Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 144
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEOBIČNA SITUACIJA

Luka Modrić sjeo u taksi u SAD-u, a onda se dogodilo nešto nevjerojatno: 'Valjda jedini na svijetu'

Podstrana: Okupljanje hrvatske nogometne reprezentacije uoči utakmica protiv Francuske
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Marko Pavić
29.03.2026.
u 21:41

"Kada smo ja i Baturina došli u Orlando, taksist mi je rekao da je prije nas vozio dvojicu hrvatskih igrača. Vozio je Ćaletu-Cara i Modrića. Pitamo ga jeste li ih prepoznali, znate li tko su. Kaže: 'Nema pojma.' Nije prepoznao Luku i ne zna tko je."

Neobična stvar dogodila se kapetanu hrvatske nogometne rperezentacije Luki Modriću dok se s vatrenima nalazi u Orlandu na pripremama. Luka je dugo godina igrao za Real, bio je i službeno proglašen najboljim nogometašem svijeta, ali taksist koji ga je vozio nije imao pojma tko je.

Tu je anegdotu ispričao Ivan Smolčić koji je, kako prenosi Gol, rekao sljedeće:

"Kada smo ja i Baturina došli u Orlando, taksist mi je rekao da je prije nas vozio dvojicu hrvatskih igrača. Vozio je Ćaletu-Cara i Modrića. Pitamo ga jeste li ih prepoznali, znate li tko su. Kaže: 'Nema pojma.' Nije prepoznao Luku i ne zna tko je. Valjda je jedini na svijetu. Baturina mu je rekao da je to stvar opće kulture."

Smolčić kaže da vatreni nisu stigli vidjeti Orlando.

"Nismo išli van, samo na zajedničku večeru, tako da nismo previše vidjeli. Nismo vidjeli Brazilce. Samo se Luka vidio se Casemirom", izjavio je.
Ključne riječi
Hrvatska reprezentacija Luka Modrić

Komentara 1

Pogledaj Sve
EX
expiralitozo
22:25 29.03.2026.

Ne radi se o "pomanjkanju opće kulture" već o čovjeku koji nema vremena za sport, jer mora prehraniti obitelj. Nije cijeli svijet Hrvatska gdje Luka izlazi u svim medijima svaki dan barem 5 puta. Da nisam iz HR ni jaa ga ne bih prepoznao, jer mi je nogomet zadnja rupa na svirali otkada njime gospodare lopovi i agresivne navijačke skupine. To svakako nije društvo za normalne ljude koji imaju životno važne zadaće, a ne zabavu. Čast luki no nisam ga vidio da je nešto posebno doprinosio normalizaciji navijačke kulture u RH. Biti najbolji nogometaš na svijetu je svakako životni uspjeh, no hrvatsko društvo bi trebalo glorificirati mladim ljudima važnost stjecanja visokog obrazovanja, nad pukom sportskom zabavom za široke mase.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!