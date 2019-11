The Pretenders s Chrissie Hynde i Heaven 17 dolaze u Zagreb na peto Yammatovo

Nakon četiri sjajna koncertna izdanja Yammatova, radio Yammat FM objavio je prije nekoliko dana izvođače petog izdanja godišnjeg koncerta. I to ne jedno, već dva velika imena. Na već prokušani glazbeno-društveni događaj sezone koji će se održati u subotu 30. studenog u Zagreb dolaze dva važna sastava, The Pretenders i Heaven 17.

Zagreb voli osamdesete

U zagrebačkoj Laubi 30. studenog publika će prvi put kod nas moći čuti i vidjeti rodonačelnike britanskog elektrozvuka iz Shefielda, Heaven 17, te The Pretenders, sastav s jednom od najistaknutijih autorica i ikona rocka, Chrissie Hynde. S njima Yammat FM nastavlja strategiju premijernog dovođenja prvoklasnih imena koja još nisu nastupala u Hrvatskoj. Zanimljiv je podatak da je član Pretendersa, iako kratko, bio i Johnny Marr iz The Smithsa, zvijezda prošlogodišnjeg Yammatova.

Znamo li da su od studenog 2015. dosad na Yammatovu nastupali Mark Almond, iduće godine ABC s Martinom Fryom i Zagrebačkom simfonijom pod ravnanjem Anne Dudley, te zadnje dvije godine The Cardigans i Johnny Marr, jasno je da je domaća publika posredstvom Yammata napokon vidjela neke od najboljih protagonista britanske rock-scene osamdesetih godina.

A da Zagreb voli osamdesete, jasno je odavno pa je koncepcija Yammatova savršeno pratila “puls grada”, koji su vjerojatno osjetili i provjerili i u radijskom programu. Okruženje u kojem starija publika želi provjeriti istaknute, opet aktivne heroje iz mladosti, dok mlađi u osamdesetima vide ishodište mnogih današnjih postupaka i trendova na rock i pop-sceni, Yammatovo je obuhvatilo praktičnom i agilnom strategijom dovođenja slavnih i poznatih imena povijesti pop-kulture.

Možda su osamdesete bile bolje nego što su mnogi tada mislili. U slučaju imena koja su nastupala na Yammatovu zasigurno jesu, a ovogodišnjem “dvostrukom ukazanju” Chrissie Hynde i Heaven 17 teško da se išta može prigovoriti; riječ je o sjajnom završetku koncertne godine i važnim gostovanjima koja bitno podebljavaju ovogodišnju “uvoznu kvotu” bitnih rock-glazbenika koje smo vidjeli.

Već i podatak da je tijekom samo jednog popodneva ekspresno rasprodana ponuda “early bird” ulaznica to potvrđuje.

Chrissie Hynde jedna je od ponajboljih kantautorica suvremene glazbe. S Pretendersima je s lakoćom prelazila most između punka, novog vala i pop-glazbe, s nizom hitova i vrhunskih pjesama poput “I’ll Stand By You“, „My Baby“, „2000 Miles“, „Kid“, „Back On The Chain Gang”, „Brass In Pocket“, “Don’t Get Me Wrong”, „If There Was A Man“, „Holy Commotion“, „Let’s Get Lost“ i drugih.

Amerikanka u Londonu

Šarena biografija uključuje niz zanimljivih detalja, poput onoga kad je kao – doduše, kratkotrajna – novinarka britanskog New Musical Expressa sredinom sedamdesetih intervjuirala Briana Enoa koji joj je puštao pornofilmove. Chrissie Hynde bila je uz rock i kao poklonica Davida Bowieja, kojeg je upoznala 1972. godine na prvim američkim koncertima, i kao nikad realizirana novinarka i kao prodavačica kod Malcolma McLarena i Vivienne Westwood u njihovu londonskom butiku Sex, idejnom epicentru buduće punk-scene kroz koji su prošli i Sex Pistolsi i Joe Strummer s kojim je kratkotrajno svirala prije nego je The Clash postao to što jest.

Kao što su i The Pretendersi, osnovani 1978. godine, postali to što jesu, ime s kojim je Hynde dobila svoj izlazni ventil, kao Amerikanka u Londonu uključila se u britanski novi val i potrajala dugo iza njega. A iza novog vala došao je val britanskog elektro-pop zvuka kojem su Heaven 17 bili jedni od glavnih arhitekata zvuka. Još jedne zvijezde večeri u Laubi, Heaven 17, nastali su nakon urušavanja prvobitne postave grupe Human League iza koje je stajao Martyn Ware. Heaven 17 pomogli su oblikovati budućnost moderne glazbe, a njihov prvi album “Penthouse And Pavement”, još u vrijeme objavljivanja 1981. prihvaćen je kao moderni klasik, nudeći pjesmama poput “Let’s All Make A Bomb” i “Song with No Name” najbolje od britanske nove elektro-pop scene.

Utjecajnost svog audiomanifesta Heaven 17 potvrđuju aktualnom turnejom “40th Anniversary Greatest Hits” u sklopu koje kao odličan “double bill” gostuju na partyju Yammat FM-a u Laubi 30 studenog.