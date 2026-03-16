Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 179
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
odlazak velike umjetnice

Preminula riječka dramska prvakinja Zrinka Kolak Fabijan

Foto: Dražen Šokčević
1/2
VL
Autor
vecernji.hr
16.03.2026.
u 18:37

U 77. godini života preminula je dramska umjetnica, umirovljena prvakinja riječkog HNK Ivana pl. Zajca, izvijestili su iz tog kazališta

Danas nas je, u 77. godini života, napustila Zrinka Kolak Fabijan. Preminula je dramska umjetnica, umirovljena prvakinja riječkog HNK Ivana pl. Zajca koja je bila jednom od najistaknutijih nositeljica dramskog repertoara, koja je svojim glumačkim kreacijama trajno obogatila riječku kazališnu scenu, te u 32 godine svog kontinuiranog umjetničkog rada u „Zajcu“ ostvarila je nezaboravne uloge koje će živjeti u individualnoj i kolektivnoj memoriji riječke kazališne publike.  

Rođena Vukovarka sa stalnom riječkom adresom odmah je po ulasku u riječki teatar odnosno u ansambl Hrvatske drame 1972. godine osvojila publiku i kritiku svojim talentom i glumačkom pojavom. Već 1975. dobiva svoju prvu nagradu, nagradu Udruženja dramskih umjetnika Hrvatske, a godinu poslije i Diplomu za popularnost Večernjeg lista. Nizom sjajno interpretiranih jednako glavnih i epizodnih  uloga, od uloge Solange u „Sluškinjama“ (1984.) do uloge Tilde u „Velikoj Tildi“ (2000.), za koju je nagrađena Nagradom hrvatskog glumišta za najbolju žensku ulogu, Zrinka Kolak Fabijan dokazala se kao vrhunska teatarska glumica. 

Mnogi kritičari kroz više od tri desetljeća njene pojavnosti na sceni isticali su njezinu glumačku maestralnost.  Jednom je prigodom  dr. Darko Gašparović, koji je „izbliza“ pratio cjelokupnu kazališnu karijeru Zrinke Kolak Fabijan zapisao: „Od onih je umjetnika scene koji u svakom trenutku precizno nadziru sveukupni prostor igre, ukalkuliraju partnersko sudioništvo u vlastitu kreaciju, pa zato i mogu pouzdano odgovoriti na svaku nepredviđenu (i nepredvidivu) glumišnu situaciju.  

Drugo što se nameće iz pregleda njenih uloga i uvida u interpretacije, odsustvo je nekog naglašenog „faha“. U cijelom svome stvaralačkom vijeku Zrinka Kolak Fabijan podjednako je uspješno tumačila komične, dramske i groteskne karaktere,  s jednakom je pomnjom i predanjem ulazila u traganja za najtočnijim izvođačkim modusima  pretvorbe drame u živo kazalište radilo se o naslovnim, glavnim, manjim ili čak epizodnim ulogama.  Treće što je svrstava u niz klasičnih ženskih figura novijega hrvatskog glumišta, poput primjerice Neve Rošić, Nade Subotić ili Marije Kohn, jest skoro isključiva predanost kazališnom mediju. Premda je u mlađim godinama relativno često nastupala na filmu i televiziji, Zrinka ostaje i ostat će u kronikama i pamćenju kao rasna teatarska glumica.“

Foto: Dražen Šokčević

Glumica koja se potvrđivala svojom osobnošću i talentom te sugestivnim glumačkim izrazom, istodobno izvan pozornice posve nenametljiva i samozatajna,  diplomirala je na zagrebačkoj Akademiji dramske umjetnosti, a kao stipendistica tadašnjeg  Narodnog kazališta Ivana Zajca, u Rijeku je stigla u travnju 1972. s još sedmero kolegica i kolega iz klase Georgija Para. Klasa se polako osipala, tijekom godina glumci su odlazili, a među troje onih koji su ostali trajno vjerni „Zajcu“ i Rijeci, te i s institucijom i s gradom čvrsto isprepleli svoje profesionalne i osobne živote, uz Zdenka Botića i Eduarda Černija, bila je i Zrinka Kolak Fabijan. 

