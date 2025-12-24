Naši Portali
Boris Horvat

Istočni melos danas prevladava i u Hrvatskoj i zemljama regije, no u njima je prevladavao i u vrijeme famoznog novog vala

Zagreb: Boris Horvat, direktor Aquarius Recordsa
Sandra Simunovic/PIXSELL
Autor
Elvis Sprečić
24.12.2025.
u 12:34

Povodom 30 godina postojanja Aquarius Recordsa razgovarali smo s Borisom Horvatom, direktorom i osnivačem te diskografske kuće

Boris Horvat direktor je i jedan od osnivača Aquarius Recordsa, poznate hrvatske diskografske kuće koja je ove godine proslavila 30 godina postojanja, a u ta tri desetljeća može se pohvaliti suradnjom s velikanima poput Massima, Olivera Dragojevića, Urbana i Nine Badrić, ali i otkrivanjem doista velikog broja mladih pjevača. Stotine osvojenih Porina i drugih nagrada nećemo posebno isticati, previše bi nam to oduzelo mjesta, radije riječ prepuštamo Borisu.

Čime se sve danas bavi Aquarius Records? Pitam vas to jer mi je zanimljiv podatak i da, recimo, organizirate nastupe stand-up komičara.

S obzirom na to da je Aquarius Records prvenstveno diskografska kuća, logično je da se najviše bavimo nakladništvom, objavljivanjem glazbe i svime što za glazbenike možemo učiniti, a da je vezano uz taj naš osnovni posao. Kroz to smo i prepoznati, sad već 30 godina intenzivno radimo za glazbu i s glazbenicima. Bavimo se i organizacijom koncerata, najviše za one koji se nalaze u našoj diskografskoj kući, ali nismo ograničeni samo na njih. Sve u svemu, pokušavamo biti kompletan servis za glazbenike na svim razinama, od diskografskog, koncertnog i svakog drugog segmenta poslovanja.

Osim toga, prije desetak godina smo se ubacili i u nišu stand up komedije i tzv. spoken worda. U Hrvatsku, ali i cijelu regiju, a sada već i dobar dio istočne Europe, dovodimo neke od najvećih zvijezda tog svijeta, nekada na pojedinačne nastupe, a još češće to budu i cijele turneje. Početkom ovog mjeseca u Zagrebu je gostovao Chris Hadfield, najpoznatiji živući astronaut i bivši zapovjednik Međunarodne svemirske postaje, koji je pričao genijalne priče o životu u svemiru. Lani smo doveli Briana Coxa, britanskog fizičara i astronoma koji je u svijetu znanosti ono što su Messi ili Ronaldo u svijetu nogometa, rasprodao je Lisinski i oduševio publiku, pa ga dogodine dovodimo opet. Od stand up komičara najpoznatije suradnje su nam svakako one s Jimmyjem Carrom i Eddiejem Izzardom, a bili su tu još mnogi; Russell Peters, Daniel Sloss, Dylan Moran, Bob the Drag...

