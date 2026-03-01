Pred punim gledalištem riječkog HNK premijerno izvedena kultna drama Dušana Kovačevića 'Balkanski špijun'

U subotu je u riječkom HNK Ivana pl. Zajca ansambl Hrvatske drame premijerno izveo „Balkanskog špijuna“ Dušana Kovačevića pred punim gledalištem koje je s velikim zanimanjem iščekivalo predstavu u dijalogu s kultnim filmskim klasikom.

U režiji nagrađivanog Miloša Lolića, univerzalne teme poput straha, opsjednutosti te odnosa pojedinca i sustava pronašle su odjek u današnjem vremenu vodeći publiku između dva medija: filmske slike koja se doživljava kroz živu scensku prisutnost.

Kroz takvu izvedbenu formu, „Balkanski špijun“ je desetljećima nakon svog nastanka ponovno govorio o sadašnjosti i svojim humorom ponovno nasmijao publiku.

Predstava je završila dugotrajnim pljeskom kojim su ispraćeni glumci Anastazija Balaž, Damir Orlić, Jelena Lopatić, Jasmin Mekić, Jelena Graovac Lučev, Deni Sanković, Mario Jovev i Edi Ćelić te članovi autorske ekipe.