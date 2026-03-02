Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 170
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Pentagon održao izvanrednu presicu, potvrđena smrt 4. američkog vojnika, u Bahreinu projektil pogodio komercijalni brod
FOTO Pakao na ulicama: Grad u plamenu, stotine mrtvih, deseci tisuća spašavaju preživjele
Milanović objavio: Povlačim hrvatske vojnike iz Iraka
FOTO Tajno oružje iz arsenala SAD-a korišteno po prvi put: Pogledajte koji je projektil lansiran na Iran
IDF eliminirao glavne iranske obavještajce, evo tko su ubijeni
Plan je bio spreman, mete označene: Zašto su Izrael i SAD odgodili udar na Iran?
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
festival zakon teatra

Završeno prvo izdanje KAFKKA-e: Nagradu publike 'Gladni umjetnik' odnijela je monodrama 'Mare' autorice Marijane Mikulić

Zagreb: Predstava "Žena, majka, glumica - Mare", monodrama Marijane Mikulić
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
02.03.2026.
u 15:34

Žiri kojega su činile Petra Cicvarić, Hana Kunić i Slađana Kilibarda dodijelile su Nagradu "Preobražaj" za najbolju glumicu Juditi Franković Brdar, a istoimena nagrada za najboljeg glumca pripala je Rakanu Rushaidatu, koji je prvog dana festivala nastupio s predstavom "Slučajna smrt jednog redatelja"

Dodjelom nagrada u nedjelju je zaključeno prvo izdanje četverodnevnog Karlovačkog festivala komornog kazališta (KAFKKA) kojega je organizirao Zakon teatar, a Nagrada publike "Gladni umjetnik" pripala je monodrami "Mare" autorice Marijane Mikulić.

Žiri kojega su činile Petra Cicvarić, Hana Kunić i Slađana Kilibarda dodijelile su Nagradu "Preobražaj" za najbolju glumicu Juditi Franković Brdar jer je "hrabrim, duhovitim, nepredvidivim i zanimljivim scenskim sredstvima udahnula život naizgled nezanimljivoj poreznoj referentici" u predstavi "Viking slabog zdravlja" nastaloj po tekstu redateljice Vlatke Vorkapić, a u kojoj glumi s Petrom Atanasoskim. "Ovo je prva predstava Umjetničke organizacije 'Vedri i oblači', prvo gostovanje i prvi festival", napomenula je Franković Brdar.

Istoimena nagrada za najboljeg glumca pripala je Rakanu Rushaidatu koji je nastupio prvog dana festivala s predstavom "Slučajna smrt jednog redatelja" , nastalom u produkciji Teatra &TD po njegovom tekstu, a u režiji Dražena Krešića i s Nikolinom Prkačin i Bernardom Tomićem također u ulogama. Žiri je ocijenio da je Rushaidat "kompleksnim vanjskim i unutarnjim sredstvima slojevito prikazao svijet glumca kojemu se život raspada", a on je pak poručio da "takvi festivali unose ljepotu u životu".

Nagrada "Pismo" za najbolji dramski tekst dodijeljena je Vorkapić koja je rekla da je postojala ideja i da je tekst razvijan na probama, pa je istaknula i zasluge glumaca Franković Brdar i Petra Atanasoskog.

Nagradu "Proces" za najbolju režiju dobila je također Vorkapić, a Nagradu "Dvorac" za najbolju predstavu u cjelini dodijeljena je predstavi "Slučajna smrt jednog redatelja". "U toj predstavi publika diše s glumcima postajući dio njihove intime. Predstava nepretenciozno i vjerodostojno obrađuje društvene i kazališne aktualne teme", obrazložio je žiri.

Emiru Fejziću za monodramu "Ko sam ja" koju je režirao Adnan Goro dodijeljena je posebna nagrada žirija "Presuda". "Nagradu je dobio za zarazno pozitivnu energiju, isticanje vještine scenskog pokreta i problematiziranje pitanja identiteta kojega narušavaju društvene mreže", naveo je žiri.

