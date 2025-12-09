Osveta za "woke virus"? Kako su Trump i njegov zet uništili Netflixov posao života

Bio je to dogovor koji je trebao redefinirati globalnu medijsku scenu. Petog prosinca 2025. godine, nakon višemjesečne napete utrke s konkurentima, streaming gigant Netflix objavio je da je postigao sporazum o preuzimanju studijskog i streaming dijela kompanije Warner Bros. Discovery. Transakcija, procijenjena na vrtoglavih 66 milijardi eura u dioničkoj vrijednosti, odnosno 76 milijardi eura uključujući preuzeti dug, Netflixu je trebala pripojiti njihova najvećeg streaming konkurenta HBO, zatim filmske studije Warner Bros., sve brendove DC Comics univerzuma i unosni TNT Sports, zajedno s jednom od najbogatijih filmskih i televizijskih arhiva na svijetu. Prema dogovorenim uvjetima transakcije, dioničari WBD-a dobili bi mješavinu gotovine i Netflixovih dionica u vrijednosti od otprilike 25,50 eura po dionici, dok bi se ostatak WBD-a, koji uključuje kabelske mreže poput CNN-a i Discoveryja, izdvojio u novu, zasebnu tvrtku. Činilo se da je bitka gotova, a pobjednik jasan.

No slavlje u Netflixu bilo je kratkog vijeka. Samo tri dana kasnije medijskim svijetom odjeknula je vijest koja je potresla temelje dogovora: konkurentska tvrtka Paramount Skydance, koja je prethodno poražena u nadmetanju, neočekivano se vratila u igru neprijateljskom ponudom. Umjesto da kupi samo dio, Paramount je ponudio da preuzme cijeli Warner Bros. Discovery, uključujući i njihove kabelske mreže. Nova je ponuda financijski superiornija: 27,60 eura po dionici, sve u gotovini, čime je ukupna vrijednost transakcije procijenjena na nevjerojatnih 100 milijardi eura. Ovim potezom izvršni direktor Paramounta David Ellison zaobišao je upravni odbor WBD-a, koji je već dao zeleno svjetlo Netflixu, te se obratio izravno dioničarima, tvrdeći da im nudi sigurniji, brži i znatno unosniji posao, sa 16,5 milijardi eura više gotovine od Netflixove ponude.

Ono što ovu korporativnu bitku čini jedinstvenom i opasnom jest njezina duboka isprepletenost s visokom politikom. Na čelu Paramount Skydancea je David Ellison, sin tehnološkog milijardera i osnivača Oraclea Larryja Ellisona, koji je poznat kao otvoreni pristaša i blizak suradnik američkog predsjednika Donalda Trumpa. Izvori iz Bijele kuće potvrdili su da je Larry Ellison osobno nazvao predsjednika Trumpa odmah nakon objave Netflixova dogovora kako bi ga upozorio da bi takvo spajanje naštetilo tržišnom natjecanju, što je predsjednik ubrzo ponovio pred medijima. U financijskoj konstrukciji Paramountove ponude sudjeluje i Affinity Partners, investicijski fond koji vodi Trumpov zet i bivši viši savjetnik Jared Kushner, zajedno s moćnim državnim fondovima iz Saudijske Arabije, Katara i Abu Dhabija. Time je Paramountova ponuda postala ne samo financijski već i snažan politički instrument.

Ulog u ovoj igri prijestolja je jedna od najvrednijih riznica intelektualnog vlasništva u povijesti zabave. Pobjednik dobiva pristup franšizama koje su oblikovale popularnu kulturu generacijama. Tu je čarobnjački svijet Harryja Pottera, cijeli DC univerzum s ikonama poput Batmana, Supermana i Wonder Woman te distopijski svjetovi "Matrixa" i "Pobješnjelog Maxa". Televizijska arhiva jednako je impresivna, s globalnim fenomenima kao što su "Igra prijestolja", "Obitelj Soprano", "Prijatelji" i "Teorija velikog praska", uz cjelokupni premium katalog HBO-a. Osim toga, tu su i bezvremenski animirani klasici poput Looney Tunesa, Toma i Jerryja te Scooby-Dooa. Akvizicija također uključuje i iznimno profitabilan odjel za videoigre, Warner Bros. Games, s uspješnicama poput serijala "Mortal Kombat", "Batman: Arkham" i nedavnog hita "Hogwarts Legacy". Posjedovanje ovog kataloga ne znači samo kontrolu nad prošlošću nego i nad budućnošću zabavne industrije.

U baš je zato regulatorna neizvjesnost postala Netflixova Ahilova peta. Spajanje najvećeg svjetskog streaming servisa s četvrtim po veličini (HBO Max) stvorilo bi diva koji bi kontrolirao čak 43% globalnog streaming tržišta. Predsjednik Trump javno je izjavio da veličina takve kombinirane tvrtke "može biti problem" i najavio da će se osobno uključiti u odluku o odobrenju. Senatorica Elizabeth Warren nazvala je potencijalno spajanje "antimonopolističkom noćnom morom", a snažan otpor stigao je i iz samog Hollywooda. Ceh američkih pisaca pozvao je na blokadu dogovora, tvrdeći da bi to dovelo do manjeg broja poslova, nižih plaća i viših cijena za potrošače. Vlasnici kina, okupljeni u udruzi Cinema United, opisali su akviziciju kao "prijetnju bez presedana", strahujući da bi Netflixov model, koji prioritet daje streamingu, mogao uništiti kinoprikazivače. Paramount je, s druge strane, vješto iskoristio te strahove, obećavajući da će biti "prvak Hollywooda" koji će nastaviti s kinodistribucijom i time osigurati lakši put do regulatornog odobrenja.

Budućnost Warner Brosa sada je potpuno neizvjesna. Upravni odbor tvrtke službeno i dalje stoji iza dogovora s Netflixom, ali pod golemim je pritiskom da razmotri superiorniju financijsku ponudu Paramounta. Dioničari su ti koji će na kraju imati ključnu riječ, birajući između Netflixove ponude koja uključuje dionice i gotovinu te Paramountove jednostavnije, ali izdašnije gotovinske ponude. Cijelu situaciju dodatno kompliciraju ogromne ugovorne kazne. Ako WBD raskine dogovor s Netflixom kako bi prihvatio Paramountovu ponudu, morat će platiti naknadu za raskid u iznosu od čak 2,6 milijardi eura. S druge strane, ako Netflixov dogovor propadne zbog regulatornih prepreka, Netflix je dužan WBD-u isplatiti 5,3 milijarde eura, što je jedna od najvećih takvih naknada u povijesti.

Ciljajući na regulatorne prepreke s kojima bi se Netflix sigurno suočio, čini se da ljudi oko Trumpa ne vode samo financijski nego i vrijednosni rat, jer Trumpov MAGA pokret, ne bez razloga, vidi Netflix kao jedan od najsnažnijih rasadnika "woke virusa". Trump otvoreno prezire i CNN, medijsku kuću koju bi novim Paramountovim dealom stavio pod svoju neizravnu kontrolu.

Time je ova bitka prerasla okvire običnog poslovnog preuzimanja; postala je sukob različitih vizija budućnosti američkih medija, isprepleten s političkim utjecajem i borbom za kontrolu nad kulturnim nasljeđem koje vrijedi stotine milijardi. I zato odluka koja će biti donesena u idućim tjednima neće samo odrediti sudbinu jednog studija, nego će zauvijek promijeniti sliku američke televizije, Hollywooda i streaming servisa.