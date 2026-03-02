Završeno prvo izdanje KAFKKA-e: Nagradu publike 'Gladni umjetnik' odnijela je monodrama 'Mare' autorice Marijane Mikulić

Dodjelom nagrada u nedjelju je zaključeno prvo izdanje četverodnevnog Karlovačkog festivala komornog kazališta (KAFKKA) kojega je organizirao Zakon teatar, a Nagrada publike "Gladni umjetnik" pripala je monodrami "Mare" autorice Marijane Mikulić.

Žiri kojega su činile Petra Cicvarić, Hana Kunić i Slađana Kilibarda dodijelile su Nagradu "Preobražaj" za najbolju glumicu Juditi Franković Brdar jer je "hrabrim, duhovitim, nepredvidivim i zanimljivim scenskim sredstvima udahnula život naizgled nezanimljivoj poreznoj referentici" u predstavi "Viking slabog zdravlja" nastaloj po tekstu redateljice Vlatke Vorkapić, a u kojoj glumi s Petrom Atanasoskim. "Ovo je prva predstava Umjetničke organizacije 'Vedri i oblači', prvo gostovanje i prvi festival", napomenula je Franković Brdar.

Istoimena nagrada za najboljeg glumca pripala je Rakanu Rushaidatu koji je nastupio prvog dana festivala s predstavom "Slučajna smrt jednog redatelja" , nastalom u produkciji Teatra &TD po njegovom tekstu, a u režiji Dražena Krešića i s Nikolinom Prkačin i Bernardom Tomićem također u ulogama. Žiri je ocijenio da je Rushaidat "kompleksnim vanjskim i unutarnjim sredstvima slojevito prikazao svijet glumca kojemu se život raspada", a on je pak poručio da "takvi festivali unose ljepotu u životu".

Nagrada "Pismo" za najbolji dramski tekst dodijeljena je Vorkapić koja je rekla da je postojala ideja i da je tekst razvijan na probama, pa je istaknula i zasluge glumaca Franković Brdar i Petra Atanasoskog.

Nagradu "Proces" za najbolju režiju dobila je također Vorkapić, a Nagradu "Dvorac" za najbolju predstavu u cjelini dodijeljena je predstavi "Slučajna smrt jednog redatelja". "U toj predstavi publika diše s glumcima postajući dio njihove intime. Predstava nepretenciozno i vjerodostojno obrađuje društvene i kazališne aktualne teme", obrazložio je žiri.

Emiru Fejziću za monodramu "Ko sam ja" koju je režirao Adnan Goro dodijeljena je posebna nagrada žirija "Presuda". "Nagradu je dobio za zarazno pozitivnu energiju, isticanje vještine scenskog pokreta i problematiziranje pitanja identiteta kojega narušavaju društvene mreže", naveo je žiri.

Umjetnički voditelj Peđa Gvozdić nije krio zadovoljstvo načinom na koji je protekao festival kojega je nazvao "malim, slatkim i kompaktnim". "Bilo je izuzetno, imali smo četiri potpuno različite predstave, sve je bilo ispunjeno i svi su uživali", poručio je Gvozdić.