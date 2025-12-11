FOTO Knjige koje će vam promijeniti život: Najprodavanija publicistika ove jeseni

10. 'Moć sadašnjeg trenutka' knjiga je u kojoj se od početka prvoga poglavlja hitro krećemo prema visinama na kojima udišemo rjeđi zrak, zrak duhovna carstva. Na to izazovno putovanje Eckhart Tolle vodi nas jednostavnim jezikom – pitanjima i odgovorima
Foto: V.B.Z.
9. 'Čovjekovo traganje za smislom', u svojoj kultnoj knjizi Viktor E. Frankl, slavni neurolog i psihijatar, donosi osobno, u potpunosti iskreno i ogoljeno iskustvo iz koncentracijskih logora.
Foto: Planetopija
8. Čudesni tjedni autora T. Berry Brazeltona donosi dubinsko razumijevanje ključnih razvojnih skokova u prvoj godini djetetova života, nudeći roditeljima konkretne alate za suočavanje s izazovima poput plača, nesanice i promjena u ponašanja
Foto: Egmont
7. 'Meditacije', vodič za dobar život najplemenitijeg rimskog cara-filozofa Marka Aurelija
Foto: Planetopija
6. 'Osam dana u svibnju', knjiga Borisa Rašete i Gorana Gavranovića o posljednjim danima NDH čita se poput najboljeg trilera
Foto: Fraktura
5. 'Jedan san, tisuću priča' Kristijana Iličića donosi inspirativnu autobiografiju koja otkriva kako je obični dečko iz zagrebačke Dubrave postao jedan od najpraćenijih travel blogera u regiji
Foto: Kristijan Iličić
4. 'Murdle' autora G.T. Karbera donosi 100 zagonetnih umorstava koje čitatelji rješavaju koristeći logiku, dedukciju i oštro oko za detalje. Prava zabava za ljubitelje krimića i enigmatike
Foto: Poetika
3. 'Atomske navike' Jamesa Cleara, koji daje jasne upute i strategije o tome kako stvoriti vrijeme za nove navike, izbjeći nedostatak motivacije i volje za promjenu navika
Foto: Nulta Frekvencija
2. 'Budi financijski fit' Tonija Miluna knjiga je namijenjena svima koji žele preuzeti kontrolu nad svojim novcem, bez obzira na prethodno znanje
Foto: Meritum komunikacije
1. 'Pusti ih' autorice Mel Robbins uči kako vas dvije riječi – pusti ih – mogu osloboditi mišljenja, drama i osuda drugih ljudi i pomoći vam da se riješite nepotrebnog stresa
Foto: V.B.Z.
