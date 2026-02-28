Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 98
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
VIDEO/FOTO Eksplozije u Teheranu, Iran lansirao rakete, požar bukti u američkoj mornaričkoj bazi u Bahrainu
Ciljali simbol režima? Eksplozija kod ureda Alija Hameneija, evo gdje je premješten vođa
UŽIVO Haidar Diab: Idemo prema paklu i kataklizmi nakon napada na Iran
FOTO Eksplozije, ljudi bježe u skloništa, redovi za benzin: Pogledajte prizore iz Irana pod napadom
Ubojito precizni američki projektili za napad na Iran kotišteni su i na Balkanu: NATO je njima gađao srpske položaje
VIDEO Snažne eksplozije u Dubaiju: Burj Khalifa evakuirana, turistima poslana hitna upozorenja
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Premijera u Kerempuhu

U najnovijoj komediji Ivor Martinić je probleme jedne žene sveo na banalnosti

Mama se opila ko majka
ARHIVA KEREMPUH
Autor
Bojana Radović
28.02.2026.
u 14:44

"Mama se opila ko majka" tanak je predložak, dovoljan tek za prvoloptaški smijeh

Mnogo se očekivalo od nove komedije Ivora Martinića; ne samo jer je njegova drama „Sin, majka i otac sjede za stolom i dugo šute“ u izvedbi ZKM-a doslovno poharala prošlogodišnje Dane satire Fadila Hadžića, već i zato što ovaj dramatičar od svog prvijenca posebnu pažnju posvećuje upravo ženskim ulogama. Nažalost  „Mama se opila ko majka“, najavljivana kao komedija o ženi koja će progovoriti nakon godina i godina šutnje, veliko je razočaranje.

Problemi jedne Zagrepčanke u pedesetima, ali i društva u kojem ona živi, ovdje su doslovno svedeni na banalnosti. I to toliko općenite da čovjek kada izađe iz kazališta sličnu "muku" poželi onima koje najviše voli. Publika upoznaje Marinu koja očito nema nekih nevolja u svom životu. Situirana je, radi, u braku je i taj brak traje trideset godina, majka troje djece. Što je dakle muči? Dva su problema: kćer joj hoda s glupanom (koji je na užas roditelja rockera vodi na koncert grupe Magazin), a susjedi s kojima je desetljećima bliska su – HDZ-ovci. Jako tanko! I dovoljno tek za prvoloptaški smijeh. 

Na tom tankom predlošku pokleknula je cijela predstave, jer je nije mogla izvući režije Marine Pejnović, koja ovdje uz pomoć svjetla, koje je kreirao Zdravko Stolnik, radnju dijeli na ono što se događa i ono što bi glavna junakinja željela da se dogodi kada bi imala hrabrosti za obračuna sa svojim bližnjima. Kostimi Petre Pavičić, scena Liberte Mišan kao i glazba Adama Vida Hribara ovdje tek pokazuju solidan građanski status obitelji koja nema većih materijalnih problem, iako su im dva sina u Irskoj. 
Od glumaca izdvaja se samo Vedran Mlikota, vrlo uvjerljiv kao susjed papučar čija žena voli zaviriti u čašicu. Tanja Smoje je solidna u naslovnoj ulozi, baš kao i Hrvoje Kečkeš u ulozi njenog supruga, ali  cijelo se vrijeme čini da pokušavaju sami sebe uvjeriti u stvarnost problema koje ih muče.

Ostali: Branka Trlin, Anica Kontić, Jakov Zovko i Mia Anočić-Valentić kao da cijelo vrijeme rješavaju neku svoju zagonetku na temu tko su ti ljudi koje, eto, glume. 

Ključne riječi
predstava kazalište kultura Ivor Martinić Marina Pejnović Mama se opila ko majka Kerempuh premijera

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Madama Butterfly
u režiji Dražena Siriščevića

'Madama Butterfly' ponovno na sceni splitskog HNK, naslovnu ulogu tumači ukrajinska solistica Lesya Alekseeva

Radnja opere Giacoma Puccinija smještena je u okolicu Nagasakija početkom 20. stoljeća. Američki časnik Pinkerton i mlada Japanka Cio-Cio San zaljubljuju se i vjenčaju, no Pinkerton ubrzo odlazi ostavljajući Butterfly samu i odbačenu. Nakon tri godine vraća se s američkom suprugom i traži da mu preda njihovo dijete, čime se raspliće jedna od najpotresnijih opernih tragedija

Zagreb: Poznati dolaze na premijeru Aide
hnk zagreb

FOTO Došli Vladimir Šeks, Davor Meštrović, Dimitrije Popović, Ivanka Boljkovac... Pogledajte tko je sve bio na premijeri 'Aide'

Opera "Aida" u zgrebačkom je HNK postavljena povodom tri velike i važne obljetnice - 155. obljetnice praizvedbe, koja je u Kairskoj operi održana 24. prosinca 1871. godine; 145. obljetnice prve hrvatske premijere, koja je održana 1. listopada 1881. u tadašnjem Narodnom zemaljskom kazalištu, te 130. obljetnice prve izvedbe u novoj zgradi zagrebačkog HNK na Trgu Republike Hrvatske, koja je održana 1896. godine

"Aida"
HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE u zagrebu

Nova 'Aida' očarava raskošnim kostimima i scenografijom. To je vizualno remek-djelo koje vjerno prikazuje drevni egipatski svijet

Opera "Aida" u zgrebačkom je HNK postavljena povodom tri velike i važne obljetnice - 155. obljetnice praizvedbe, koja je u Kairskoj operi održana 24. prosinca 1871. godine; 145. obljetnice prve hrvatske premijere, koja je održana 1. listopada 1881. u tadašnjem Narodnom zemaljskom kazalištu, te 130. obljetnice prve izvedbe u novoj zgradi zagrebačkog HNK na Trgu Republike Hrvatske, koja je održana 1896. godine

Slučajna smrt jednog redatelja
festival Zakon teatra

Predstava 'Slučajna smrt jednog redatelja' otvorila prvo izdanje Karlovačkog festivala komornog kazališta

Publika nakon svake predstave daje ocjene, a na koncu će se dodijeliti nagrade nazvane po stvaralaštvu Franza Kafke - za najboljeg glumca i najbolju glumicu "Preobražaj", za najbolju režiju "Proces", za najbolju predstavu u cjelini "Dvorac", za najbolji dramski tekst "Pismo", nagrada publike se zove "Gladni umjetnik", a posebna nagrada stručnog žirija "Presuda"

ovo nije još jedna queer priča

Hrvatske Thelma i Louise sabotiraju vjenčanje srednjoškolskih dušmana na Babinom Kuku

Bez klime, usred vrelog hrvatskog ljeta, dvije prijateljice planiraju stići iz Zagreba do Babinog kuka u Dubrovniku kako bi sabotirale vjenčanje svojih srednjoškolskih dušmana... Tema je to urnebesne, nekonvencionalne nove predstave "Babin kuk gori" argentinskog redatelja s hrvatskom adresom Gonzala Quintane, glazbene melodrame koja će u srijedu 4. ožujka premijeru doživjeti u KNAP-u

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!