Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 85
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
Njeguje tradiciju svojeg naroda

Bono iznenadio publiku i na ulici u centru Dublina pjevao za beskućnike

Grafton Street Christmas Eve annual busk 2025
Conor O Mearain/PRESS ASSOCIATIO
VL
Autor
Vecernji.hr
25.12.2025.
u 15:20

Frontmen grupe U2, Bono, pridružio se brojnim irskim glazbenicima na tradicionalnom božićnom humanitarnom nastupu u centru Dublina. Događaj koji svake godine prikuplja sredstva za beskućnike i ove je godine okupio veliko mnoštvo

Bono, Imelda May i Oscarom nagrađeni Glen Hansard sudjelovali su u tradicionalnom humanitarnom uličnom nastupu na Badnju večer u samom centru Dublina.

Hansard je otvorio ovaj godišnji događaj u srijedu navečer, poručivši okupljenom mnoštvu da više od 30 umjetnika čeka na svoj nastup. Među njima su bili i bend The Riptide Movement te pjevač i tekstopisac Shobsy, a zajedno su se na pozornici pojavili i Danny O'Donoghue iz grupe The Script te Danny O'Reilly iz benda The Coronas.

Frontmen U2-a, Bono, bio je jedan od posljednjih koji je stupio na pozornicu te je u duetu s pjevačicom Imeldom May izveo poznatu pjesmu "Christmas (Baby Please Come Home)", na oduševljenje stotina prisutnih. Događaj je priveden kraju uzbudljivom izvedbom klasika grupe The Pogues, "Fairytale Of New York", tijekom koje je May zaželjela pokojnom Shaneu MacGowanu "sretan rođendan za sutra".

Ovaj tradicionalni nastup, kako prenosi Daily Mail Online, ove godine obilježava svoju petnaestu obljetnicu i prikuplja sredstva za Dublin Simon Community, dobrotvornu organizaciju koja pruža usluge beskućnicima ili onima kojima prijeti beskućništvo u sedam okruga. Sve je počelo 2010. godine kao improvizirano pjevanje u ulici Grafton, jednoj od glavnih trgovačkih ulica u glavnom gradu Irske, a danas je to postao puno službeniji i organiziraniji događaj koji se održava ispred obližnjeg kazališta Gaiety.

Stotine ljudi pjevalo je uz mješavinu božićnih melodija i irskih hitova, dok su gledatelji pratili prijenos uživo iz Berlina, Londona i New Yorka. U publici su se našli i Dublinci koji su se za blagdane vratili iz inozemstva, a jedan od njih, Jason Hanaway, koji živi na relaciji New York-Poljska, rekao je da je događaj "briljantan" te dodao da se to može doživjeti "samo u Dublinu". Sličnog je mišljenja i Maria Campani, koja je iz Italije preselila u Dublin i dolazi svake godine, ističući kako je to "sjajan događaj koji sve okuplja".

Ključne riječi
ulica beskućnik Dublin U2 BONO

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!