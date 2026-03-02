Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 208
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Pentagon održao izvanrednu presicu, potvrđena smrt 4. američkog vojnika, u Bahreinu projektil pogodio komercijalni brod
FOTO Pakao na ulicama: Grad u plamenu, stotine mrtvih, deseci tisuća spašavaju preživjele
Milanović objavio: Povlačim hrvatske vojnike iz Iraka
FOTO Tajno oružje iz arsenala SAD-a korišteno po prvi put: Pogledajte koji je projektil lansiran na Iran
IDF eliminirao glavne iranske obavještajce, evo tko su ubijeni
Plan je bio spreman, mete označene: Zašto su Izrael i SAD odgodili udar na Iran?
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
dolezil i peović

Fraktura objavila dvije važne knjige o kapitalizmu koje morate pročitati

Fraktura
VL
Autor
vecernji.hr
02.03.2026.
u 19:32

"Duh kapitalizma" energetskog stručnjaka Lea Dolezila i "Kraj kapitalizma?" članice Radničke fronte, političke aktivistice i profesorice Katarine Peović potražite u Knjižari Fraktura (Ulica kneza Mislava 17, Zagreb) i na Frakturinu webshopu

Nakladnička kuća Fraktura predstavlja dvije važne, britke i analitičke kritike društveno-ekonomskog poretka koji pokreće svijet i stvara podjele, koji nas pogađa u plaćama, domovima i ratovima, a čijoj se vladavini u 21. stoljeću ne nazire kraj – "Duh kapitalizma" energetskog stručnjaka Lea Dolezila i "Kraj kapitalizma?" članice Radničke fronte, političke aktivistice i profesorice Katarine Peović.

U knjizi "Duh kapitalizma" Leo Dolezil kroz povijest banaka, kolonijalizma, industrijske revolucije i neoliberalizma istražuje što pokreće društvo: profit ili ideje (fantazme) poput religije, razuma i slobode. Ljudi su oduvijek težili zaradi, većina kako bi preživjela, a neki i zato da bi se obogatili.

Ti su porivi bili jedan od pokretača napretka, koji se, nažalost, uvijek porađao iz muke, očaja, ali i pohlepe – od prvih banaka u Genovi, preko poduzetnih "mletačkih trgovaca", pojave mjenice, burze u Brugesu, beskrupulozno unosnog kolonijalizma, istočnoindijskih kompanija, industrijske revolucije, uspona Sjedinjenih Država, ideologija moderne (liberalizma, komunizma i nacionalizma) i svjetskih ratova, do modernih vremena, pada komunizma, krize neoliberalizma, celebrity-kulture i uspona nacionalizma.

"Duh kapitalizma" Lea Dolezila odmjerena je i humanistička kritika kapitalizma, koji se doima kao da nema alternative, ali nije isključiva na način kakvome su često skloni radikalni ljevičari. Dolezilova knjiga temelji se na rijetkoj i nesvakidašnjoj erudiciji koja se ne svodi tek na izvrsno poznavanje svjetske povijesti i ekonomije, već je obogaćena kulturološkim digresijama, anegdotama i osvrtima na književnost i umjetnost.

U knjizi eseja "Kraj kapitalizma?" Katarina Peović pokazuje kako logika profita, a ne “ljudska pohlepa", tjera sustav da razara radnička prava, ruši javno zdravstvo i školstvo, pretvara gradove u igrališta za investitore, a "periferne" zemlje u rezervoare jeftine radne snage. Umjesto moraliziranja o "korupciji" i "lošim političarima" "Kraj kapitalizma?" razotkriva istinski sukob: onaj između rada i kapitala, između demokracije svedene na puku mogućnost izlaska na izbore i demokracije u kojoj odlučujemo što ćemo, u kojim količinama i za koga proizvoditi.

U svojim briljantnim esejima Katarina Peović prati nit koja od akumulacije kapitala vodi prema ekstremnoj nejednakosti, od fosilnih korporacija prema poplavama, požarima i klimatskim izbjeglicama, od kriza i inflacije prema militarizaciji, rastu desnice i obnovi fašističkih simbola, uvodeći čitatelja u logiku sustava u kojem deset posto najbogatijih drži pola svjetskog bogatstva, a većina šuti i rezignirano glasa protiv sebe. "Kraj kapitalizma?" Katarine Peović poziv je na buđenje iz društvene apatije, tekst za one koji osjećaju da sustav puca po šavovima i traže jasan, politički precizan odgovor – što poduzeti.

Knjige "Duh kapitalizma" Lea Dolezila i "Kraj kapitalizma?" Katarine Peović potražite u Knjižari Fraktura (Ulica kneza Mislava 17, Zagreb) i na Frakturinu webshopu.

Ključne riječi
publicistika Fraktura Katarina Peović Leo Dolezil književnost knjige

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

GENIJ I RAZVRATNIK

Gol je pisao remek-djela, ljubavnicu držao zatočenu i spasio Notre-Dame

Ime Victora Hugoa, rođenog 26. veljače, na današnji dan, 1802. godine, sinonim je za književnog velikana, borca za siromašne i francuskog nacionalnog heroja na čiji sprovod je došlo dva milijuna ljudi. No, iza fasade genija skrivao se ekscentrik čiji je privatni život bio turbulentniji od bilo kojeg njegovog romana. Pričalo se da je njegov dnevni raspored uključivao prostitutku ujutro, glumicu prije ručka i kurtizanu kao "aperitiv" prije noći koju bi proveo sa svojom dugogodišnjom ljubavnicom

Mačka Lada i Lado
upoznavanje s hrvatskom folklornom tradicijom

LADO je izdao svoju prvu slikovnicu. Pogledajte kako je mačka Lada ostvarila svoje snove i postala članica ansambla

„Mačka Lada i Lado“ prva je slikovnica Ansambla LADO, koja se na policama knjižare Fraktura može pronaći od veljače. Osim što predstavlja umjetnički iskorak u radu Ansambla, cilj izdanja je upoznati roditelje i djecu s njegovim djelovanjem jer Ansambl LADO zapošljava profesionalne plesače pjevače i glazbenike, koji bogatu hrvatsku kulturnu baštinu predstavljaju diljem svijeta

Nesvakidašnje lijepe knjige

Ilustrirane monografije s 3D digitalnim rekonstrukcijama povijesti Afrike i antičke Grčke

Na hrvatskom jeziku upravo su izdane dvije nove luksuzno opremljene monografije o starim civilizacijama, a napisali su ih vrsni povjesničari koji na popularan i privlačan način predstavljaju svjetsku povijest najširem krugu čitatelja. Monografije objavljene u koprodukciji Školske knjige i Dorling Kindersley Limited nude spektakularne uvide u arhitekturu, graditeljstvo, umjetnička dostignuća i svakodnevni život ljudi u doba drevnih civilizacija

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!