Bono iznenadio publiku i na ulici u centru Dublina pjevao za beskućnike

Bono, Imelda May i Oscarom nagrađeni Glen Hansard sudjelovali su u tradicionalnom humanitarnom uličnom nastupu na Badnju večer u samom centru Dublina.

Hansard je otvorio ovaj godišnji događaj u srijedu navečer, poručivši okupljenom mnoštvu da više od 30 umjetnika čeka na svoj nastup. Među njima su bili i bend The Riptide Movement te pjevač i tekstopisac Shobsy, a zajedno su se na pozornici pojavili i Danny O'Donoghue iz grupe The Script te Danny O'Reilly iz benda The Coronas.

Frontmen U2-a, Bono, bio je jedan od posljednjih koji je stupio na pozornicu te je u duetu s pjevačicom Imeldom May izveo poznatu pjesmu "Christmas (Baby Please Come Home)", na oduševljenje stotina prisutnih. Događaj je priveden kraju uzbudljivom izvedbom klasika grupe The Pogues, "Fairytale Of New York", tijekom koje je May zaželjela pokojnom Shaneu MacGowanu "sretan rođendan za sutra".

Ovaj tradicionalni nastup, kako prenosi Daily Mail Online, ove godine obilježava svoju petnaestu obljetnicu i prikuplja sredstva za Dublin Simon Community, dobrotvornu organizaciju koja pruža usluge beskućnicima ili onima kojima prijeti beskućništvo u sedam okruga. Sve je počelo 2010. godine kao improvizirano pjevanje u ulici Grafton, jednoj od glavnih trgovačkih ulica u glavnom gradu Irske, a danas je to postao puno službeniji i organiziraniji događaj koji se održava ispred obližnjeg kazališta Gaiety.

Stotine ljudi pjevalo je uz mješavinu božićnih melodija i irskih hitova, dok su gledatelji pratili prijenos uživo iz Berlina, Londona i New Yorka. U publici su se našli i Dublinci koji su se za blagdane vratili iz inozemstva, a jedan od njih, Jason Hanaway, koji živi na relaciji New York-Poljska, rekao je da je događaj "briljantan" te dodao da se to može doživjeti "samo u Dublinu". Sličnog je mišljenja i Maria Campani, koja je iz Italije preselila u Dublin i dolazi svake godine, ističući kako je to "sjajan događaj koji sve okuplja".