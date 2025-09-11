Škotski velikani post-rocka Mogwai vraćaju se u Hrvatsku nakon punih 14 godina

Škotski velikani post-rocka Mogwai vraćaju se u Hrvatsku punih 14 godina nakon nastupa na premijernom izdanju šibenskog festivala Terraneo, na koncert u zagrebačkoj Tvornici kulture 16. rujna.

Od svog su osnutka, prije ravno 30 godina u Glasgowu, Mogwai prešli dug put tijekom kojega su objavili 11 studijskih albuma i priskrbili si dobar dio zasluga za popularizaciju instrumentalne rock glazbe diljem svijeta. Premda se tijekom skladanja i snimanja tih albuma nisu ustručavali koristiti vokale, njihova je glazba bila i ostala dominantno instrumentalna. Time su si u startu ograničili dostupnost široj publici nenavikloj na eksperimentima sklonu rock glazbu u kojoj mahom nema pjevanja, no unatoč svemu ipak su postigli i zavidan komercijalan uspjeh koji je kulminirao 2021. kad su svojim desetim studijskim albumom "As the Love Continues" zasjeli na sam vrh službene ljestvice albuma u Velikoj Britaniji. Podjednako dobro prihvaćen i kod kritike i kod publike, taj im je album priskrbio i nominaciju za prestižu nagradu Mercury, ali i donio škotsku nagradu za album godine.

Prije mjesec dana objavljeni "The Bad Fire" dobio je nimalo laganu ulogu nasljednika u svakom pogledu iznimno uspješnog albuma "As the Love Continues", a odradio ju je na najbolji mogući način. Ovakav niz sjajnih izdanja odrazio se i na njihove koncertne aktivnosti, tako da su nastupi kojima su tijekom protekla tri tjedna u Europi promovirali "The Bad Fire" većinom bili rasprodani tjednima unaprijed, a sličan se scenarij sprema i za ostatak velike im svjetske turneje.

Mogwai su se udružili s PLUS1 kako bi podržali rad humanitarne organizacije War Child, tako što će jedan euro od svake ulaznice prodane na ovoj turneji biti uplaćen War Childu i tako im pomoći u njihovim nastojanjima da zaštite, obrazuju i zauzmu se za prava djece pogođene ratom.