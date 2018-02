Ljubavni trokut, ali ne klasične vrste

Puls je nova biblioteka izdavačke kuće Egmont. Počela je urnebesno, psihološkim trilerom “Ne vjeruj svojim očima” koji ne silazi sa svjetskih lista bestselera, a prevoditeljica ovog romana Jelena Pataki ekskluzivno za Večernji list napravila je kratak intervju s autoricom Sarom Pinborough.

Nova kraljica trilera

A ona je dokaz da u pozadini svakog uspjeha preko noći stoji barem deset godina mukotrpnog rada. Njezin novi psihološki triler i bestseler New York Timesa, koji čitatelje obara s nogu nevjerojatnim obratom na samom kraju romana, već je prodan i preveden u 25 zemalja diljem svijeta. No, Sarah Pinborough za sebe kaže: – Ja sam spisateljica romana i scenaristica koja piše različite žanrove uključujući fantastičnu književnost, povijesne romane, romane za mlade i horore, no u posljednje sam vrijeme posvećena pisanju trilera, počevši s knjigom “13 Minutes” za mlađu publiku i bestselerom “Ne vjeruj svojim očima”. Pokreću me mračne radnje i zagonetke, stoga mi se čini da sam se pronašla u trilerima, objašnjava autorica koju svjetska kritika već kiti laskavom titulom “nove kraljice psihološkog trilera”.

Kako roman približiti čitateljima? Teško je navesti primjer sličnog naslova jer ga nema, ali u prilog atmosferi u koju će vas njezin roman nemilosrdno uvući ide činjenica da autorica rado čita Daphne du Maurier, Johna Connollyja i Stephena Kinga, a upravo je potonji, kralj horora, njezin roman opisao kao „prokleto briljantan“. Priča naizgled djeluje sasvim obično i bezazleno: Louise, samohrana i prilično usamljena majka šestogodišnjeg dječaka, u noćnom izlasku upozna privlačnog i simpatičnog muškarca s kojim razmijeni poljubac. On se nakon toga ispriča i odjuri, a shvativši to kao znak da je oženjen, Louise na poslu dočeka drugi hladni tuš – David, tip koji ju je proteklog vikenda oborio s nogu, njezin je novi šef. Da stvar bude gora, žena mu je neopisivo lijepa i elegantna, zbog čega Louise istodobno boli i fascinira svaka usporedba s njom. Međutim, Adele je jednako usamljena u novom gradu pa, budući da je Louise slučajno upozna, ubrzo počinje njihovo tajno prijateljstvo.

Vjerojatno mislite da je stvar jasna kao dan – u pitanju je ljubavni trokut prepun spletki i laži. I apsolutno ste u pravu. Pinborough i sama kaže da je odmah znala da postoji na stotine romana o sudionicima bračnih „izleta“, no ono čime se “Ne vjeruj svojim očima” nepobitno ističe u masi sličnih priča jest neočekivan završetak: – Znala sam da želim pisati o preljubu, ali također sam željela učiniti nešto pomalo drukčije i upečatljivo. Vrtjela sam se u krug pokušavajući da mi se u glavi upali ona čarobna lampica pa sam odustala i otišla u pub. Naručila sam čašu vina, a zatim mi je kraj jednostavno sinuo. Stoga je cijela knjiga oblikovana prema tom kraju. Zašto je David jedan dan dražestan, a drugi okrutan? Zašto je savršena Adele naizgled jednako očarana neuglednom Louise? I kako Adele zna stvari koje ne bi trebala znati?

Koja je svrha laži?

Sve su to pitanja koja vam se nameću od samog početka, ali makar shvatili tko komu laže, autoričino besprijekorno vladanje zakonitostima trilera onemogućit će vam da do samog kraja shvatite koja je svrha svih tih laži. Predstoji nam i televizijska adaptacija romana u suradnji britanske producentske kuće Left Bank Pictures i Netflixa, a na pitanje što smatra potencijalno najtežim elementom koji će biti potrebno prenijeti na platno, Pinborough odgovara: – Mislim da će biti najteže dočarati snove, ali jedva čekam vidjeti kako će to odraditi – otkriva autorica kojoj u bliskoj budućnosti izlazi roman “Cross Her Heart”, a upravo radi na novom trileru koji još nema naslov. Čitateljima u Hrvatskoj poručila je i ovo: – Voljela bih posjetiti Hrvatsku. Svi koje poznajem i koji su bili ondje kažu da je prekrasno i da je hrana sjajna.

