Na adresu američkog znanstvenika hrvatskog podrijetla i dobitnika Nobelove nagrade za fiziku stigla knjiga 'Hrvatska u 30 priča'

Svečana dodjela Nobelovih nagrada već se tradicionalno održava 10. prosinca, a među ovogodišnjim dobitnicima našao se i Amerikanac hrvatskog podrijetla John Martinis, profesor emeritus s Kalifornijskog sveučilišta u Santa Barbari čiji otac potiče s otoka Visa, točnije iz Komiže, a koji će večeras, zajedno sa znanstvenicima Johnom Clarkeom i Michelom Devoretom, primiti Nobela za fiziku.

Zanimljivo je kako je uoči ove svečanosti u Martinisove ruke, čak u Kaliforniju, stigla knjiga "Hrvatska u 30 priča" autora Bože Skoke i Zvonimira Frka-Petešića, objavio je oduševljeno Skoko na svom Facebook profilu. "Ponosni smo što je John Martinis uživao čitajući o svojoj staroj domovini i što se ovih dana javno deklarirao u medijima kao američki Hrvat", napisao je.

Knjiga "Hrvatska u 30 priča" omogućava čitateljima da iz potpuno drugačije perspektive dožive Hrvatsku i Hrvate, njihov mentalitet i način života, povijest i sadašnjost, doprinose i mane, razlike i sličnosti s drugim europskim narodima te otrkiva zašto Hrvati toliko vremena provode ispijajući kavu, zbog čega su Šveđani nekada plašili malu djecu Hrvatima, zašto su Hrvati europski rekorderi u doniranju organa, a ipak teško podnose tuđi uspjeh, zatim zašto je Hrvatska bila jedna od prvih kršćanskih zemalja koja je priznala islam kao tradicionalnu religiju, koja je Hrvatica bila muza velikog Pabla Picassa te čime su Hrvati oduševili francuskog kralja Luja XIV. i zašto bi američki ribari i vinogradari trebali biti zahvalni Hrvatima.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Prestižno međunarodno priznanje Martinis će, zajedno s Clarkeom i Devoretom, primiti za "otkriće makroskopskog kvantno-mehaničkog tuneliranja i kvantizacije energije u električnom krugu", no Martinis navodi kako nikada nije radio iz želje za slavom. "Znanost radite zbog radosti otkrića. Držite predavanje, razgovarate o novim podacima, imate uzbudljive rezultate. To je vaša nagrada. Smatram da je pogrešno misliti da vam je potrebna ova nagrada da biste to radili. Ali moram priznati, lijepo je. Jako to cijenim."

Dobitnici Nobelove nagrade za fiziku 2025. John Martinis, Michael Devoret i John Clarke Foto: CHRISTINE OLSSON/REUTERS

John Martinis jest četvrti čovjek hrvatskog podrijetla kojemu je dodijeljena Nobelova nagrada. Naime, kako je u svojoj objavi naveo i Božo Skoko, 1939. godine hrvatsko-švicarski znanstvenik Lavoslav Ružička primio je Nobelovu nagradu za kemiju, prije točno 50 godina istu tu nagradu primio je i hrvatski kemičar Vladimir Prelog, a na današnji dan 1961. velikom Ivi Andriću uručena je Nobelova nagrada za književnost.