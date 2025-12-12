Večernji list
Podijeliti
Podijeli
Facebook
Twitter
Natrag na članak
FOTO U vremenu u kojem vjera opada, potrebna nam je Biblija koja je razumljiva narodu
U zagrebačkom HNK održavana je svečana promocija novog, osuvremenjenog prijevoda Biblije na hrvatski jezik
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Sama promocija započela je glazbenom točkom sopranistice Hane Ilčić i pijanistice Hui-Won Lee
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Izvele su "Panis Angelicus" ("Kruh anđeoski gle") Césara Francka
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Zanimljivo je kako je ovu skladbu, koja je zapravo pretposljednja strofa himna "Sacris solemniis" ("Veselo svetkujmo"), napisao sveti Toma Akvinski za blagdan Tijelova
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Nakon sjajne izvedbe okupljenima se obratila Iva Hraste Sočo, intendantica zagrebačkog HNK
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Glumica Luca Anić na promociji čitala je ulomke iz Biblije
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
- Okupili smo se danas da zahvalimo Gospodinu za dar koji je nadahnuo, vodio i dovršio, a u koji su vrsni biblijski stručnjaci utkali svoju molitvu, trud i znanje - kazao je Dražen Brodarić, predsjednik Hrvatskog biblijskog društva
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
- Što se tiče novog prijevoda Biblije na hrvatski standardni jezik, smatram da će se, ako je jezik takav da ga narod može razumjeti, narod zainteresirati za čitanje - kazao je vlč. Mladen Horvat
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
- Smatram da je ovaj prijevod sada potrebniji nego prije jer poznavanje Biblije, kao i vjere, opada, a mislim da ovim pothvatom možemo poboljšati tu situaciju - rekao je Boris Beck
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Ovoj svečanoj promociji trebao je prisustvovati i mons. Dražen Kutleša, no spriječen je, pa se u njegovo ime okupljenima obratio njegov izaslanik, mons. Marko Kovač
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Nova hrvatska katolička Biblija rezultat je više od 20 godina marljivoga zajedničkoga rada vrsnih hrvatskih biblijskih stručnjaka, mahom s katoličkih teoloških fakulteta
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Ovo izdanje, koje po cijeni od 39 eura možete pronaći na policama knjižara, objavili su Hrvatsko biblijsko društvo iz Zagreba, splitska nakladna kuća Verbum i Naša ognjišta iz Tomislavgrada
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Ne propustite
isprobajte!
Muškarci, ako napravite ovo, probudit ćete kod žena želju za seksom
Video sadržaj
ABA LIGA
Zadar poražen unatoč novoj sjajnoj partiji Mihailovića
Video sadržaj
“GREGORIJANSKI KORAL I IMPROVIZACIJA”
Sestri Josipi Pavli Jakić u Beču uručena prestižna austrijska državna nagrada. Jedina nagrađena od preko 3000 studenata
OSUMNJIČENIK U PRITVORU
Lagao da je liječnik i prevario starije osobe diljem Hrvatske: Ukrajinac ukrao 150 tisuća eura
1
/
Molimo vas pričekajte...