kvartovska intima

Cherry Pop UP ovog travnja na Pešćenici otvara dijalog o seksualnosti, emocijama i odnosima

Foto: Cherry Pop FF
1/2
VL
Autor
vecernji.hr
30.03.2026.
u 17:19

U sklopu prvog Cherry Pop UP programa "Kvartovska intima", na zagrebačkoj Pešćenici održat će se projekcije filmova "Escort", "Gangster te voli" i "Haloa - Praznik kurvi", tribina Seksualnost kao intimno iskustvo i društvena praksa - od seksualiziranih medija do aktivizma, kao i koncert benda nemanja

Što se dogodi kada umjetnost, film i susjedi sjednu za isti stol i odluče razgovarati o — intimnosti? Odgovor stiže kroz program Cherry Pop UP: Kvartovska intima, novi program koji Cherry Pop širi iz centra grada ravno u zagrebačke kvartove, među ljude, u svakodnevicu. 

Ovog travnja taj kvart je Pešćenica, a Cherry Pop UP zamišljen je kao interdisciplinarni program koji kroz film, razgovor, panel diskusije sa stručnjacima i glazbene večeri potiče otvoren dijalog o seksualnosti, emocijama i odnosima — bez srama, bez tabua i bez potrebe za “šaptanjem o važnim stvarima”.

Sve aktivnosti su besplatne i otvorene za javnost, a fokus je na stvaranju sigurnog, inkluzivnog prostora za razgovor i razmjenu iskustava. U travnju publiku očekuju projekcije filmova koji na različite načine propituju ljubav, odnose i društvene norme — od suvremenih domaćih naslova do kultnih klasika.

Prva projekcija u travnju održati će se u mjesnom odboru Bruno Bušić u petak 3. travnja s početkom u 18 sati. Prikazati će se film igrani Escort Lukasa Nole, a nakon projekcije održati će se i razgovor na kojem će sudjelovati Mario Kozina i Nikica Gilić uz moderaciju Tina Bačuna.

U petak 10. travnja također u mjesnom odboru Bruno Bušić slijedi projekcija filma Gangster te voli Nebojše Slijepčevića uz razgovor na kojem će uz moderaciju filmske kritičarke Iva Rosandić razgovarati Krešimir Košutić i Ivana Schildenfeld te projekcija filma Haloa - Praznik kurvi Lordana Zafranovića u petak 17. travnja uz razgovor s Tanjom Vrvilo i Željkom Luketićem uz moderaciju Silvestra Mileta.

Foto: Cherry Pop FF

Posebno se izdvaja i tribina Seksualnost kao intimno iskustvo i društvena praksa - od seksualiziranih medija do aktivizma koja će se uz projekciju filma Fuck-a-Fan održati u četvrtak 2. travnja u 19:15 u mjesnom odboru Stara Pešćenica gdje će sociolog Goran Koletić i aktivistkinja i edukantica gestalt psihoterapije, Karla Horvat-Crnogaj uz moderaciju Jerka Stjepanovića otvoriti pitanja koja su itekako prisutna, ali rijetko javno artikulirana.

Program se održava u mjesnim odborima Bruno Bušić i Stara Peščenica kao i u Atelijerima Žitnjak gdje će se u subotu 18. travnja u 20 sati održati koncert adriatic psych-groove benda nemanja koji okuplja glazbenike iz Pule i Zagreba, a predvodi ga Luka Šipetić. Bend spaja psihodelični funk, tropske ritmove, cosmic disco i mediteranski senzibilitet u prepoznatljiv, plesno orijentiran zvuk koji ih je posljednjih godina profilirao kao jedno od najzanimljivijih glazbenih imena regije.

Program se odvija u suradnji s Centrom kulture na Peščenici – Knap te Hrvatskim društvom filmskih kritičara i Skladištem znanja. Time Cherry Pop UP ne gradi samo program — već i zajednicu, povezujući lokalne institucije, umjetnike i građane u zajedničkom prostoru dijaloga.

Foto: Cherry Pop FF

U društvu u kojem su teme seksualnosti i dalje često gurnute na marginu Cherry Pop UP podsjeća da su intimnost, emocije i identitet dio svakodnevice — i zaslužuju prostor u javnom razgovoru. Bez pretencioznosti, ali s jasnom namjerom: otvoriti dijalog, potaknuti razumijevanje i možda — barem malo olakšati razgovore koje inače izbjegavamo Cherry Pop UP: Kvartovska intima nastavlja se na Cherry Pop Festival koji već godinama kroz filmski i interdisciplinarni program istražuje odnos seksualnosti i identiteta. Projekt organizira Akademski filmski klub uz podršku Grada Zagreba kroz program Kultura i umjetnost u zajednici.

Nebojša Slijepčević Lukas Nola Lordan Zafranović seksualnost glazba film Cherry Pop Festival cherry pop

Kill Bill
održat će se i Noć knjige

Art-kino sprema zanimljiv travanjski program: Gledamo redateljsku verziju 'Kill Billa', film o glazbi na sprovodima i 'Jednu bitku za drugom'

Na programu kina tijekom travnja su i drama braće Dardenne "Mlade majke", dobitnik nagrade za najbolji scenarij i nagrade ekumenskog žirija na festivalu u Cannesu; "Oprosti, ljubavi" Eve Victor, koji donosi novu perspektivu u pričama o seksualnom nasilju usmjeravajući fokus s traumatičnog iskustva na proces iscjeljenja; te dokumentarni film "Orwell: 2+2=5" Raoula Pecka

