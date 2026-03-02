Naši Portali
sredstva ministarstva kulture

Varaždin iz državnog proračuna dobio 1,17 milijuna eura za kulturu

Stari grad Varaždin
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
VL
Autor
Hina
02.03.2026.
u 19:18

Na temelju javnog poziva, Ministarstvo kulture i medija dodijelilo je kulturnim ustanovama i organizacijama s područja Grada Varažina više od milijun eura. Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu dobilo je 382 tisuće eura, Gradski muzej Varaždin 25 tisuća eura za muzejsku djelatnost, a Gradska knjižnica i čitaonica Varaždin 46.500 eura...

 Kulturnim ustanovama i organizacijama s područja Grada Varaždina odobreno je 1,17 milijuna eura iz državnog proračuna za javne potrebe u kulturi za 2026. godinu, a očekuju se i dodatna sredstva po pojedinim programima. Sredstva je, na temelju javnog poziva, dodijelilo Ministarstvo kulture i medija za programe i projekte od interesa za Republiku Hrvatsku.

Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu dobilo je 382 tisuće eura, Gradski muzej Varaždin 25 tisuća eura za muzejsku djelatnost, a Gradska knjižnica i čitaonica Varaždin 46.500 eura za nabavu knjižne i neknjižne građe. Koncertni ured Varaždin za organizaciju 56. Varaždinskih baroknih večeri dobio je 130 tisuća eura.

Potporu su ostvarile i brojne umjetničke organizacije i udruge u području dramskih, plesnih, vizualnih i glazbenih umjetnosti, među kojima su Kerekesh teatar, VRUM, VANIMA, Kerameikon, HDLU Varaždin, Varaždinski komorni orkestar, kao i više folklornih i tehničkih udruga.

Kroz programe zaštite nepokretnih kulturnih dobara Gradu Varaždinu odobreno je 140 tisuća eura za obnovu kamenih elemenata Gradske vijećnice, radove na objektima na Trgu slobode, vilu Oršić te pil sv. Ivana Krstitelja. Gradskom muzeju dodijelit će se 20 tisuća eura za radove na Starom gradu, a gradskoj tvrtki Parkovi ukupno 60 tisuća eura za projektnu dokumentaciju i sanaciju pročelja mrtvačnice.

Gradonačelnik Neven Bosilj zahvalio je ministrici kulture i medija Nini Obuljen Koržinek na potpori te istaknuo da Grad Varaždin izdvaja značajna sredstva za kulturu svake godine - 12 posto od ukupnog proračuna, što je više od 10 milijuna eura.

„Sva dodatna potpora nam je uvijek dobrodošla, stoga mi je drago da prijavitelji s područja našeg Grada imaju podršku Ministarstva i to nam je dobar 'vjetar u leđa'. Smatram da rezultati i odobrena sredstva najbolje govore o iznimnoj kvaliteti programa i projekata koji su prijavljeni”, naglasio je Bosilj.

Ključne riječi
Varaždin Ministarstvo kulture Ministarstvo kulture i medija kulturna politika kultura

