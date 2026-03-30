Žarko Ivković
Žarko Ivković

Ljevica je 'ukrala' hrvatsku kulturu. Taj monolitni sustav mora se demontirati

30.03.2026. u 07:36

To više nije pluralizam, kojim bi se ponajviše trebala dičiti kulturna elita, nego lijeva meka hegemonija koja rezultira pristranošću

Skandalozna odluka žirija da na ovogodišnjem Goranovu proljeću nagradi pjesnika koji smatra da je pedofilija prirodna seksualna orijentacija skinula je pozlatu s te nekoć ugledne pjesničke manifestacije, ali i otvorila brojna pitanja. Među njima zasigurno su najvažnija pitanja: tko zapravo definira kulturne kriterije u našem društvu i na temelju čega? Tko, dakle, čini sustav koji odlučuje što dobiva vidljivost, legitimitet i javni novac. U teoriji, kultura bi trebala biti otvoreno polje na kojemu različite estetike i svjetonazori konkuriraju jedni drugima. U praksi, međutim, hrvatski kulturni sustav funkcionira kao zatvoreni krug institucija, povjerenstava i medija koji filtriraju "relevantnost". Taj filtar ne samo da nije neutralan nego već desetljećima naginje ulijevo, i to toliko agresivno da se može reći kako je u Hrvatskoj uspostavljen ideološki monopol na proračun.

književnost goranovo proljeće kultura ljevica

nemanatrag
07:54 30.03.2026.

Kulturtregeri Ćipe, Dabro, Penava budu svorili nove Krleže, Gavelle, Šnajdere, Murtiće, Meštroviće....

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

BOŽENA MATIJEVIĆ

Koga ćemo sljedećeg mjeriti u "hrebacima". Ono – jedan hrebak (1 H), dva hrebaka (2 H)...

Možemo uvesti jedan novitet. I politički kuriozitet. Proglasiti da je na području domaće politike "hrebak" postao mjerna jedinica za političku besprizornost. Da baš vidimo koga ćemo sljedećeg mjeriti u "hrebacima". Ono – jedan hrebak (1 H), dva hrebaka (2 H), tri hrebaka (3 H), četiri hrebaka (4 H), pet hrebaka (5 H), deset hrebaka (10 H), sto hrebaka (100 H)

