Slavni redatelj o ajatolahu: 'Smrt je za njega lak izlaz, trebao je odgovarati za svoje zločine'

Jedan od najistaknutijih iranskih redatelja, Mohammad Rasoulof, oglasio se povodom smrti iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija, koji je u subotu ubijen u zajedničkom američko-izraelskom vojnom udaru. U objavi na Instagramu, koja predstavlja prvi javni komentar nekog velikog iranskog filmaša na Hameneijevu smrt, Rasoulof je pokojnog vođu nazvao najomraženijom figurom u suvremenoj povijesti Irana.

Dodao je kako je, za 86-godišnjeg Hameneija koji je predstavljao "najmračnije moguće dimenzije modernog ljudskog postojanja pod okriljem lažne religije i svetosti", smrt zapravo bila lak izlaz te da je trebao biti osuđen i kažnjen za zločine protiv iranskog naroda.

Njegove riječi snažno su odjeknule, s obzirom na to da dolaze od umjetnika koji je na vlastitoj koži osjetio brutalnost režima koji je Hamenei vodio od 1989. godine. Rasoulof naime trenutno živi u egzilu u Njemačkoj, kamo je pobjegao u svibnju 2024. godine. Nakon što je njegov posljednji film "Sjeme svete smokve" uvršten u natjecateljski program festivala u Cannesu, iranske vlasti osudile su ga na osam godina zatvora, bičevanje, novčanu kaznu i oduzimanje imovine.

Redatelj se zatim odlučio na očajnički potez te je 28 dana pješice putovao preko planinske granice. I ranije, Rasoulof je više puta uhićivan, oduzeta mu je putovnica, a djela su mu u domovini zabranjena, unatoč tome što su osvajala najprestižnije svjetske nagrade.

U siječnju ove godine, Rasoulof je bio jedan od potpisnika izjave iranskih intelektualaca u kojoj se ajatolah Hamenei izravno optužuje za zločine protiv čovječnosti zbog brutalnog gušenja prosvjeda u kojima su ubijene tisuće civila. Smrt ajatolaha za Rasoulofa i mnoge druge disidente označava kraj ere represije i otvara nadu u novu budućnost njihove domovine. "Na izazovnom putu prema slobodi, novi dani čekaju na nas" zaključio je Rasoulof.