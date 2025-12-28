Najbolje je kad se među arhivskim izdanjima nađu ne samo klasična reizdanja, nego i snimke koje prije nisu bile objavljene

Ako je istinita tvrdnja da se povijest ponavlja, nigdje nema boljeg dokaza za to nego u diskografskoj industriji. Reizdanja prošlih zgoditaka i danas su, u vrijeme sve jačeg povratka vinila na tržište, važan programski dio svakog izdavača koji u arhivu ima zgoditke iz prošlosti.



Ako vam se čini da vrijeme danas "ide sporije", ili barem da se na rock-sceni godinama ne događaju vidljivi pomaci i potresi kao nekada, osjećaj vas ne vara. Nema boljeg dokaza nego baciti pogled u prošlost i shvatiti da su neki od najvažnijih glazbenika radili svega nekoliko godina i u tom razdoblju isporučili tone pjesama i albuma kakve danas sakupljamo desetljećima. Pogled na domaća reizdanja koja se svake godine pojavljuju dobra je prilika za uspoređivanje prošlosti sa sadašnjošću. Još bolje je kad se među arhivskim izdanjima nađu ne samo klasična reizdanja poznatih materijala nego i snimke koje prije i nisu bile objavljene, nego su bile dio nečije privatne zbirke ili su zagubljene po televizijskim i filmskim arhivama.