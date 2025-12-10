Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 188
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
spisateljica sophie kinsella

Nakon teške borbe s tumorom na mozgu, preminula autorica popularne "Šopingholičarke"

Sophie Kinsella at a book signing
KM1/ZOB
VL
Autor
Tia Špero
10.12.2025.
u 16:33

Autorica planetarno popularnog serijala knjiga "Šopingoličarka" prema kojem je snimljen i hit-film, napustila nas je u 55. godini života

Omiljena britanska autorica Sophie Kinsella, pravim imenom Madeleine Sophie Wickham, najpoznatija po planetarno popularnom serijalu "Šopingoličarka", preminula je u 55. godini od posljedica agresivnog tumora na mozgu. 

Shrvana obitelj potvrdila je tužnu vijest na njezinim društvenim mrežama, navodeći da je preminula mirno, okružena onim što je najviše voljela. "Slomljena smo srca što moramo objaviti da je jutros preminula naša voljena Sophie (poznata kao Maddy, poznata kao mama). Njezini posljednji dani bili su ispunjeni njezinim istinskim ljubavima: obitelji, glazbom, toplinom, Božićem i radošću", stoji u objavi. Unatoč bolesti, koju je podnosila s nezamislivom hrabrošću, Sophie se smatrala istinski blagoslovljenom zbog svoje divne obitelji, prijatelja i izvanrednog uspjeha spisateljske karijere. Ništa nije uzimala zdravo za gotovo i zauvijek je bila zahvalna na ljubavi koju je primala. Ne možemo zamisliti život bez njezina sjaja i ljubavi prema životu."

Spisateljica je u travnju 2024. godine otkrila javnosti da joj je dvije godine ranije, krajem 2022., dijagnosticiran glioblastom, najagresivniji i najsmrtonosniji oblik tumora na mozgu. U svojoj objavi tada je navela kako je vijest dugo čuvala u privatnosti kako bi svojoj obitelji, suprugu i petero djece, dala vremena da se prilagode novoj normalnosti. 

Njezina karijera bila je fenomenalan uspjeh. Pod pseudonimom Sophie Kinsella prodala je više od 50 milijuna knjiga u preko 60 zemalja, a njezina su djela prevedena na više od 40 jezika. Svjetsku slavu donio joj je serijal o financijskoj novinarki Rebecci Bloomwood, simpatičnoj i šarmantnoj šopingholičarki koja se bori s dugovima i životnim izazovima u Londonu. Prve dvije knjige serijala adaptirane su u hit film "Ispovijesti jedne šopingholičarke" iz 2009. godine, u kojem je glavnu ulogu tumačila Isla Fisher. Njezini romani, poput "Znaš li čuvati tajnu?" i "Božanstvena kućanica", također su ostvarili golem uspjeh diljem svijeta. 

Rođena kao Madeleine Sophie Wickham u Londonu 1969. godine, na Sveučilištu Oxford prvo je upisala glazbu, no nakon godinu dana prebacila se na studij politike, filozofije i ekonomije. Prije nego što je postala spisateljica, radila je kao financijska novinarka. Svoj prvi roman, "The Tennis Party", objavila je 1995. pod pravim imenom, a uslijedilo je još šest romana prije nego što je stvorila alter ego Sophie Kinsella i osvojila svijet.

Njezino iskustvo u financijskom novinarstvu bilo je ključno za stvaranje lika Becky Bloomwood. Ipak, Kinsella je kupovinu koristila kao dublju metaforu. "U šopingu postoji tako bogat element komedije jer on utjelovljuje toliko naših mana. To je sjajan način za ispitivanje naših zabluda, poricanja i načina na koje sami sebi opravdavamo svakakva ponašanja." Iako su njezine knjige često svrstavane u "chick-lit", termin koji nije u potpunosti prihvaćala, nije se time zamarala. "Ako ljudi kažu da su moje knjige štivo za plažu, kažem: 'Da, meni je to u redu. Čitajte ih na plaži!'", poručila je.

Njezin posljednji roman, "What Does It Feel Like?", objavljen u listopadu 2024. godine, njezino je najosobnije i najautobiografskije djelo. Radnja prati spisateljicu Eve koja nakon operacije tumora na mozgu ponovno uči hodati, govoriti i pisati, istovremeno otkrivajući što je u životu doista važno. "To je fikcija, ali to je moje najautobiografskije djelo do sada. Evina priča je moja priča", izjavila je Kinsella.

Ključne riječi
šopingholičarka književnost knjige sophie kinsella

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

"Njegov miris poslije kiše"
"njegov miris poslije kiše"

Dirljiva priča o prijateljstvu čovjeka i psa osvojila je svijet, a i savršen je božićni poklon za nekog od vaših najbližih ljubitelja životinja

"Njegov miris poslije kiše" prati život autora i Ubaca, 45 kilograma teškog bernskog planinskog psa s kojim je dijelio ljubav prema prirodi i Alpama. Sapin-Defoura na pisanje je potaknula tuga nakon smrti njegova ljubimca, koji je preminuo s 13 godina, no ova knjiga je prije svega slavlje života i njihovih zajedničkih trenutaka, šetnji, planinskih avantura i igre

Zagreb: Razgovor s Miljenkom Jergovićem na Festivalu svjetske književnosti
za zbirku "Trojica za Kartal"

Miljenko Jergović dobitnik je Leipziške književne nagrade za europsko razumijevanje, koja će mu biti uručena u ožujku 2026.

U žiriju Leipziške nagrade za 2026. godinu su Maike Albath (književna kritičarka i autorica), Katja Gasser (voditeljica odjela za književnost ORF-a i književna kritičarka), dr. Skadi Jennicke (pročelnica ureda za kulturu grada Leipziga, predsjednica žirija), Michael Lemling (direktor knjižare Lehmkuhl) te Lothar Müller (književni kritičar i novinar)

Sajam knjige u Istri
završeno 31. izdanje

Ovogodišnji Sa(n)jam knjige u Istri posjetilo je pedeset tisuća ljudi, a najčitateljica je Mirela Klunić

Tijekom deset dana trajanja 31. Sajma knjige u Istri u Domu hrvatskih branitelja zabilježeno je 50 tisuća posjeta, u prodajnom dijelu u ponudi je bilo 35 tisuća naslova 300-tinjak nakladnika iz Hrvatske i inozemstva, a direktorica Sajma Magdalena Vodopija najavila je da će, iz ovogodišnje teme Nemiri, Sajam u svoje novo 32. izdanje 2026. godine uploviti s temom "La vita é bella"

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!