Tamo, u mraku"
Prvom nagradom na 59. natječaju za kratku priču "Ranko Marinković" ovjenčan je prevoditelj i književnik Dinko Kreho za priču "Tamo, u mraku"
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Drugo mjesto pripalo je arhitektici i spisateljici Suzani Matić (druga slijeva) za njezinu priču "Restlovi", dok su treće mjesto podijelile dvije autorice – Tuga Tarle (desno), za priču "Luzer", i Marina Kuvedžić (lijevo), za priču "Tako lijepo jutro..."
Drugo mjesto pripalo je arhitektici i spisateljici Suzani Matić (druga slijeva) za njezinu priču "Restlovi", dok su treće mjesto podijelile dvije autorice – Tuga Tarle (desno), za priču "Luzer", i Marina Kuvedžić (lijevo), za priču "Tako lijepo jutro..."
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Tri najbolje priče odabrao je žiri koji su činili predsjednica žirija akademkinja Helena Sablić Tomić, hrvatska književna teoretičarka i kritičarka, Seid Serdarević, književni kritičar i glavni urednik izdavačke kuće Fraktura, Maja Car, novinarka Večernjeg lista, i Milena Zajović, urednica Kulture Večernjeg lista
Tri najbolje priče odabrao je žiri koji su činili predsjednica žirija akademkinja Helena Sablić Tomić, hrvatska književna teoretičarka i kritičarka, Seid Serdarević, književni kritičar i glavni urednik izdavačke kuće Fraktura, Maja Car, novinarka Večernjeg lista, i Milena Zajović, urednica Kulture Večernjeg lista
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Svečana dodjela zaključena je glazbenim nastupom Hojsak & Novosel te njihovom dirljivom izvedbom Gibonnijeve pjesme "Divji cvit"
Svečana dodjela zaključena je glazbenim nastupom Hojsak & Novosel te njihovom dirljivom izvedbom Gibonnijeve pjesme "Divji cvit"
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/