Antologija sjećanja

Snimao je vlastitu obitelj: Mladi glumac ima predstavu na kojoj se jede špek i pije gemišt

Foto: Četveroruka
1/5
Autor
Milena Zajović
09.12.2025.
u 17:57

"Antologija sjećanja" intimni je izvedbeni projekt mladog glumca Lovre Rimca koji nastaje iz njegovog dugogodišnjeg prikupljanja privatnih audio i video snimaka vlastite obitelji.

Umjetnička organizacija Četveroruka poziva publiku na premijerne izvedbe izvedbenog projekta "Antologija sjećanja" autora Lovre Rimca i redateljice Marine Petković Liker. Premijerne izvedbe održat će se 12. i 13. prosinca 2025. u 19 sati u prostoru Podrum (Ožegovićeva 5, Zagreb). 

Kako navode iz Četveroruke, "Antologija sjećanja" intimni je izvedbeni projekt mladog glumca Lovre Rimca koji nastaje iz njegovog dugogodišnjeg prikupljanja privatnih audio i video snimaka vlastite obitelji. Ti materijali, bilježe specifično narječje, mješavinu kajkavske ekavice i ikavice, te niz obiteljskih anegdota, mitova i predaja karakterističnih za samoborski kraj. Proučavanjem snimaka, imitiranjem intonacija, naglasaka, i neverbalnih iskaza ljudi s kojima je genetski povezan, izvođač oblikuje dramsko lice: starijeg muškarca koji u sebi nosi presjek generacijskih iskustava.

Predstava publiku smješta u izvođačev prostor, gdje su posluženi domaći špek i gemišt, stvarajući atmosferu kakva se nekad podrazumijevala u svakom seljačkom domaćinstvu.

- Izvođačko tijelo postaje posrednik između prošlosti i sadašnjosti: kroz oponašanje vanjskih elemenata govora i pokreta autor otvara prostor za dubinsko unutarnje susretanje s precima i propituje na koje se sve načine nasljeđe može utjeloviti. Oživljeni glasovi, geste i ritmovi govora tako postaju ključ za razumijevanje osobne, ali i šire zajedničke povijesti - stoji u najavi.

Materijal izvedbe čine obiteljske uspomene, lokalne legende i zapisi iz knjige Milana Langa Samobor – narodni život i običaji, koji donose priče o starim vjerovanjima, coprnicama, urocima i običajima što su se zadržali sve do suvremenog doba. Kroz te priče pojavljuje se autentičan mentalitet samoborskog područja, njegova humorna, magijska, arhaična i ranjiva strana – čime predstava pridonosi očuvanju gotovo zaboravljenog narječja i usmene baštine.

- Starac u svom domu prihvaća publiku kao sebi bliske ljude, žive i mrtve, s kojima svakodnevno dijeli prostor sjećanja. Veseli ga njihova prisutnost, ali im zamjera što ga ne posjećuju dovoljno često, prisjeća se vremena prije nego što su se razišli svaki na svoju stranu. Publika tako postaje dio sjećanja, dio fiktivnog prostora između nasljeđa, nostalgije i samoće, dok se kroz dugotrajni prizor otkriva emocionalni krajolik jednog gotovo nestalog svijeta - kažu iz kazališta Četveroruka.

Antologija sjećanja spaja izvedbeno istraživanje, dokumentarnu građu i etnografski pristup, stvarajući komornu izvedbu koja se bavi očuvanjem nematerijalne baštine kroz jezik, geste i sjećanja. Fokus na narječju, obiteljskim arhivima i usmenoj predaji doprinosi obnovi gotovo zaboravljenih kulturnih slojeva te otvara prostor za promišljanje o tome kako se nasljeđe utjelovljuje kroz jezik.

U ovoj eksperimentalnoj monodrami igra autor Lovro Rimac, a uz redateljicu Marinu Petković Liker, dramaturginja je Maja Sviben, a scenografkinje i kostimografkinje Ana Paulić i Ivana Radić.

Lovro Rimac Maja Sviben Marina Petković Liker premijera predstava kazalište Četveroruka

