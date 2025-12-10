Dirljiva priča o prijateljstvu čovjeka i psa osvojila je svijet, a i savršen je božićni poklon za nekog od vaših najbližih ljubitelja životinja

Knjiga "Njegov miris poslije kiše" francuskog pisca i novinara Cédrica Sapin-Defoura, dirljiva, neobična, zaigrana, mudra i inspirativna priča o njegovu prijateljstvu s bernskim planinskim psom Ubacom, postala je prava književna senzacija. Ova oda životu i ljubavi, koju je na hrvatskom jeziku objavio Profil, osvojila je srca stotina tisuća čitatelja.

Uspjeh knjige "Njegov miris poslije kiše" gotovo je filmska priča. Njezin autor, profesor tjelesnog odgoja i strastveni planinar Cédric Sapin-Defour, ovu je pripovijest o 13-godišnjem prijateljstvu čovjeka i njegova četveronožnog ljubimca, napisao kao posvetu svom psu Ubacu. Iako je najprije objavljena je u samo 4300 primjeraka, tiho i bez reklame, ubrzo je iznenadila sve i postala bestseler u Francuskoj. Dogodilo se to zahvaljujući gorljivim preporukama oduševljenih francuskih knjižara, što je dovelo do ekspresnog tiskanja još 19 izdanja te knjige, a "Njegov miris poslije kiše" osvojio je i prestižnu književnu nagradu "30 millions d'amis".

Djelo prati život autora i Ubaca, 45 kilograma teškog bernskog planinskog psa s kojim je dijelio ljubav prema prirodi i Alpama. Sapin-Defoura na pisanje je potaknula tuga nakon smrti njegova ljubimca, koji je preminuo s 13 godina, no ova knjiga je prije svega slavlje života i njihovih zajedničkih trenutaka, šetnji, planinskih avantura i igre.

Foto: profil

Također, pišući o Ubacu, autor izbjegava uvriježene termine "vlasnik" ili "gazda", opisujući umjesto toga sebe i Ubaca kao ravnopravne prijatelje, ističući da ga je njihov odnos naučio mnogočemu u životu. I čitatelji diljem svijeta prepoznali su se u ovoj univerzalnoj priči, a ona je postala utočište za sve koji su iskusili bezuvjetnu ljubav i bolan gubitak.



"Njegov miris nakon kiše" savršen je božićni poklon za nekog od vaših najbližih ljubitelja životinja.