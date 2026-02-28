'Madama Butterfly' ponovno na sceni splitskog HNK, naslovnu ulogu tumači ukrajinska solistica Lesya Alekseeva

Obnovljena opera "Madama Butterfly" u režiji Dražena Siriščevića, pod ravnanjem Mikhaila Sinkevicha bit će izvedena 28. veljače i 2. ožujka na pozornici Hrvatskoga narodnog kazališta Split.

Naslovnu junakinju tumači Lesya Alekseeva, vodeća solistica Nacionalne opere Ukrajine u Kijevu. Alekseeva je upravo ulogom Cio-Cio San debitirala 2010. godine u Kijevu, a potom je nastupila i na međunarodnim pozornicama, među ostalim u Japanu te u Marijinskom teatru u Sankt Peterburgu. Londonski The Independent istaknuo je njezinu dramsku uvjerljivost i vokalnu izražajnost, stoji u najavi splitskog HNK.

Radnja opere Giacoma Puccinija smještena je u okolicu Nagasakija početkom 20. stoljeća. Američki časnik Pinkerton i mlada Japanka Cio-Cio San zaljubljuju se i vjenčaju, no Pinkerton ubrzo odlazi ostavljajući Butterfly samu i odbačenu. Nakon tri godine vraća se s američkom suprugom i traži da mu preda njihovo dijete, čime se raspliće jedna od najpotresnijih opernih tragedija.

Foto: Milan Šabić/HNK Split

Scenografiju potpisuje Slaven Raos, a kostime Juraj Zigman. Uz Alekseevu nastupaju Bože Jurić Pešić kao B. F. Pinkerton, Margareta Matišić kao Suzuki i Marko Lasić kao Sharples, uz sudjelovanje Zbora, Orkestra i Baleta HNK Split, dok zbor priprema Maro Rica.



"Madama Butterfly", dio takozvanog željeznog opernog repertoara, premijerno je izvedena 2015. godine.