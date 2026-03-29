Luka Modrić sjeo u taksi u SAD-u, a onda se dogodilo nešto nevjerojatno: 'Valjda jedini na svijetu'

Neobična stvar dogodila se kapetanu hrvatske nogometne rperezentacije Luki Modriću dok se s vatrenima nalazi u Orlandu na pripremama. Luka je dugo godina igrao za Real, bio je i službeno proglašen najboljim nogometašem svijeta, ali taksist koji ga je vozio nije imao pojma tko je.

Tu je anegdotu ispričao Ivan Smolčić koji je, kako prenosi Gol, rekao sljedeće:

"Kada smo ja i Baturina došli u Orlando, taksist mi je rekao da je prije nas vozio dvojicu hrvatskih igrača. Vozio je Ćaletu-Cara i Modrića. Pitamo ga jeste li ih prepoznali, znate li tko su. Kaže: 'Nema pojma.' Nije prepoznao Luku i ne zna tko je. Valjda je jedini na svijetu. Baturina mu je rekao da je to stvar opće kulture."

Smolčić kaže da vatreni nisu stigli vidjeti Orlando.

"Nismo išli van, samo na zajedničku večeru, tako da nismo previše vidjeli. Nismo vidjeli Brazilce. Samo se Luka vidio se Casemirom", izjavio je.