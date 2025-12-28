Naši Portali
top 10 reizdanja albuma u 2025.

Najbolje je kad se među arhivskim izdanjima nađu ne samo klasična reizdanja, nego i snimke koje prije nisu bile objavljene

Zagreb: U suradnji sa Muzejem Novog vala, Woodstock shop održao je rasprodaju gramofonskih ploča i Cd-a
Marko Lukunic/PIXSELL
Autor
Hrvoje Horvat
28.12.2025.
u 11:42

Ako vam se čini da vrijeme danas "ide sporije", ili barem da se na rock-sceni godinama ne događaju vidljivi pomaci i potresi kao nekada, osjećaj vas ne vara. Nema boljeg dokaza nego baciti pogled u prošlost i shvatiti da su neki od najvažnijih glazbenika radili svega nekoliko godina i u tom razdoblju isporučili tone pjesama i albuma kakve danas sakupljamo desetljećima

Ako je istinita tvrdnja da se povijest ponavlja, nigdje nema boljeg dokaza za to nego u diskografskoj industriji. Reizdanja prošlih zgoditaka i danas su, u vrijeme sve jačeg povratka vinila na tržište, važan programski dio svakog izdavača koji u arhivu ima zgoditke iz prošlosti.

Ako vam se čini da vrijeme danas "ide sporije", ili barem da se na rock-sceni godinama ne događaju vidljivi pomaci i potresi kao nekada, osjećaj vas ne vara. Nema boljeg dokaza nego baciti pogled u prošlost i shvatiti da su neki od najvažnijih glazbenika radili svega nekoliko godina i u tom razdoblju isporučili tone pjesama i albuma kakve danas sakupljamo desetljećima. Pogled na domaća reizdanja koja se svake godine pojavljuju dobra je prilika za uspoređivanje prošlosti sa sadašnjošću. Još bolje je kad se među arhivskim izdanjima nađu ne samo klasična reizdanja poznatih materijala nego i snimke koje prije i nisu bile objavljene, nego su bile dio nečije privatne zbirke ili su zagubljene po televizijskim i filmskim arhivama.

Ključne riječi
kultura glazbeni kritičar Hrvoje Horvat najbolje Top 10 reizdanje glazba

