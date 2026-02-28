Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 98
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
VIDEO/FOTO Eksplozije u Teheranu, Iran lansirao rakete, požar bukti u američkoj mornaričkoj bazi u Bahrainu
Ciljali simbol režima? Eksplozija kod ureda Alija Hameneija, evo gdje je premješten vođa
UŽIVO Haidar Diab: Idemo prema paklu i kataklizmi nakon napada na Iran
FOTO Eksplozije, ljudi bježe u skloništa, redovi za benzin: Pogledajte prizore iz Irana pod napadom
Ubojito precizni američki projektili za napad na Iran kotišteni su i na Balkanu: NATO je njima gađao srpske položaje
VIDEO Snažne eksplozije u Dubaiju: Burj Khalifa evakuirana, turistima poslana hitna upozorenja
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
u režiji Dražena Siriščevića

'Madama Butterfly' ponovno na sceni splitskog HNK, naslovnu ulogu tumači ukrajinska solistica Lesya Alekseeva

Madama Butterfly
Foto: Milan Šabić/HNK Split
1/5
VL
Autor
Hina
28.02.2026.
u 14:25

Radnja opere Giacoma Puccinija smještena je u okolicu Nagasakija početkom 20. stoljeća. Američki časnik Pinkerton i mlada Japanka Cio-Cio San zaljubljuju se i vjenčaju, no Pinkerton ubrzo odlazi ostavljajući Butterfly samu i odbačenu. Nakon tri godine vraća se s američkom suprugom i traži da mu preda njihovo dijete, čime se raspliće jedna od najpotresnijih opernih tragedija

Obnovljena opera "Madama Butterfly" u režiji Dražena Siriščevića, pod ravnanjem Mikhaila Sinkevicha bit će izvedena 28. veljače i 2. ožujka na pozornici Hrvatskoga narodnog kazališta Split.

Naslovnu junakinju tumači Lesya Alekseeva, vodeća solistica Nacionalne opere Ukrajine u Kijevu. Alekseeva je upravo ulogom Cio-Cio San debitirala 2010. godine u Kijevu, a potom je nastupila i na međunarodnim pozornicama, među ostalim u Japanu te u Marijinskom teatru u Sankt Peterburgu. Londonski The Independent istaknuo je njezinu dramsku uvjerljivost i vokalnu izražajnost, stoji u najavi splitskog HNK.

Radnja opere Giacoma Puccinija smještena je u okolicu Nagasakija početkom 20. stoljeća. Američki časnik Pinkerton i mlada Japanka Cio-Cio San zaljubljuju se i vjenčaju, no Pinkerton ubrzo odlazi ostavljajući Butterfly samu i odbačenu. Nakon tri godine vraća se s američkom suprugom i traži da mu preda njihovo dijete, čime se raspliće jedna od najpotresnijih opernih tragedija.

Madama Butterfly
Foto: Milan Šabić/HNK Split

Scenografiju potpisuje Slaven Raos, a kostime Juraj Zigman. Uz Alekseevu nastupaju Bože Jurić Pešić kao B. F. Pinkerton, Margareta Matišić kao Suzuki i Marko Lasić kao Sharples, uz sudjelovanje Zbora, Orkestra i Baleta HNK Split, dok zbor priprema Maro Rica.

"Madama Butterfly", dio takozvanog željeznog opernog repertoara, premijerno je izvedena 2015. godine.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Poznati dolaze na premijeru Aide
hnk zagreb

FOTO Došli Vladimir Šeks, Davor Meštrović, Dimitrije Popović, Ivanka Boljkovac... Pogledajte tko je sve bio na premijeri 'Aide'

Opera "Aida" u zgrebačkom je HNK postavljena povodom tri velike i važne obljetnice - 155. obljetnice praizvedbe, koja je u Kairskoj operi održana 24. prosinca 1871. godine; 145. obljetnice prve hrvatske premijere, koja je održana 1. listopada 1881. u tadašnjem Narodnom zemaljskom kazalištu, te 130. obljetnice prve izvedbe u novoj zgradi zagrebačkog HNK na Trgu Republike Hrvatske, koja je održana 1896. godine

"Aida"
HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE u zagrebu

Nova 'Aida' očarava raskošnim kostimima i scenografijom. To je vizualno remek-djelo koje vjerno prikazuje drevni egipatski svijet

Opera "Aida" u zgrebačkom je HNK postavljena povodom tri velike i važne obljetnice - 155. obljetnice praizvedbe, koja je u Kairskoj operi održana 24. prosinca 1871. godine; 145. obljetnice prve hrvatske premijere, koja je održana 1. listopada 1881. u tadašnjem Narodnom zemaljskom kazalištu, te 130. obljetnice prve izvedbe u novoj zgradi zagrebačkog HNK na Trgu Republike Hrvatske, koja je održana 1896. godine

Slučajna smrt jednog redatelja
festival Zakon teatra

Predstava 'Slučajna smrt jednog redatelja' otvorila prvo izdanje Karlovačkog festivala komornog kazališta

Publika nakon svake predstave daje ocjene, a na koncu će se dodijeliti nagrade nazvane po stvaralaštvu Franza Kafke - za najboljeg glumca i najbolju glumicu "Preobražaj", za najbolju režiju "Proces", za najbolju predstavu u cjelini "Dvorac", za najbolji dramski tekst "Pismo", nagrada publike se zove "Gladni umjetnik", a posebna nagrada stručnog žirija "Presuda"

ovo nije još jedna queer priča

Hrvatske Thelma i Louise sabotiraju vjenčanje srednjoškolskih dušmana na Babinom Kuku

Bez klime, usred vrelog hrvatskog ljeta, dvije prijateljice planiraju stići iz Zagreba do Babinog kuka u Dubrovniku kako bi sabotirale vjenčanje svojih srednjoškolskih dušmana... Tema je to urnebesne, nekonvencionalne nove predstave "Babin kuk gori" argentinskog redatelja s hrvatskom adresom Gonzala Quintane, glazbene melodrame koja će u srijedu 4. ožujka premijeru doživjeti u KNAP-u

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!