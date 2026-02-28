FOTO Došli Vladimir Šeks, Davor Meštrović, Dimitrije Popović, Ivanka Boljkovac... Pogledajte tko je sve bio na premijeri 'Aide'

Ova opera prati sudbinu etiopske princeze Aide, ujedno i ropkinje na egipatskom dvoru, te Radamesa, egipatskog vojskovođe koji gaji veliku ljubav prema zatočenici, no zbog političkih sukoba u koje su uvučeni njihova ljubav naizgled je nemoguća misija. A kako to obično biva, na njihovu se putu našla još jedna velika prepreka - Amneris, kći egipatskog faraona, koja svim silama pokušava osvojiti Radamesovo srce što, naravno, ne uspijeva jer, čak i nakon velike izdaje, Aida i Radames odlučuju umrijeti zajedno
Opera "Aida" u zgrebačkom je HNK postavljena povodom tri velike i važne obljetnice - 155. obljetnice praizvedbe, koja je u Kairskoj operi održana 24. prosinca 1871. godine; 145. obljetnice prve hrvatske premijere, koja je održana 1. listopada 1881. u tadašnjem Narodnom zemaljskom kazalištu, te 130. obljetnice prve izvedbe u novoj zgradi zagrebačkog HNK na Trgu Republike Hrvatske, koja je održana 1896. godine
"Aidu" je režirao Mario Pontiggia, a izvedbom je dirigirao Pier Giorgio Morandi. Scenografiju potpisuje Antonella Conte, kostime Ilaria Ariemme, koreografiju Luigia Frattaroli, a oblikovatelj svjetla je Andrea Ledda
Valja spomenuti i kako će 5. ožujka 2026. u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu biti izvedena gala izvedba "Aide" s talijanskim tenorom Stefanom La Collom kao Radamesom, a s obzirom na velik interes publike i sve rasprodane izvedbe tjednima unaprijed, ovu produkcija potvrđuje se kao jedna od najznačajnijih opernih produkcija u Hrvatskoj u posljednje vrijeme