Slijedile su brojne uloge, iz sezone u sezonu, posve različitih žanrova, različitih epoha, različitih redateljskih poetika. Pamtit će se trajno, navedimo samo neke,  komična Lucienne u  „Bubi u uhu“, svježa i sigurna Lukrecija u komadu „Lukrecija iliti Ždero“, temperamentna Giannina u „Lepezi ili žventuli“, briljantna Solange u Genetovim „Sluškinjama“, slojevita dojmljiva Antuša u „Klupku“, izvrsna Majka Ubu u „Kralju Ubuju“, goropadna Karmela u „Duhima“, maestralna, nenadmašna Tilda u „Velikoj Tildi“ koja joj je donijela i Nagradu hrvatskog glumišta, nezaboravna Juliška u „Komšiluku naglavačke“...

U „Vježbanju života“ iz 1990. godine s uspjehom je odigrala lik Antonije Despot, skromne primorske žene i majke.  Toj se ulozi, nakon dužeg izbivanja sa scene i umirovljenja, vratila i 2020. u predstavi „Vježbanje života – drugi put“. I tada je bila izvrsna Tonka Despot, ali i Zrinka Kolak Fabijan koja je u dijelom autobiografskom nastupu svoj riječki život i iskustvo spojila s tragedijom rodnog Vukovara u Domovinskom ratu.

Ta izuzetna glumica 2004. godine napustila je riječki HNK-a i prihvatila mjesto ravnateljice riječkoga Gradskog kazališta lutaka na kojem je provela dvanaest uspješnih godina. Predavala je i na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci. Prošle je godine dobila Nagradu grada Rijeke za životno djelo.

Ključne riječi
Zrinka Kolak Fabijan HNK Ivana pl. Zajca kazalište HNK Ivana pl. Zajc

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Afera plagijat

Zbog pitanja autorskih prava Kerempuh otkazao daljnje izvedbe 'Pljuske'

Predstava pisca i bivšeg SDP-ov potpredsjednika Sabora Nenada Stazića, trebala je imati još jednu izvedbu ove kazališne sezone u travnju, no privremeno je skinuta s rasporeda do razrješenja spornih pitanja vezanih uz autorstvo teksta. Predstava se u Kerempuhu izvodi od 1998. godine i ima oko 150 izvedbi, a tek sada su primjećene frapantne sličnost s tekstom "Siroti mali hrčki" Gordana Mihića i sumnje da je riječ o plagijatu

Martin Beanz Warde
“Kuća mrtvih” u exitu

Dramatičar Martin Beanz Warde: 'Tuga, gubitak i bol osjećaji su koji nadilaze sve kulturne i jezične barijere'

Patrick, protagonist “Kuće mrtvih”, u potrazi je za vlastitim identitetom unutar jedne vrlo tradicionalne i zatvorene zajednice kakva su irski Putnici. Njegovi pomiješani osjećaji o vlastitoj kulturi polaze iz mjesta trauma iz mladosti i otpora okoline prema njegovoj seksualnosti te se s njom na trenutke i izruguje, boreći se s očekivanjima koja pred njega stavlja

Nenad Stazić
6
Afera plagijat u vezi predstave "Pljuska"

Bivši potpredsjednik Sabora javno se ispričao Kerempuhu i na sebe preuzeo eventualne posljedice slučaja

Nenad Stazić u pisanoj izjavi ispričao se ansamblu predstave i ravnateljici kazališta zbog toga što ih je doveo u neugodnu situaciju nakon što su se u javnosti pojavile usporedbe njegovog teksta predstave "Pljuska" s dramom Gordana Mihića. Naglasio je i da i dalje smatra kako "Pljuska" predstavlja novo i sadržajno bitno različito djelo od Mihićevih "Sirotih malih hrčaka", iako je, kako kaže, nastala inspirirana fabulom te jednočinke

Sigurna kuća
festival hrvatske drame

Najavljen program 36. Marulićevih dana: U konkurenciji je 13 predstava, među kojima i adaptacije romana 'Sigurna kuća' i 'Matija'

"Festival će otvoriti gostovanje 'Gospode Glembajevih' Nacionalnog kazališta Ivan Vazov iz Sofije, koje se prvi put predstavlja na Marulićevim danima", rekla je izbornica festivala Martina Petranović, dodajući da program uključuje predstave s velikim ansamblima, komorne projekte, izvedbe na velikoj i maloj sceni te planiranu izvedbu na otvorenom

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!