Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 189
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Pentagon održao izvanrednu presicu, potvrđena smrt 4. američkog vojnika, u Bahreinu projektil pogodio komercijalni brod
FOTO Pakao na ulicama: Grad u plamenu, stotine mrtvih, deseci tisuća spašavaju preživjele
Milanović objavio: Povlačim hrvatske vojnike iz Iraka
FOTO Tajno oružje iz arsenala SAD-a korišteno po prvi put: Pogledajte koji je projektil lansiran na Iran
IDF eliminirao glavne iranske obavještajce, evo tko su ubijeni
Plan je bio spreman, mete označene: Zašto su Izrael i SAD odgodili udar na Iran?
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Mohammad Rasoulof

Slavni redatelj o ajatolahu: 'Smrt je za njega lak izlaz, trebao je odgovarati za svoje zločine'

Iranian director Rasoulof at Hamburg City Hall
David Hammersen/DPA
VL
Autor
Tia Špero
02.03.2026.
u 18:32

Mohammad Rasoulof, nagrađivani autor filma "Sjeme svete smokve" koji je 2024. bio primoran pješice pobjeći iz Irana pod prijetnjom zatvorske kazne i bičevanja, komentirao je smrt vrhovnog vođe Alija Hameneija, ubijenog u vojnom udaru prije nekoliko dana. Iz njemačkog egzila poručio je kako je smrt za tog diktatora bila lak izlaz

Jedan od najistaknutijih iranskih redatelja, Mohammad Rasoulof, oglasio se povodom smrti iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija, koji je u subotu ubijen u zajedničkom američko-izraelskom vojnom udaru. U objavi na Instagramu, koja predstavlja prvi javni komentar nekog velikog iranskog filmaša na Hameneijevu smrt, Rasoulof je pokojnog vođu nazvao najomraženijom figurom u suvremenoj povijesti Irana.

Dodao je kako je, za 86-godišnjeg Hameneija koji je predstavljao "najmračnije moguće dimenzije modernog ljudskog postojanja pod okriljem lažne religije i svetosti", smrt zapravo bila lak izlaz te da je trebao biti osuđen i kažnjen za zločine protiv iranskog naroda.

Njegove riječi snažno su odjeknule, s obzirom na to da dolaze od umjetnika koji je na vlastitoj koži osjetio brutalnost režima koji je Hamenei vodio od 1989. godine. Rasoulof naime trenutno živi u egzilu u Njemačkoj, kamo je pobjegao u svibnju 2024. godine. Nakon što je njegov posljednji film "Sjeme svete smokve" uvršten u natjecateljski program festivala u Cannesu, iranske vlasti osudile su ga na osam godina zatvora, bičevanje, novčanu kaznu i oduzimanje imovine.

Redatelj se zatim odlučio na očajnički potez te je 28 dana pješice putovao preko planinske granice. I ranije, Rasoulof je više puta uhićivan, oduzeta mu je putovnica, a djela su mu u domovini zabranjena, unatoč tome što su osvajala najprestižnije svjetske nagrade. 

U siječnju ove godine, Rasoulof je bio jedan od potpisnika izjave iranskih intelektualaca u kojoj se ajatolah Hamenei izravno optužuje za zločine protiv čovječnosti zbog brutalnog gušenja prosvjeda u kojima su ubijene tisuće civila. Smrt ajatolaha za Rasoulofa i mnoge druge disidente označava kraj ere represije i otvara nadu u novu budućnost njihove domovine. "Na izazovnom putu prema slobodi, novi dani čekaju na nas" zaključio je Rasoulof.

Ključne riječi
Sjeme svete smokve film iranski film Iran Mohammad Rasoulof

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

FILE PHOTO: Ozzy and Sharon Osbourne smile pose in front of their belongings in Beverly Hills
na dodjeli BRIT awardsa

Sharon Osbourne otkrila detalje dokumentarca o Ozzyju: 'Ne želimo uljepšavati film. Bit će to sirova, nefiltrirana priča o ljubavi'

Projekt je već u poodmakloj fazi razvoja, a iza njega stoje ozbiljna imena. Scenarij potpisuje Lee Hall, poznat po radu na filmu "Rocketman" o životu Eltona Johna, što jamči vješt pristup kompleksnoj glazbenoj biografiji. Produkciju zajednički potpisuju Sony Pictures i Polygram Entertainment u suradnji s obiteljskom tvrtkom Osbourne Media, osiguravajući da će priča ostati vjerna viziji onih koji su je i živjeli

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!