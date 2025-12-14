Naši Portali
MOST IZMEĐU DVIJE KULTURE

Odbrojavanje do vrhunca Japanskog filmskog festivala: Uskoro svečana dodjela nagrada

Japansko-hrvatsko društvo
VL
Autor
Ana Trgovac
14.12.2025.
u 17:45

Organiziran u suradnji s Japansko-hrvatskim društvom, festival ima za cilj publici u Hrvatskoj približiti raznolikost japanskog filma

U Kaptol Boutique Cinema u Zagrebu odbrojava se do vrhunca 3. Japanskog filmskog festivala - svečane dodjele nagrada u 20 sati, na kojoj će biti proglašeni najbolji filmovi prema odluci stručnog žirija i publike. Japanski filmski festival je manifestacija za ljubitelje japanske kinematografije i kulture. Festival, most između japanske i hrvatske kulturne scene, kao i obično, publici je ponudio raznolik i pažljivo odabran program suvremenih japanskih filmova. "Ovogodišnji festival donosi tri svjetski poznata animirana filma, kao i niz drugih ostvarenja s ciljem da publici u Hrvatskoj, ali i šire, omogući dublje razumijevanje japanske kulture, tradicije i načina razmišljanja. Kroz raznolike filmske žanrove nastojimo približiti bogatstvo i raznolikost japanske kinematografije", naveo je Edouard Tripkovic Katayama, predsjednik Japansko-hrvatskog društva. 

"Kao i prošle godine, i ove godine prikazujemo djelo legendarnog Osamua Tezuke, poznatog "oca mange", i njegov film "Kralj džungle Leo". Kao drugi animirani naslov ovogodišnjeg festivala prikazujemo najnoviji film iz popularne manga i anime franšize "Lupin III", namijenjen publici starijoj od 15 godina. Uz animirane filmove, u programu su bili i igrani film "Otok božanstava" (Otokogami), semi-dokumentarni film "Sora", koji prikazuje proces izrade tradicionalnih japanskih prskalica (senkō-hanabi)"..., naveo je dalje Edouard Tripkovic Katayama.

Organiziran u suradnji s Japansko-hrvatskim društvom, festival ima za cilj publici u Hrvatskoj približiti raznolikost japanskog filma — od animiranih ostvarenja koja su obilježila globalnu pop kulturu do istančanih igranih filmova koji otkrivaju duboke društvene i kulturne teme.

Program ovogodišnjeg izdanja uključio je čak osam japanskih filmova

