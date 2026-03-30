TALENTIRANA NASLJEDNICA

FOTO Znate li da Vesna Pusić ima poznatu kćer? Bila je u vezi sa slavnim glumcem i živi u inozemstvu

Zagreb: Dolazak poznatih na sve?anu dodjelu nagrada Ponos Hrvatske 2009
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
30.03.2026.
u 15:38

Daina je inače spisateljica i redateljica sa sjedištem u Londonu, a godine 2022. krajem listopada potpisala je ugovor s losanđeleškom agencijom za talente Creative Artists Agency (CAA), što je obznanila i na X-u

Vesna Pusić, jedno od najpoznatijih lica s domaće političke scene, već 40 godina živi u sretnom braku s američkim bussinesmanom litvanskog podrijetla, Jurgisom Oniunasom. Bivša ministrica vanjskih i europskih poslova s Oniunasom ima kćer, filmsku redateljicu Dainu Oniunas-Pusić.

O Daini smo pisali u siječnju 2024. godine, kada je izašao trailer za njezin prvi dugometražni film "Tuesday". U filmu glumi Julia Louis-Dreyfus, najpoznatija po ulozi u seriji ''Seinfeld'' te Lola Petticrew. Film je radila sa studijem A24 koji su zaslužni za filmove kao što su Moonlight, Lady Bird, Everything Everywhere All At Once, Hereditary i druge. Film ''Tuesday'' premijerno je prikazan na 50. izdanju filmskog festivala Telluride koji se održavao od 31. kolovoza do 4. rujna 2023. godine u Coloradu. Radnja filma vrti se oko majke i kćeri koje se moraju suočiti sa smrti koja se pojavljuje u formi ptice koja govori. 

FOTO Tko je tajnoviti suprug Vesne Pusić? Skoro je postao svećenik, a u nju se zaljubio na prvi pogled!
Daina je inače spisateljica i redateljica sa sjedištem u Londonu, a godine 2022. krajem listopada potpisala je ugovor s losanđeleškom agencijom za talente Creative Artists Agency (CAA), što je obznanila i na X-u (bivši Twitter). Završila je studij filmske i televizijske režije na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, a prošla je i kroz ugledni London Film School. Do sada je snimila neke kratke filmove koji su bili izrazito uspješni. Na Međunarodnom filmskom festivalu u Brooklynu i Filmskom festivalu Woods Hole nagrađen je njen film iz 2016. ''Rhonna & Donan'', dok je njen film ''The Beast'' koji je izašao godinu dana ranije nagrađen na Filmskom festivalu u Los Angelesu i na Zagreb Film Festivalu. Isto tako, pokupila je i nagradu za najbolji film na Danima hrvatskog filma za svoj uradak ''Elephants'' 2013., a tada je i dobila nagradu ''Jelena Rajković'' za najbolju mladu redateljicu. 

Redateljica svoj privatni život skriva od očiju javnosti, a poznata je tek njezina veza s poznatim domaćim glumcem Goranom Bogdanom. Zajedno su proveli četiri i pol godine, nakon kojih su u rujnu 2009. stavili točku na romansu. -  Da, istina je, Daina i ja smo prekinuli, ima tome već nekoliko dana i to je sve što mogu ja o tome reći. Zašto se to dogodilo nije važno jer je važnije od svega napomenuti da smo poslije veze ostali super prijatelji, čujemo se i nastavit ćemo surađivati - kazao je glumac za Večernji list.

Foto: Profimedia

Vesna Pusić o svojoj kćeri ne govori često, no prošle godine je napravila iznimku i otkrila je li njezinu kćer ikad zanimala politika. - Mislim da je uvijek bilo jasno da će zaobići politiku u ovom primijenjenom smislu u kojem se ja bavim politikom. Ali u svom kreativnom, umjetničkom poslu ona se itekako bavi politikom. Jer politika je u širem smislu život ljudi, sposobnost da živimo jedni s drugima i samima sobom; uspjesi i neuspjesi, strahovi i hrabrost, sposobnost da se smijemo s drugima i samima sebi. Politika je i moć, a ona dolazi u toliko mnogo različitih oblika. Ona mi je jedan od najzanimljivijih sugovornika za političke teme - ispričala je političarka u intervjuu za Story.

Progovorila je i o hipotetičkom scenariju u kojem bi njezina kćerka režirala film o njoj: - Njezin omiljeni žanr kombinacija je komedije i tragedije. No u mom slučaju mislim da bi se odlučila za komediju s kritičkim elementima. Još u studentskim danima snimila je kratki film o svom tati koji se zvao 'Jura, Jurgis, George', referirajući se na različite kulture kojima on pripada i identitete koje objedinjuje. Možda nešto u tom stilu. Ali ona ne radi dokumentarce, nego igrane filmove, većinom po vlastitom scenariju - zaključila je Vesna Pusić.

GR
Grundl
16:38 30.03.2026.

Nisam ni očekival da je diana onanius nekaj korisno nego je kakti nekakva redateljica i spisateljica, tipično

LE
LetItBe
15:58 30.03.2026.

Bio bi to horror film.

JO
Joseph1
16:45 30.03.2026.

O becni znam samo da je teška antihrvatica. Ili jugoslovensko g. Ostalo me ne zanima.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Marko Kutlić
PREPOZNATLJIVI GLAS

Marko Kutlić predstavlja spot za introspektivnu pjesmu 'Uzmi i drugi dio mene'

Autor pjesme, Miroslav Rus, istaknuo je posebnu povezanost koja se dogodila tijekom rada na pjesmi: "Ponekad se u životu sve posloži, klikne, a meni se čini da sam baš taj klik čuo u susretu Marka i mene u pjesmi 'Uzmi i drugi dio mene'. Pjesma je tu i od srca joj želim dug život, a Marku i meni još poneki susret sličan ovome. Uživao sam u svemu - pjevanju, svirci, zaključno sa spotom. Ništa, ali baš ništa ne bih mijenjao."

Mary Beth Hurt
U 80. GODINI

Poznata glumica i supruga slavnog redatelja preminula nakon desetgodišnje bitke s teškom bolešću

Hurt će za mnoge ostati najviše upamćena kao Helen Holm u kultnom filmu “Svijet po Garpu” iz 1982. godine, gdje je glumila inteligentnu i neovisnu suprugu ekscentričnog T.S. Garpa, kojeg je utjelovio Robin Williams. Njezina filmografija uključuje i značajne naslove poput "Chilly Scenes of Winter" uz Johna Hearda, Scorseseova "Doba nevinosti", "Šest stupnjeva odvojenosti" te crnu komediju "Roditelji".

Severina i Nina
3
PRIJATELJICE

VIDEO Severina s Ninom Badrić pjevala njen veliki hit i otkrila tužnu priču iza poznate pjesme

Pjesmu 'Prijateljice' napisala sam netom po završetku srednje škole. Bila sam u Zagrebu kad su mi javili da nam je poginula prijateljica iz razreda. "Seve (kaže mi Anđela), moraš napisati pismu o njoj..." Zvala se Marica. Hej Marice, moja prijateljice, drago mi je da tebi u čast generacije pjevaju ovu pjesmu. Kao neku žensku nježnu himnu… Sretan rođendan mojoj prijateljici, kumi i divnoj majci Andrei Čermak, napisala je uz video

Učitaj još

