žanr french touch

Francuska elektronička glazba uvrštena na popis nematerijalne kulturne baštine: 'Ovo je povijesna prekretnica za elektroničku glazbu'

iHeartRadio Music Festival 2025 at T-Mobile Arena in Las Vegas
STEVE MARCUS/REUTERS
VL
Autor
Tea Radović
27.12.2025.
u 11:23

French touch žanr je kojeg su obilježili izvođači kao što su Jean-Michel Jarre, Daft Punk, Justice, Air, Cassius, Phoenix, Étienne de Crécy, M83 i Alan Braxe, no ponajviše se ističe važnost albuma "Oxygène" iz 1976. godine, na kojem je Jean-Michele Jarre predstavio pjesme s ranim sintesajzerima te bez vokala

Njemačka je 2023. godine uvrstila berlinski techno na listu nematerijalne kulturne baštine, a slična vijest sada dolazi i iz Francuske. Naime, francuska elektronička glazba, konkretno žanr French touch, također je uvršten na popis nematerijalne kulturne baštine, što predstavlja prvi korak prema statusu baštine pod okriljem UNESCO-a.

Popis nematerijalne kulturne baštine omogućuje državama potpisnicama UNESCO-ove Konvencije da registriraju "prakse, prikaze, izraze, znanja i vještine koje zajednice prepoznaju kao dio svoje kulturne baštine" – od glazbe i obrta do kulinarskih vještina, tradicionalnih igara i sportova. Na UNESCO-ovu popisu zasad se nalaze glazbeni žanrovi poput jamajčanskog reggaea, meksičkog mariachija i kubanske rumbe

"Elektronička glazba ima zasluženo mjesto u našoj nacionalnoj nematerijalnoj baštini", izjavila je francuska ministrica kulture Rachida Dati nedugo nakon što je ministarstvo klubove proglasilo "mjestima umjetničkog izražavanja i slavlja", prenosi EuroNews

Ranije ove godine, točnije u lipnju, francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je da se francuskoj elektroničkoj glazbi, odnosno French touchu, dodijeli status UNESCO-ove kulturne baštine. "Volim Njemačku – znate koliko sam proeuropski nastrojen. Ali ne moramo od nikoga učiti lekcije. Mi smo izumitelji elektronike. Imamo taj francuski dodir", kazao je Macron.

French touch žanr je kojeg su obilježili izvođači kao što su Jean-Michel Jarre, Daft Punk, Justice, Air, Cassius, Phoenix, Étienne de Crécy, M83 i Alan Braxe, no ponajviše se ističe važnost albuma "Oxygène" iz 1976. godine, na kojem je Jean-Michele Jarre predstavio pjesme s ranim sintesajzerima te bez vokala. Također, smatra se kako je inspiracija za zvuk French toucha stigla upravo s malo prije spomenutog albuma, a za veliki doprinos u kulturnoj sferi Jean-Michelleu Jareeu 2021. godine dodijeljeno je najviše držano odlikovanje, francuski Red legije časti.

Povodom vijesti o tome da je French touch uvršten na popis nematerijalne kulturne baštine, ovaj poznati izvođač na svom je Instagram profilu napisao: "Drago mi je vidjeti da elektronička glazba napokon zauzima svoje mjesto u svjetskoj baštini, osobito nakon više od tri desetljeća angažmana kao UNESCO-ov veleposlanik i glasnogovornik nematerijalne kulture”, napisao je Jarre, koji je ovaj pothvat obilježio kao "povijesnu prekretnicu za elektroničku glazbu".

Za Tommyja Vaudecranea, predsjednika Technopola, udruge za obranu i promicanje elektroničke glazbe i organizatora pariške Techno parade od 1998., ovaj popis je "dostignuće i povijesna prekretnica". "Prve suze koje sam prolio za elektroničkom glazbom bile su pod suzavcem kad je demonizirana. Mala suza koju sam danas prolio označava radost zbog toga što je naša glazba konačno navedena kao kulturna baština", rekao je Vaudecrane za AFP.

