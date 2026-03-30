FOTO Znate li da Vesna Pusić ima poznatu kćer? Bila je u vezi sa slavnim glumcem i živi u inozemstvu

Vesna Pusić, jedno od najpoznatijih lica s domaće političke scene, već 40 godina živi u sretnom braku s američkim bussinesmanom litvanskog podrijetla, Jurgisom Oniunasom. Bivša ministrica vanjskih i europskih poslova s Oniunasom ima kćer, filmsku redateljicu Dainu Oniunas-Pusić.

O Daini smo pisali u siječnju 2024. godine, kada je izašao trailer za njezin prvi dugometražni film "Tuesday". U filmu glumi Julia Louis-Dreyfus, najpoznatija po ulozi u seriji ''Seinfeld'' te Lola Petticrew. Film je radila sa studijem A24 koji su zaslužni za filmove kao što su Moonlight, Lady Bird, Everything Everywhere All At Once, Hereditary i druge. Film ''Tuesday'' premijerno je prikazan na 50. izdanju filmskog festivala Telluride koji se održavao od 31. kolovoza do 4. rujna 2023. godine u Coloradu. Radnja filma vrti se oko majke i kćeri koje se moraju suočiti sa smrti koja se pojavljuje u formi ptice koja govori.

Daina je inače spisateljica i redateljica sa sjedištem u Londonu, a godine 2022. krajem listopada potpisala je ugovor s losanđeleškom agencijom za talente Creative Artists Agency (CAA), što je obznanila i na X-u (bivši Twitter). Završila je studij filmske i televizijske režije na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, a prošla je i kroz ugledni London Film School. Do sada je snimila neke kratke filmove koji su bili izrazito uspješni. Na Međunarodnom filmskom festivalu u Brooklynu i Filmskom festivalu Woods Hole nagrađen je njen film iz 2016. ''Rhonna & Donan'', dok je njen film ''The Beast'' koji je izašao godinu dana ranije nagrađen na Filmskom festivalu u Los Angelesu i na Zagreb Film Festivalu. Isto tako, pokupila je i nagradu za najbolji film na Danima hrvatskog filma za svoj uradak ''Elephants'' 2013., a tada je i dobila nagradu ''Jelena Rajković'' za najbolju mladu redateljicu.

Redateljica svoj privatni život skriva od očiju javnosti, a poznata je tek njezina veza s poznatim domaćim glumcem Goranom Bogdanom. Zajedno su proveli četiri i pol godine, nakon kojih su u rujnu 2009. stavili točku na romansu. - Da, istina je, Daina i ja smo prekinuli, ima tome već nekoliko dana i to je sve što mogu ja o tome reći. Zašto se to dogodilo nije važno jer je važnije od svega napomenuti da smo poslije veze ostali super prijatelji, čujemo se i nastavit ćemo surađivati - kazao je glumac za Večernji list.

Vesna Pusić o svojoj kćeri ne govori često, no prošle godine je napravila iznimku i otkrila je li njezinu kćer ikad zanimala politika. - Mislim da je uvijek bilo jasno da će zaobići politiku u ovom primijenjenom smislu u kojem se ja bavim politikom. Ali u svom kreativnom, umjetničkom poslu ona se itekako bavi politikom. Jer politika je u širem smislu život ljudi, sposobnost da živimo jedni s drugima i samima sobom; uspjesi i neuspjesi, strahovi i hrabrost, sposobnost da se smijemo s drugima i samima sebi. Politika je i moć, a ona dolazi u toliko mnogo različitih oblika. Ona mi je jedan od najzanimljivijih sugovornika za političke teme - ispričala je političarka u intervjuu za Story.

Progovorila je i o hipotetičkom scenariju u kojem bi njezina kćerka režirala film o njoj: - Njezin omiljeni žanr kombinacija je komedije i tragedije. No u mom slučaju mislim da bi se odlučila za komediju s kritičkim elementima. Još u studentskim danima snimila je kratki film o svom tati koji se zvao 'Jura, Jurgis, George', referirajući se na različite kulture kojima on pripada i identitete koje objedinjuje. Možda nešto u tom stilu. Ali ona ne radi dokumentarce, nego igrane filmove, većinom po vlastitom scenariju - zaključila je Vesna Pusić.