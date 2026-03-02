Fraktura objavila dvije važne knjige o kapitalizmu koje morate pročitati

Nakladnička kuća Fraktura predstavlja dvije važne, britke i analitičke kritike društveno-ekonomskog poretka koji pokreće svijet i stvara podjele, koji nas pogađa u plaćama, domovima i ratovima, a čijoj se vladavini u 21. stoljeću ne nazire kraj – "Duh kapitalizma" energetskog stručnjaka Lea Dolezila i "Kraj kapitalizma?" članice Radničke fronte, političke aktivistice i profesorice Katarine Peović.

U knjizi "Duh kapitalizma" Leo Dolezil kroz povijest banaka, kolonijalizma, industrijske revolucije i neoliberalizma istražuje što pokreće društvo: profit ili ideje (fantazme) poput religije, razuma i slobode. Ljudi su oduvijek težili zaradi, većina kako bi preživjela, a neki i zato da bi se obogatili.

Ti su porivi bili jedan od pokretača napretka, koji se, nažalost, uvijek porađao iz muke, očaja, ali i pohlepe – od prvih banaka u Genovi, preko poduzetnih "mletačkih trgovaca", pojave mjenice, burze u Brugesu, beskrupulozno unosnog kolonijalizma, istočnoindijskih kompanija, industrijske revolucije, uspona Sjedinjenih Država, ideologija moderne (liberalizma, komunizma i nacionalizma) i svjetskih ratova, do modernih vremena, pada komunizma, krize neoliberalizma, celebrity-kulture i uspona nacionalizma.

"Duh kapitalizma" Lea Dolezila odmjerena je i humanistička kritika kapitalizma, koji se doima kao da nema alternative, ali nije isključiva na način kakvome su često skloni radikalni ljevičari. Dolezilova knjiga temelji se na rijetkoj i nesvakidašnjoj erudiciji koja se ne svodi tek na izvrsno poznavanje svjetske povijesti i ekonomije, već je obogaćena kulturološkim digresijama, anegdotama i osvrtima na književnost i umjetnost.

U knjizi eseja "Kraj kapitalizma?" Katarina Peović pokazuje kako logika profita, a ne “ljudska pohlepa", tjera sustav da razara radnička prava, ruši javno zdravstvo i školstvo, pretvara gradove u igrališta za investitore, a "periferne" zemlje u rezervoare jeftine radne snage. Umjesto moraliziranja o "korupciji" i "lošim političarima" "Kraj kapitalizma?" razotkriva istinski sukob: onaj između rada i kapitala, između demokracije svedene na puku mogućnost izlaska na izbore i demokracije u kojoj odlučujemo što ćemo, u kojim količinama i za koga proizvoditi.

U svojim briljantnim esejima Katarina Peović prati nit koja od akumulacije kapitala vodi prema ekstremnoj nejednakosti, od fosilnih korporacija prema poplavama, požarima i klimatskim izbjeglicama, od kriza i inflacije prema militarizaciji, rastu desnice i obnovi fašističkih simbola, uvodeći čitatelja u logiku sustava u kojem deset posto najbogatijih drži pola svjetskog bogatstva, a većina šuti i rezignirano glasa protiv sebe. "Kraj kapitalizma?" Katarine Peović poziv je na buđenje iz društvene apatije, tekst za one koji osjećaju da sustav puca po šavovima i traže jasan, politički precizan odgovor – što poduzeti.

