Ljubitelji kriminalističkih drama imaju razlog za slavlje: Na Netflix je stigla serija koja je godinama držala publiku prikovanom uz ekrane

Ljubitelji kriminalističkih drama imaju razloga za slavlje jer je na Netflix stigla kompletna serija koja je godinama držala publiku prikovanom uz ekrane. Svih sedam sezona, odnosno 151 epizoda kultnog "Mentalista", sada je dostupno za gledanje, nudeći idealnu priliku novoj generaciji da otkrije, a starim obožavateljima da se podsjete zašto je priča o Patricku Janeu postala globalni fenomen.

Serija, koja se originalno emitirala na CBS-u od 2008. do 2015. godine, prati bivšeg "vidovnjaka" i medijsku zvijezdu koji, nakon što mu je serijski ubojica Crveni John brutalno ubio ženu i kćer, svoje izvanredne vještine zapažanja i manipulacije stavlja u službu Kalifornijskog istražnog ureda (CBI). Njegov jedini cilj nije rješavanje slučajeva, već osveta i lov na čovjeka koji mu je uništio život.

Ono što "Mentalista" izdvaja iz mora sličnih proceduralnih drama jest upravo njegov protagonist. Patrick Jane, kojeg je maestralno utjelovio australski glumac Simon Baker, nije tipični detektiv. On je šarmantni prevarant, majstor psiholoških igara s vječnim osmijehom na licu, koji ne poštuje pravila i autoritet, a zločince izluđuje svojim nekonvencionalnim metodama. Iako otvoreno priznaje da su njegove "paranormalne sposobnosti" bile čista laž, njegova moć opažanja detalja koje nitko drugi ne vidi graniči s nadnaravnim. Baker je za ovu ulogu zaradio nominacije za Emmy i Zlatni globus, a njegova izvedba lika koji je istovremeno djetinjasto zaigran i duboko traumatiziran postala je zaštitni znak serije. Upravo zbog te genijalnosti i ekscentričnosti, fanovi su ga prozvali "američkim Sherlockom Holmesom".

Uspjeh serije ne leži samo na Bakerovim leđima, već i na fantastičnoj kemiji cijele glumačke postave. Janeovu potpunu suprotnost čini njegova šefica, agentica Teresa Lisbon (Robin Tunney), stroga i principijelna profesionalka koja ga nevoljko trpi, svjesna da su njegove metode, koliko god bizarne bile, nevjerojatno učinkovite. Njihov odnos, koji se razvija od profesionalnog partnerstva punog prepirki do dubokog prijateljstva i nečeg više, srce je serije. Tim upotpunjuju uvijek ozbiljni i sarkastični Kimball Cho (Tim Kang), čije su replike postale legendarne među fanovima, te Wayne Rigsby (Owain Yeoman) i Grace Van Pelt (Amanda Righetti), čija će romansa dodatno začiniti dinamiku unutar tima.

Iako svaka epizoda donosi novi, zaseban slučaj ubojstava, "Mentalist" nije samo serija o "zločinu tjedna". Ono što je drži na okupu i tjera na bindžanje jest epska, višesezonska potraga za Crvenim Johnom. Ta napeta igra mačke i miša jedna je od najbolje napisanih i najuzbudljivijih priča o serijskim ubojicama u povijesti televizije. Identitet Crvenog Johna misterij je koji se proteže kroz prvih šest sezona, držeći gledatelje u neizvjesnosti i neprestanom nagađanju. Impresivna ocjena publike od čak 90 posto na stranici Rotten Tomatoes potvrđuje da je serija uspješno isporučila priču koja je istovremeno inteligentna, duhovita i emocionalno nabijena.

U eri hiperprodukcije sadržaja, "Mentalist" se ističe kao serija sa zaokruženom i zadovoljavajućom pričom koja ima jasan početak, sredinu i kraj. Za razliku od mnogih modernih serija koje se previše oslanjaju na šokove i preokrete, ova serija gradi napetost organski, s fokusom na razvoj likova i pametno osmišljene misterije. Savršen je spoj proceduralne drame, trilera i komedije, a Janeova sposobnost da manipulira ljudima kako bi došao do istine nikada ne prestaje biti zabavna.

Serija je poznata i po tome što je ugostila brojne glumce prije nego što su postali svjetski poznati, a najzvučnije ime među njima je Pedro Pascal, koji se pojavljuje u ključnoj ulozi u kasnijim sezonama. Dolazak na Netflix savršena je prilika da se uvjerite zašto je Patrick Jane jedan od najupečatljivijih TV detektiva svih vremena.