Umjetnički voditelj Peđa Gvozdić nije krio zadovoljstvo načinom na koji je protekao festival kojega je nazvao "malim, slatkim i kompaktnim". "Bilo je izuzetno, imali smo četiri potpuno različite predstave, sve je bilo ispunjeno i svi su uživali", poručio je Gvozdić.

Ključne riječi
kultura Judita Franković Brdar Rakan Rushaidat Marijana Mikulić Zakon teatar festival predstava kazalište

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Madama Butterfly
u režiji Dražena Siriščevića

'Madama Butterfly' ponovno na sceni splitskog HNK, naslovnu ulogu tumači ukrajinska solistica Lesya Alekseeva

Radnja opere Giacoma Puccinija smještena je u okolicu Nagasakija početkom 20. stoljeća. Američki časnik Pinkerton i mlada Japanka Cio-Cio San zaljubljuju se i vjenčaju, no Pinkerton ubrzo odlazi ostavljajući Butterfly samu i odbačenu. Nakon tri godine vraća se s američkom suprugom i traži da mu preda njihovo dijete, čime se raspliće jedna od najpotresnijih opernih tragedija

Zagreb: Poznati dolaze na premijeru Aide
hnk zagreb

FOTO Došli Vladimir Šeks, Davor Meštrović, Dimitrije Popović, Ivanka Boljkovac... Pogledajte tko je sve bio na premijeri 'Aide'

Opera "Aida" u zgrebačkom je HNK postavljena povodom tri velike i važne obljetnice - 155. obljetnice praizvedbe, koja je u Kairskoj operi održana 24. prosinca 1871. godine; 145. obljetnice prve hrvatske premijere, koja je održana 1. listopada 1881. u tadašnjem Narodnom zemaljskom kazalištu, te 130. obljetnice prve izvedbe u novoj zgradi zagrebačkog HNK na Trgu Republike Hrvatske, koja je održana 1896. godine

"Aida"
HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE u zagrebu

Nova 'Aida' očarava raskošnim kostimima i scenografijom. To je vizualno remek-djelo koje vjerno prikazuje drevni egipatski svijet

Opera "Aida" u zgrebačkom je HNK postavljena povodom tri velike i važne obljetnice - 155. obljetnice praizvedbe, koja je u Kairskoj operi održana 24. prosinca 1871. godine; 145. obljetnice prve hrvatske premijere, koja je održana 1. listopada 1881. u tadašnjem Narodnom zemaljskom kazalištu, te 130. obljetnice prve izvedbe u novoj zgradi zagrebačkog HNK na Trgu Republike Hrvatske, koja je održana 1896. godine

Slučajna smrt jednog redatelja
festival Zakon teatra

Predstava 'Slučajna smrt jednog redatelja' otvorila prvo izdanje Karlovačkog festivala komornog kazališta

Publika nakon svake predstave daje ocjene, a na koncu će se dodijeliti nagrade nazvane po stvaralaštvu Franza Kafke - za najboljeg glumca i najbolju glumicu "Preobražaj", za najbolju režiju "Proces", za najbolju predstavu u cjelini "Dvorac", za najbolji dramski tekst "Pismo", nagrada publike se zove "Gladni umjetnik", a posebna nagrada stručnog žirija "Presuda"

ovo nije još jedna queer priča

Hrvatske Thelma i Louise sabotiraju vjenčanje srednjoškolskih dušmana na Babinom Kuku

Bez klime, usred vrelog hrvatskog ljeta, dvije prijateljice planiraju stići iz Zagreba do Babinog kuka u Dubrovniku kako bi sabotirale vjenčanje svojih srednjoškolskih dušmana... Tema je to urnebesne, nekonvencionalne nove predstave "Babin kuk gori" argentinskog redatelja s hrvatskom adresom Gonzala Quintane, glazbene melodrame koja će u srijedu 4. ožujka premijeru doživjeti u KNAP-u

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!