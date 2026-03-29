Godina je 1993., rat na vrhuncu, a usred Londona sreću se Hrvat i Srbin. Slijedi suluda crna komedija

Listopad je 1993. godine. Rat u Bosni i Hercegovini je na vrhuncu, a u jednom od prepoznatljivih londonskih crvenih autobusa slučajno se susreću Srbin i Hrvat. Nekadašnji susjedi iz istog sela sada su smrtni neprijatelji. Prepoznaju se i bez puno riječi "obnove svoje prijateljstvo" pokušavajući prebiti onog drugog na mrtvo ime. Kaos se seli na ulice Londona, ali obojica ubrzo završavaju u bolnici u krevetima jedan do drugoga, a apsurd je potpun kada im se pridruži i treći pacijent - velški nacionalist

Tako počinje film "Krasni ljudi", satirična britanska ratna komedija, debitantski film bosanskog redatelja Jasmina Dizdara koji se večeras u 23:49 prikazuje na HTV 1.

Ovaj neobičan film plete složenu mrežu priča i likova na čije živote na bizarne i neočekivane načine utječe rat u Bosni. Jedna priča prati mladog nogometnog huligana Griffina, koji s prijateljima odlazi u Nizozemsku na utakmicu. Nakon što Engleska izgubi, nadrogirani Griffin slučajno zaspi na paleti s humanitarnom pomoći. Budi se dok ga padobranom spuštaju usred ratne Bosne, što pokreće niz nevjerojatnih događaja.

Za to vrijeme u Londonu, BBC-jev ratni izvjestitelj vraća se s ratišta s teškim PTSP-om, takozvanim "bosanskim sindromom", i u stanju potpunog rastrojstva zahtijeva od liječnika da mu amputiraju nogu. Mlada liječnica iz ugledne konzervativne obitelji zaljubljuje se u bosanskog izbjeglicu, dok se njezin kolega suočava s moralnom dilemom kada mu trudna izbjeglica, žrtva ratnog silovanja, dolazi sa zahtjevom za pobačaj.

Odmah nakon premijere, "Krasni ljudi" postigli su nevjerojatan međunarodni uspjeh. Film je nagradu osvojio u programu "Un Certain Regard" na Filmskom festivalu u Cannesu 1999. godine, čime je Dizdar postao drugi bosanski redatelj nakon Emira Kusturice koji je osvojio jednu od glavnih nagrada na tom prestižnom festivalu. Kritičari diljem svijeta bili su oduševljeni. Slavni Roger Ebert usporedio ga je s filmovima "Kratki rezovi" i "Magnolija", a film je hvaljen kao istinski duhovito ostvarenje koje uspijeva pronaći humor u najmračnijim situacijama i slavi život.

"Film svoje nesretne, problematične i ekscentrične likove ujedinjuje u panoramski portret londonskog sjecišta društvenih klasa i kultura i prožima ga mračnom komedijom koja u svojoj srži nosi duboko razumijevanje: ako 'život samo mrvicu odigra u tvoju korist - može biti lijep'", stoji u najavi HRT-a. Uloge tumače Dado Jehan, Faruk Pruti, Charlotte Coleman, Charles Kay, Rosalind Ayres, Roger Sloman, Heather Tobias, Danny Nussbaum.

Redatelj Jasmin Dizdar rođen je u Zenici. Studirao je na prestižnoj praškoj filmskoj akademiji FAMU, gdje se zaljubio u kolegicu, englesku studenticu i preselio se u London 1989. godine, neposredno prije početka rata. Kako je rekao u jednom intervjuu za The New York Times, našao se u situaciji da svoju novu domovinu promatra bosanskim očima.



"Nisam htio špekulirati o tome što se događa na Balkanu. Htio sam snimiti film o Londonu, o svom okruženju, kroz oči ljudi koji su nalik meni. Vjerujem u moć prvih dojmova, a to je perspektiva izbjeglica", kazao je Dizdar.