Holivudsko-hrvatski postapokaliptični spektakl bit će prikazan u 300 najvećih kina diljem SAD-a, a u Hrvatsku dolazi već u travnju

Postapokaliptični spektakl, holivudsko-hrvatski film "Gospodar Oluje: Legenda o Hammerheadu" uskoro započinje distribuciju u SAD-u - od 13. ožujka ova će akcijska SF avantura biti prikazana u čak 300 najvećih kina diljem zemlje, a nepunih mjesec dana nakon početka distribucije u SAD-u, "Gospodar oluje" stiže i u kina diljem Hrvatske.

Riječ je o velikom i važnom istupu za vidljivost hrvatske kinematografije - kao prva autentična koprodukcija Hollywooda i Hrvatske, ovo je prvi film u povijesti regionalne filmske proizvodnje koji će biti distribuiran u tolikom opsegu diljem Sjedinjenih Američkih Država.

Riječ je o impozantnom i visoko produciranom filmskom projektu pod vodstvom uspješnog hrvatsko-američkog biznismena i filmskog producenta Neba Chupina, koji iza sebe ima zavidnu karijeru; dva desetljeća rada u renomiranim kompanijama u polju dizajna i telekomunikacija, izgradnju popularnog brenda Dida Boža, kao i niz glumačkih uloga u zapaženim holivudskim produkcijama sa zvijezdama poput Johna Travolte i Johna Malkovicha. Film inspiraciju crpi iz Nebova djetinjstva i odrastanja i od velike mu je važnosti bilo ispričati taj dio osobne priče, o vlastitom podrijetlu i naslijeđu.

Režiju i scenarij potpisuje redateljski dvojac Domagoj Mažuran i Zoran Lisinac. Lisinac je nagrađivano srpski-američki autor, našoj publici najpoznatiji kao koredatelj i scenarist rekordnog regionalnog igranog hita "Toma". Njegov debitantski film "Along the Roadside" (s Michaelom Madsenom u glavnoj ulozi) prodan je u 18 zemalja, osvojio 15 međunarodnih nagrada te postao jedna od najgledanijih komedija na platformi Hulu 2015. Domagoj Mažuran je redatelj, producent rođen u Hrvatskoj, sa sjedištem u Los Angelesu, a ovo mu je debitantskog dugometražno ostvarenje.

"Gospodar Oluje: Legenda o Hammerheadu" u američkim je medijima predstavljen akcijska znanstveno fantastična avantura koja gledatelje vodi u post-apokaliptični vodeni svijet koji je, prema riječima autora Mažurana i Lisinca, nastao iz zajedničke fascinacije mitovima - i to ne iz nostalgičnih razloga, već potrebe za kreiranjem živog (filmskog) jezika koji i dalje koristimo kako bismo mogli objasniti snagu, strah, vjeru i preživljavanje.

Foto: PR

Impozantnu glumačku postavu čine renomirane glumačke zvijezda: škotski glumac James Cosmo (Game of Thrones, Highlander, Braveheart i Wonder Woman), englesko-australska glumica Caroline Goodall (Schindler’s List, Hook, Cliffhanger i The Princess Diaries), danski glumac Marco Ilsø (Vikings, Hood), engleski glumac Billy Barratt (Bring Her Back, Invasion - AppleTV), danska glumica Sara Sofie Boussnina (serija The Bridge, Dune: Sisterhood, Knightfall, The Way of the Wind - novi film Terrenca Malicka), engleski glumac Gilles Geary (serije The Path, The I-land, Archive 81, predstava The Stranger Things) te engleski glumac i kaskader Joey Ansah (The Bourne Ultimatum, Street Fighter: Assassin's Fist, The Old Guard). Zapažene uloge imaju i renomirana imena regionalne filmske scene, poput Gorana Bogdana, Sergeja Trifunovića i Ivane Dudić.

Radnja filma smještena je u doba tri vijeka nakon Velikog potopa, svijet se raspao u razbacane otoke, zauvijek izložene prijetnji ogromne, beskrajne Oluje. Jedina nada za sigurnost Otočana nalazi se u utvrđenoj gradskoj državi Argos — utočištu do kojeg se može stići samo kroz opasna iskušenja poznata kao Jahanje Oluje. Ipak, među njima tinja prkosna struja onih koji vjeruju da istinski spas ne leži unutar Argosa, već s one strane same Oluje.

Foto: PR

"Gospodar Oluje: Legenda o Hammerheadu" prati odvažno putovanje dvoje mladih buntovnika sa otoka koji prkose sudbini. Odlučni da probiju zid vječne Oluje, zakoračit će u zabranjeno i nepoznato i razotkriti istinu o porijeklu svog svijeta - tajnu koju vjekovima brižno skrivaju besmrtni gospodari Argosa, tajanstveni Osnivači.

Film je sniman na Braču, Hvaru, Kornatima, Pagu, kao i u Splitu, Vodicama i Dubrovniku, čije prirodne ljepote i sirova energija oblikuju snažan i prepoznatljiv vizualni identitet filma.

Film je nastao uz podršku Hrvatskog audiovizualnog centra i Programa poticaja za snimanje u Hrvatskoj Filming in Croatia kao i Filmskog Centra Srbije.



Film pred domaću publiku stiže u travnju u distribuciji kompanije Jučer te će biti prikazan u kinima diljem Hrvatske.