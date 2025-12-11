Naši Portali
"Osmijeh Zagreba"

Predstavljena monografija Kazališta Komedija s više od 300 fotografija: 'Komedija je oduvijek bila kazalište glumačkih zvijezda'

VL
Autor
Hina
11.12.2025.
u 12:51

Uz promociju su izvedeni glazbeni brojevi iz djela hrvatskih skladatelja, pretežno praizvedenih u Komediji, koji se nisu čuli dulje vrijeme. U glazbenom programu sudjelovali su solisti Komedije Sandra Bagarić, Adalbert Turner, Danijela Pintarić, Filip Hozjak i Vlatka Burić Dujmović, a klavirski pratitelj bio je Tomislav Parmać

Monografija "Osmijeh Zagreba – 75 godina Zagrebačkoga gradskog kazališta Komedija, 1950. – 2025." Lucije Ljubić i Davora Schopfa, koja dokumentira prepoznatljivost toga kazališta i njegovo jedinstveno mjesto u hrvatskom glumištu, predstavljena je u srijedu, 10. prosinca, u Novinarskom domu.

"Ova monografija nije samo poslastica za stručnu javnost već za svakog čitatelja kojeg zanima umjetnost, povijest Zagreba i Hrvatske", poručila je ravnateljica Komedije Uršula Cetinski

Knjiga dokumentira i predstavlja obilje teatrološke građe koja svjedoči o tričetvrtstoljetnom repertoaru ZGK Komedije. Na 332 stranice velikog formata, u tvrdom uvezu, donosi 354 fotografije, 31 kazališni program i 9 grafičkih priloga te ilustrira postignuća Komedijina umjetničkog ansambla ostvarena uz pomoć tehničke i administrativnih službi - ukupno 1150 zaposlenika od kojih su mnogi cijeli radni vijek proveli u kazalištu na Kaptolu te stotina vanjskih suradnika.

Promociji monografije prisustvovali su autori knjige Davor Schopf i Lucija Ljubić, ravnateljica Komedije Ursula Cetinski te glumci Mila Elegović i Zlatko Ožbolt
Zagreb: U HND-u predstavljena monografija "Osmijeh Zagreba"
1/5

Teatrologinja Ana Lederer istaknula je da monografija donosi impresivan pregled umjetničke, glumačke i glazbeno-scenske povijesti jednoga od najprepoznatljivijih zagrebačkih kazališta. Publikacija sadrži dva opsežna autorska teksta, bogatu dokumentaciju, popise ravnatelja i ansambla te velik broj pomno odabranih fotografija velikog formata koje, kaže Lederer, ističu snagu ansambla i podsjećaju zašto je Komedija oduvijek bila kazalište glumačkih zvijezda. Posebno je naglasila važnost operete, mjuzikla i rock-opere u stvaranju identiteta kazališta te ulogu Komedije u afirmaciji hrvatske drame. Monografija je, istaknula je, i vrijedno svjedočanstvo kontinuiranog dijaloga s publikom koja je sedam i pol desetljeća gradila Komediju zajedno s njezinim umjetnicima, a naposljetku je, kao i svi govornici, poručila da Komedija zaslužuje veliku, pravu pozornicu kakva odgovara njezinoj tradiciji i repertoaru. 

Teatrolog Boris Senker istaknuo je da knjiga otvara pogled na povijest kazališta od prostora do ljudi, čime se zaokružuje ključna priča Komedije. Posebno je naglasio da se na njezinoj pozornici više puta igralo ono najbolje od najboljega, zahvaljujući velikim glumačkim zvijezdama, istaknutim redateljima i širokom repertoaru. Monografija, kaže Senker, uspijeva pronaći ravnotežu između dokumentarnosti i informacija - donosi iscrpan popis repertoara od osnutka do najnovijih naslova, ali i niz narativnih "zastajkivanja" koja otkrivaju važne prekretnice i karakteristike Komedije.

Zagreb: U HND-u predstavljena monografija "Osmijeh Zagreba"
"Ova monografija nije samo poslastica za stručnu javnost već za svakog čitatelja kojeg zanima umjetnost, povijest Zagreba i Hrvatske", poručila je ravnateljica Komedije Uršula Cetinski
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Uz promociju su izvedeni glazbeni brojevi iz djela hrvatskih skladatelja, pretežno praizvedenih u Komediji, koji se nisu čuli dulje vrijeme. U glazbenom programu sudjelovali su solisti Komedije Sandra Bagarić, Adalbert Turner, Danijela Pintarić, Filip Hozjak i Vlatka Burić Dujmović. Klavirski pratitelj bio je Tomislav Parmać.

kultura Davor Schopf Lucija Ljubić uršula cetinski promocija Novinarski dom knjiga monografija kazalište Komedija

