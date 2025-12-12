Naši Portali
Obezglavljeni maršal

Titovom kipu vratili glavu, čovjek koji ju je odrubio tuži gradonačelnika: nisam poremećena osoba!

Autor
Milena Zajović
12.12.2025.
u 18:47

Na Facebooku se kao kradljivac Titove glave sam identificirao stanoviti Miroslav Pačnik, 49-godišnjak koji često plovi Hrvatskom, a velik je obožavatelj i našeg pjevača Thompsona.

U slovenskom Velenju već tjedan dana priča se o kipu Josipa Broza Tita s kojeg je nestala glava, a koja je nedugo potom pronađena u prtljažniku automobila s hrvatskim registracijama. I dok su prve sumnje pale na ljude koji bi taj golem komad bronce mogli prodati kao sekundarnu sirovinu, pokazalo se da bizarna dekapitacija nije bila ekonomske, nego političke prirode.

Na Facebooku se kao kradljivac Titove glave, naime, sam identificirao stanoviti Miroslav Pačnik, 49-godišnjak koji često plovi Hrvatskom, a velik je obožavatelj i našeg pjevača Thompsona.

U Titu, kao i mnogi, vidi zločinca, a skidanjem glave s kipa želio je potaknuti razgovor o tome kakve se vrijednosti popagiraju u javnim prostorima Slovenije. Odnosno, kako je sam rekao: "Kako bi se pokrenula argumentirana rasprava, bez etiketiranja, koja bi trebala dovesti do toga da Velenje konačno dobije simbole koji nas ujedinjuju i povezuju. Ne očuvanje spomenika koji nas dijele. Spomenika koji veličaju režim koji smo napustili plebiscitarnom odlukom."

Pačnik pritom podsjeća da je Gradsko vijeće Velenja nedavno predložilo da se umjesto spomenika Josipu Brozu Titu na tom trgu podigne spomenik velenjskim rudarima, a trg preimenuje u Trg rudarjev.

"Općina Velenje trenutno ima izvrsnu priliku odabrati put ujedinjenja. Kip diktatora iz prethodnog režima trebao bi biti smješten u muzej gdje mu je i mjesto. Mogu vam pomoći s preseljenjem, zajedno s mojim brojnim istomišljenicima. Dio posla sam već sam obavio sam, ali cijeli kip je jednostavno previše za jednu osobu", rekao je Pačnik.

Vlasti se nisu složile s njegovom idejom, pa je glava danas vraćena gdje joj je mjesto - na tijelo najvećeg Titova kipa na svijetu, inače rad hrvatskog kipara Antuna Augustinčića. Tri godine prije Titove smrti naručio ga je Općinski odbor Velenja, a Augustinčić ga je izradio u natprirodnoj veličini, prema vlastitom kipu Tita iz 1947. godine, koji stoji u Kumrovcu pored Titove rodne kuće.

U izradi su mu pomogli akademski kipari Vladimir Herljević i Ivan Pavić, a ogromnog Tita izlila je zagrebačka ljevaonica Likum. Kip je otkriven 25. lipnja 1977. u čast 40. obljetnice Titova stupanja na čelo Komunističke partije Jugoslavije, 40. obljetnice osnivačkog kongresa Komunističke partije Slovenije i Titovog 85. rođendana.

Kao posebnu zanimljivost, izdvajamo da je Miroslav Pačnik ovih dana tužio gradonačelnika Velenja koji je rekao da je Titov kip sigurno vandalizirala poremećena osoba, tvrdeći da je to napravio pri punoj svijesti i zdravoj pameti, pa u skladu s time od gradonačelnika očekuje javnu ispriku.

MI
miliša
19:53 12.12.2025.

Zločincima je mjesto u ropotarnici povijesti - mudrom dosta.

NH
Nebinarni hadezeovac
19:32 12.12.2025.

Sigurno je poremećen, dok su titoisti inače vrlo normalne osobe, što se vidi iz njihovih nastupa.

CO
CommonSense
19:54 12.12.2025.

Kuda želite ići s time da je obožavatelj Thompsona? Isto tak mogli ste napisat da ovaj kaj je zgazio pjesaka neki dan je fan Prijovićke ili kaj je ubio ženu da slusa Hladno pivo.

