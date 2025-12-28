Naši Portali
u 83. godini

Preminuo je Don Bryant, tvorac hita 'I Can't Stand the Rain' i suprug soul dive Ann Peebles

Don Bryant
Don Bryant/Facebook
VL
Autor
vecernji.hr
28.12.2025.
u 12:50

Don Bryant, veteran memfiške soul glazbe, cijenjeni kantautor i suprug pjevačice Ann Peebles, preminuo je u 83. godini. Njegova smrt, koju je obitelj potvrdila 26. prosinca, označava kraj jedne ere za zvuk koji je definirao glazbenu povijest američkog Juga

Svijet glazbe oprostio se od Dona Bryanta, jednog od posljednjih velikih soul pjevača i tekstopisaca iz Memphisa, koji je preminuo u 83. godini. Vijest je potvrdila njegova obitelj dirljivom objavom na Instagramu. "Don je volio dijeliti svoju glazbu i pjesme sa svima vama i to mu je donosilo neizmjernu radost – nastupati i snimati novu glazbu. Bio je iznimno zahvalan svima koji su bili dio njegova glazbenog puta i koji su ga podržavali tijekom godina", napisali su.

Bryantova karijera protezala se od pedesetih godina prošlog stoljeća sve do danas, ostavivši neizbrisiv trag kao ključna figura legendarne diskografske kuće Hi Records, gdje je svojim talentom pomogao oblikovati prepoznatljivi, uglađeni zvuk Memphisa, koji je bio suptilnija, ali jednako emotivna protuteža sirovijoj energiji Stax Recordsa.

Iako je 1969. godine objavio svoj solo album "Precious Soul", Bryant je istinsku slavu pronašao iza scene, kao plodan tekstopisac s više od 150 potpisanih pjesama. Prepoznavši talent nadolazećih zvijezda poput Ala Greena i O. V. Wrighta, svjesno se povukao iz pjevačkog fokusa, a njegove pjesme snimale su i ikone poput Solomona Burkea, Ette James i Alberta Kinga. Ipak, najdublji i najvažniji trag ostvario je kroz suradnju sa svojom suprugom, soul divom Ann Peebles. Njihova veza, okrunjena brakom 1974. godine, bila je spoj privatnog i profesionalnog, iznjedrivši neke od najpamtljivijih pjesama sedamdesetih.

Njihovo najpoznatije zajedničko djelo, bezvremenski klasik "I Can't Stand the Rain" iz 1973., nastao je spontano jedne kišne večeri. Pjesma je postala globalni hit, dosegnuvši 38. mjesto na Billboardovoj ljestvici, a njezinu je genijalnost prepoznao i John Lennon, koji ju je navodno nazvao "najboljom pjesmom ikad". Njezina snaga i utjecaj preživjeli su desetljeća, što potvrđuju brojne obrade, od Tine Turner do Seala, kao i kultni sample koji je Missy Elliott iskoristila za svoj hit "The Rain (Supa Dupa Fly)" iz 1997. godine. Uz ovaj klasik, Bryant je za Peebles napisao i hitove poput "99 Pounds", pjesme koja je, kako je priznao, nastala iz zaljubljenosti čim je prvi put čuo njezin glas.

Rođen u Memphisu 1942. godine, Bryant je odrastao u velikoj, glazbenoj obitelji, uronjen u zvukove gospela. Pjevati je počeo s pet godina u crkvi, a glazbeni put vodio ga je od obiteljskih gospel sastava do doo-wop grupa, da bi na kraju postao pjevač u bendu cijenjenog Willieja Mitchella. Upravo ga je Mitchell uveo u svijet Hi Recordsa, gdje je Bryant prvo pokušao ostvariti solo karijeru, a potom pronašao svoj pravi poziv u pisanju pjesama za druge. Nakon što se osamdesetih godina soul glazba povukla s vrha ljestvica, Bryant se posvetio gospelu i podršci karijeri svoje supruge, prateći je na turnejama kao predgrupa i prateći vokal.

Nakon što je Ann Peebles 2012. godine doživjela moždani udar i povukla se s pozornice, Bryant se, uz njezin poticaj, vratio glazbi. Taj povratak prerastao je u renesansu karijere. U suradnji s producentom Scottom Bomarom i bendom The Bo-Keys, snimio je dva hvaljena albuma: "Don't Give Up on Love" (2017.), svoj prvi svjetovni album nakon gotovo 50 godina, i "You Make Me Feel" (2020.). Potonji mu je u 78. godini donio prvu nominaciju za nagradu Grammy, potvrdivši da njegov glas i autorski talent nisu nimalo izblijedjeli. Njegova kasna slava, koja mu je 2019. donijela i mjesto u Kući slavnih memfiške glazbe, bila je kruna života posvećenog glazbi. "Mnogi moji prijatelji su odustali", rekao je jednom. "Ali nekako, glazba me nije htjela pustiti. I drago mi je što nije."

