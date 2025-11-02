Naši Portali
Trijumf u Njemačkoj

Ramljakov "Mirotvorac" proglašen najboljim dokumentarcem u Leipzigu

Šibenik: Gost FALIŠ-a bio je Nikola Vukoši?, ratni zapovjednik šibenske policije
02.11.2025.
u 14:02

“Mirotvorac” se bavi ubojstvom zapovjednika osječke policije Josipa Reihla-Kira 1991. godine na početku Domovinskog rata, a međunarodni žiri koji mu je dodijelio prestižnu Zlatnu golubicu ocijenio ga je filmom koji prenosi univerzalne vrijednosti. DOK Lepzig jedan je od najstarijih i najvažnijih festivala dokumentarnog i animiranog filma u svijetu

Dokumentarni film 'Mirotvorac' redatelja Ivana Ramljaka osvojio je prestižnu Zlatnu golubicu u međunarodnoj konkurenciji  na festivalu DOK Leipzig, jednom od najvažnijih festivala dokumentarnog filma u Europi.

Film je nagrađen odlukom žirija u sastavu: Heleen Gerritsen, Alain Kassanda, Annie Ohayon Dekel, Kazuhiro Soda i Jim Stark.
DOK Leipzig (International Leipzig Festival for Documentary and Animated Film) održava se od 1955. i jedan je od najstarijih i najvažnijih festivala dokumentarnog i animiranog filma u svijetu.

Tradicionalno njeguje politički angažiran i društveno kritičan program. Godišnje okuplja nekoliko stotina filmskih profesionalaca iz cijelog svijeta, dok festival posjećuje oko 40.000 gledatelja. Na ovogodišnjem festivalu u Leipzigu prikazano je 252 filma iz 55 zemalja, a ukupno je dodijeljeno 32 nagrade.

Sve to govori u prilog važnosti nagrade koju je dobio hrvatski dokumentarni film “Mirotvorac” koji se bavi ubojstvom zapovjednika osječke policije Josipa Reihla-Kira 1991. godine na početku Domovinskog rata na području Slavonije.

“Ovaj film koji se bavi specifičnim događajima na specifičnom području nosi univerzalnu vrijednost. Redatelj je od arhivskog materijala ispričao priču o ubojstvu šefa policije u Slavoniji koji je bio posljednja osoba koja je vjerovala da se rat između Srba i Hrvata može izbjeći”, riječi su članova žirija prilikom dodjele Zlatne golubice Ramljakovom “Mirotovrcu”.

“Mirotvorac” je pobijedio i na ovogodišnjem Pula Film Festivalu, nakon čega su ga pratile određene kontroverze jer se nije održala njegova projekcija na festivalu Nosi se u Benkovcu čije održavanje su nasilno prekinuli pojedinci iz lokalnih braniteljskih udruga i navijački huligani.

VA
VanjaPlank
14:31 02.11.2025.

Ono kad ljevičari dobivaju novac od ljevičara a onda nose film na ljevičarske festivale gdje su ljevičari u žiriju koji onda nagrađuju filmove. Teška sprdnja........ To je kao da Dujmović financira Bujanca za njegov film a onda odnese na festival gdje film ocjenjuje Penava. ... Eto to je naša ljevičarska kinematografija zadnjih 30 godina

Kupnja