kruna rada mađarskog pisca

Majstor apokalipse László Krasznahorkai primio je Nobelovu nagradu za književnost

Laszlo Krasznahorkai, Nobel Prize laureate in Literature, delivers his Nobel Prize lecture in the Stock Exchange Hall at the Swedish Academy
Claudio Bresciani/REUTERS
VL
Autor
Tia Špero
10.12.2025.
u 17:29

Nobelovu nagradu, koju čine diploma, medalja na kojoj je prikazan Alfred Nobel, te novčana nagrada u iznosu od 11 milijuna švedskih kruna, Krasznahorkaiju je na svečanosti u srijedu uručio švedski kralj Karlo XVI. Gustav

Mađarski pisac László Krasznahorkai na svečanosti u Stockholmu u srijedu u popodnevnim satima primio je Nobelovu nagradu za književnost.  "László Krasznahorkai predstavlja rijetku silu u suvremenoj književnosti", kazao je Anders Olsson, član Švedske akademije koji je piscu prezentirao nagradu.

"Njegovo prvo djelo iz 1985. godine, Sátántangó, izazvalo je senzaciju. U njemu prikazuje, na snažno sugestivan način, skupinu duša na uglavnom napuštenoj kolektivnoj farmi neposredno prije pada komunizma. Sve je obilježeno nesrećom i inertnošću, sve dok se ne pojave dvije izmorene figure kao glasnici, bilo nade ili posljednjeg suda. Nemoguće je znati čega. Apokaliptična tema dodatno se pojačava u drugom velikom romanu Melankolija otpora, smještenom u mali grad u Karpatskoj dolini. Majstorski prikazana je brutalna borba između reda i nereda, gdje nitko ne može pobjeći utjecaju terora. U naknadnim djelima Krasnahorski dalje razvija svoju pisanu riječ koja prodire u egzistencijalnu srž, duboko ukorijenjenu u srednjoeuropsku tradiciju mračnog apsurda i burlesknog humora, koja seže od Franza Kafke do Thomasa Bernharda", iznio je Olsson. 

"László Krasznahorkai je veliki pisac jer je uspio spojiti holistički pogled, potpuno oslobođen od iluzija, koji se probija kroz krhkost ljudskih poredaka s neslomljivom vjerom u moć književnosti", zaključio je. 

Nobelovu nagradu, koju čine diploma, jedinstveno umjetničko djelo koje je za ovu godinu kreirao norveški umjetnik Sverre Bjertnæs, medalja na kojoj je prikazan Alfred Nobel, te novčana nagrada u iznosu od 11 milijuna švedskih kruna, Krasznahorkaiju uručio je švedski kralj Karlo XVI. Gustav.

Rođen 1954. godine u Gyuli, gradiću na jugoistoku Mađarske, Krasznahorkai je stekao međunarodno priznanje već svojim debitantskim romanom "Sotonski tango" (Sátántangó) iz 1985. U svijetu književnosti poznat kao autor zahtjevnih, složenih i često mračnih postmodernih romana koji istražuju apsurdističke i distopijske teme zbog čega su ga prozvali i "majstorom apokalipse", dok njegov stil karakteriziraju iznimno duge rečenice koje se mogu protezati stotinama stranica bez točke. Ovaj 71-godišnjak drugi je mađarski autor ovjenčan ovom nagradom, nakon Imrea Kertésza 2002. godine, a u prvoj reakciji za švedski radio, autor je izjavio: "Jako sam sretan, smiren i vrlo nervozan u isto vrijeme".

