u režiji Miloša Lolića

Pred punim gledalištem riječkog HNK premijerno izvedena kultna drama Dušana Kovačevića 'Balkanski špijun'

Balkanski špijun
Foto: Dražen Šokčević/HNK Rijeka
1/5
VL
Autor
vecernji.hr
01.03.2026.
u 12:42

Predstava je završila dugotrajnim pljeskom kojim su ispraćeni glumci Anastazija Balaž, Damir Orlić, Jelena Lopatić, Jasmin Mekić, Jelena Graovac Lučev, Deni Sanković, Mario Jovev  i Edi Ćelić te članovi autorske ekipe

U subotu je u riječkom HNK Ivana pl. Zajca ansambl Hrvatske drame premijerno izveo „Balkanskog špijuna“ Dušana Kovačevića pred punim gledalištem koje je s velikim zanimanjem iščekivalo predstavu u dijalogu s kultnim filmskim klasikom.

U režiji nagrađivanog Miloša Lolića, univerzalne teme poput straha, opsjednutosti te odnosa pojedinca i sustava pronašle su odjek u današnjem vremenu vodeći publiku između dva medija: filmske slike koja se doživljava kroz živu scensku prisutnost.

Kroz takvu izvedbenu formu, „Balkanski špijun“ je desetljećima nakon svog nastanka ponovno govorio o sadašnjosti i svojim humorom ponovno nasmijao publiku.   

Predstava je završila dugotrajnim pljeskom kojim su ispraćeni glumci Anastazija Balaž, Damir Orlić, Jelena Lopatić, Jasmin Mekić, Jelena Graovac Lučev, Deni Sanković, Mario Jovev  i Edi Ćelić te članovi autorske ekipe.

