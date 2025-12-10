Nakon teške borbe s tumorom na mozgu, preminula autorica popularne "Šopingholičarke"

Omiljena britanska autorica Sophie Kinsella, pravim imenom Madeleine Sophie Wickham, najpoznatija po planetarno popularnom serijalu "Šopingoličarka", preminula je u 55. godini od posljedica agresivnog tumora na mozgu.

Shrvana obitelj potvrdila je tužnu vijest na njezinim društvenim mrežama, navodeći da je preminula mirno, okružena onim što je najviše voljela. "Slomljena smo srca što moramo objaviti da je jutros preminula naša voljena Sophie (poznata kao Maddy, poznata kao mama). Njezini posljednji dani bili su ispunjeni njezinim istinskim ljubavima: obitelji, glazbom, toplinom, Božićem i radošću", stoji u objavi. Unatoč bolesti, koju je podnosila s nezamislivom hrabrošću, Sophie se smatrala istinski blagoslovljenom zbog svoje divne obitelji, prijatelja i izvanrednog uspjeha spisateljske karijere. Ništa nije uzimala zdravo za gotovo i zauvijek je bila zahvalna na ljubavi koju je primala. Ne možemo zamisliti život bez njezina sjaja i ljubavi prema životu."

Spisateljica je u travnju 2024. godine otkrila javnosti da joj je dvije godine ranije, krajem 2022., dijagnosticiran glioblastom, najagresivniji i najsmrtonosniji oblik tumora na mozgu. U svojoj objavi tada je navela kako je vijest dugo čuvala u privatnosti kako bi svojoj obitelji, suprugu i petero djece, dala vremena da se prilagode novoj normalnosti.

Njezina karijera bila je fenomenalan uspjeh. Pod pseudonimom Sophie Kinsella prodala je više od 50 milijuna knjiga u preko 60 zemalja, a njezina su djela prevedena na više od 40 jezika. Svjetsku slavu donio joj je serijal o financijskoj novinarki Rebecci Bloomwood, simpatičnoj i šarmantnoj šopingholičarki koja se bori s dugovima i životnim izazovima u Londonu. Prve dvije knjige serijala adaptirane su u hit film "Ispovijesti jedne šopingholičarke" iz 2009. godine, u kojem je glavnu ulogu tumačila Isla Fisher. Njezini romani, poput "Znaš li čuvati tajnu?" i "Božanstvena kućanica", također su ostvarili golem uspjeh diljem svijeta.

Rođena kao Madeleine Sophie Wickham u Londonu 1969. godine, na Sveučilištu Oxford prvo je upisala glazbu, no nakon godinu dana prebacila se na studij politike, filozofije i ekonomije. Prije nego što je postala spisateljica, radila je kao financijska novinarka. Svoj prvi roman, "The Tennis Party", objavila je 1995. pod pravim imenom, a uslijedilo je još šest romana prije nego što je stvorila alter ego Sophie Kinsella i osvojila svijet.

Njezino iskustvo u financijskom novinarstvu bilo je ključno za stvaranje lika Becky Bloomwood. Ipak, Kinsella je kupovinu koristila kao dublju metaforu. "U šopingu postoji tako bogat element komedije jer on utjelovljuje toliko naših mana. To je sjajan način za ispitivanje naših zabluda, poricanja i načina na koje sami sebi opravdavamo svakakva ponašanja." Iako su njezine knjige često svrstavane u "chick-lit", termin koji nije u potpunosti prihvaćala, nije se time zamarala. "Ako ljudi kažu da su moje knjige štivo za plažu, kažem: 'Da, meni je to u redu. Čitajte ih na plaži!'", poručila je.

Njezin posljednji roman, "What Does It Feel Like?", objavljen u listopadu 2024. godine, njezino je najosobnije i najautobiografskije djelo. Radnja prati spisateljicu Eve koja nakon operacije tumora na mozgu ponovno uči hodati, govoriti i pisati, istovremeno otkrivajući što je u životu doista važno. "To je fikcija, ali to je moje najautobiografskije djelo do sada. Evina priča je moja priča", izjavila je Kinsella.