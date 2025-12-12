FOTO U vremenu u kojem vjera opada, potrebna nam je Biblija koja je razumljiva narodu

U zagrebačkom HNK održavana je svečana promocija novog, osuvremenjenog prijevoda Biblije na hrvatski jezik
U zagrebačkom HNK održavana je svečana promocija novog, osuvremenjenog prijevoda Biblije na hrvatski jezik
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Sama promocija započela je glazbenom točkom sopranistice Hane Ilčić i pijanistice Hui-Won Lee
Sama promocija započela je glazbenom točkom sopranistice Hane Ilčić i pijanistice Hui-Won Lee
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Izvele su "Panis Angelicus" ("Kruh anđeoski gle") Césara Francka
Izvele su "Panis Angelicus" ("Kruh anđeoski gle") Césara Francka
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Zanimljivo je kako je ovu skladbu, koja je zapravo pretposljednja strofa himna "Sacris solemniis" ("Veselo svetkujmo"), napisao sveti Toma Akvinski za blagdan Tijelova
Zanimljivo je kako je ovu skladbu, koja je zapravo pretposljednja strofa himna "Sacris solemniis" ("Veselo svetkujmo"), napisao sveti Toma Akvinski za blagdan Tijelova
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Nakon sjajne izvedbe okupljenima se obratila Iva Hraste Sočo, intendantica zagrebačkog HNK
Nakon sjajne izvedbe okupljenima se obratila Iva Hraste Sočo, intendantica zagrebačkog HNK
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Glumica Luca Anić na promociji čitala je ulomke iz Biblije
Glumica Luca Anić na promociji čitala je ulomke iz Biblije
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
- Okupili smo se danas da zahvalimo Gospodinu za dar koji je nadahnuo, vodio i dovršio, a u koji su vrsni biblijski stručnjaci utkali svoju molitvu, trud i znanje - kazao je Dražen Brodarić, predsjednik Hrvatskog biblijskog društva
- Okupili smo se danas da zahvalimo Gospodinu za dar koji je nadahnuo, vodio i dovršio, a u koji su vrsni biblijski stručnjaci utkali svoju molitvu, trud i znanje - kazao je Dražen Brodarić, predsjednik Hrvatskog biblijskog društva
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
- Što se tiče novog prijevoda Biblije na hrvatski standardni jezik, smatram da će se, ako je jezik takav da ga narod može razumjeti, narod zainteresirati za čitanje - kazao je vlč. Mladen Horvat
- Što se tiče novog prijevoda Biblije na hrvatski standardni jezik, smatram da će se, ako je jezik takav da ga narod može razumjeti, narod zainteresirati za čitanje - kazao je vlč. Mladen Horvat
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
- Smatram da je ovaj prijevod sada potrebniji nego prije jer poznavanje Biblije, kao i vjere, opada, a mislim da ovim pothvatom možemo poboljšati tu situaciju - rekao je Boris Beck
- Smatram da je ovaj prijevod sada potrebniji nego prije jer poznavanje Biblije, kao i vjere, opada, a mislim da ovim pothvatom možemo poboljšati tu situaciju - rekao je Boris Beck
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Ovoj svečanoj promociji trebao je prisustvovati i mons. Dražen Kutleša, no spriječen je, pa se u njegovo ime okupljenima obratio njegov izaslanik, mons. Marko Kovač
Ovoj svečanoj promociji trebao je prisustvovati i mons. Dražen Kutleša, no spriječen je, pa se u njegovo ime okupljenima obratio njegov izaslanik, mons. Marko Kovač
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Nova hrvatska katolička Biblija rezultat je više od 20 godina marljivoga zajedničkoga rada vrsnih hrvatskih biblijskih stručnjaka, mahom s katoličkih teoloških fakulteta
Nova hrvatska katolička Biblija rezultat je više od 20 godina marljivoga zajedničkoga rada vrsnih hrvatskih biblijskih stručnjaka, mahom s katoličkih teoloških fakulteta
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Ovo izdanje, koje po cijeni od 39 eura možete pronaći na policama knjižara, objavili su Hrvatsko biblijsko društvo iz Zagreba, splitska nakladna kuća Verbum i Naša ognjišta iz Tomislavgrada
Ovo izdanje, koje po cijeni od 39 eura možete pronaći na policama knjižara, objavili su Hrvatsko biblijsko društvo iz Zagreba, splitska nakladna kuća Verbum i Naša ognjišta iz Tomislavgrada
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS

Ne propustite

1/