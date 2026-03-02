Je li Jim Carrey zamijenjen klonom? Glumac se pojavio neprepoznatljiv, internet eksplodirao

Kada se legendarni komičar Jim Carrey prošlog tjedna pojavio na 51. dodjeli francuskih filmskih nagrada César kako bi primio počasnu nagradu za životno djelo, njegov dirljivi govor na tečnom francuskom ostao je u sjeni jedne od najbizarnijih teorija zavjere posljednjih godina.

Glumac, koji se posljednjih godina povukao iz javnosti, na pozornicu je izašao u elegantnom smokingu, s dužom tamnom kosom i licem koje je mnogima izgledalo napuhano i neprepoznatljivo. Glavna tema postalo je samo jedno pitanje: tko je čovjek koji je primio nagradu?

U samo nekoliko sati, TikTok, X i Reddit preplavile su snimke i fotografije iz Pariza uz tisuće komentara u kojima su korisnici tvrdili da to jednostavno nije Jim Carrey. Ubrzo se rodila teorija da je glumac zamijenjen dvojnikom, odnosno klonom. "Ovo nije način na koji on izgleda, govori ili se kreće", pisao je jedan korisnik, dok su drugi bili uvjereni da je pravi Jim Carrey odavno nestao. Kao dokaz su navodili njegovu nekarakterističnu smirenost, zategnuto lice i navodnu promjenu boje očiju. Mnogi su zumirali snimke kako bi dokazali da su mu oči sada plave ili zelene, a ne smeđe kao što su pamtili, što je za njih bio krunski dokaz da je na pozornici stajao nedovršeni ili neispravni klon.

Vrhunac ludila nastupio je kada su teoretičari zavjere pronašli, kako su vjerovali, nepobitan dokaz. Na snimkama s crvenog tepiha vidjelo se kako glumac potpisuje autograme desnom rukom, iako je Carrey ljevak. "Gotovo je, ovo je dokaz! Svi znamo da je Jim ljevak, ovo je prevara!", glasio je jedan od viralnih komentara. Ta je tvrdnja postala kamen temeljac cijele teorije, iako se kasnije ispostavilo da je potpuno netočna, budući da je Carrey dešnjak, a dezinformacija o njegovoj ljevorukosti potekla je od pogrešnih podataka koje su generirali neki AI alati. Ipak, za mnoge je šteta već bila učinjena, a teorija o klonu postala je nezaustavljiva.

Ulje na vatru dolio je i poznati britanski drag umjetnik i majstor transformacije Alexis Stone. Na svom je Instagramu objavio fotografije realistične silikonske maske s Carreyjevim likom, perike i umjetnih zuba, uz opis: "Alexis Stone kao Jim Carrey u Parizu". Objava je izazvala kaos, a mnogi su povjerovali da je Stone uistinu zamijenio glumca u podvali godine. Čak su i poznate osobe poput glumice Megan Fox komentirale objavu, pišući: "Ne mogu podnijeti više stresa, moram znati je li ovo stvarno", što je dodatno zbunilo javnost i dalo vjetar u leđa teoretičarima.

Naknadno se ispostavilo da je fotografija maske koju je objavio Alexis Stone najvjerojatnije digitalno generirana, a stručnjak za protetiku David Malinowski potvrdio je da Carrey na dodjeli sigurno nije nosio nikakvu masku. Najvjerojatnija je teorija ipak da Jim Carrey, kojeg dugo nismo viđali u javnosti, jednostavno stari kao i svi mi, ili si je možda "pomogao" botoxom i drugim zahvatima.

Dok je internet raspravljao o klonovima i maskama, oglasili su se i organizatori dodjele nagrada. Grégory Caulier, generalni delegat nagrada César, odlučno je odbacio sve spekulacije, nazvavši ih besmislicama. "Jimov posjet planiran je još od ljeta. Mjesecima je vježbao svoj govor na francuskom, raspitujući se o točnom izgovoru pojedinih riječi. Došao je s partnericom, kćeri, unukom i dvanaest bliskih prijatelja i članova obitelji. Za mene je ovo potpuna ne-tema", izjavio je Caulier za Variety. Ubrzo je stigla i potvrda Carreyjevog glasnogovornika koji je za nekoliko medija potvrdio da je glumac osobno prisustvovao ceremoniji.